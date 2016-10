Washington

Joskus vaalikampanjan käänteen näkee paljain silmin kuin puun, joka saa ratkaisevan iskun kirveestä ja alkaa hitaasti kaatua.

Donald Trumpin kampanjassa sellainen hetki oli tällä viikolla. Trump meni sanomaan vaaliväittelyssä, että hänen roisit kourintapuheensa olivat pelkkiä puheita, eivät tekoja. Sen hänestä sai tenttaamalla kiskotuksi CNN:n uutisankkuri Anderson Cooper, joka muistetaan tästä vielä pitkään.

Sen jälkeen alkoi tapahtua. Nainen toisensa jälkeen – lauantaihin mennessä seitsemän uutta tapausta – tuli julkisuuteen kertomaan, kuinka Trump oli kourinut tai suudellut heitä ilman lupaa, aivan kuin Trump vuonna 2005 kuvatulla nauhalla kehuskeli tekevänsä. Kun mukaan lasketaan vanhat tapaukset, Trumpia syyttää raiskauksesta, ahdistelusta tai epäsopivasta käytöksestä nyt neljätoista naista.

Trump on kiistänyt kaikki syytökset, mutta en ymmärrä, miten hänen kampanjansa enää selviää tästä. Hän taitaa tajuta sen itsekin, koska meni täysin tolaltaan.

Torstain vaalitilaisuudessa Trump vaikutti jo vaarallisen epävakaalta. Hän syytti eliittiä, mediaa ja Hillary Clintonin globaalia salaliittoa, alkoi puhua tilinteon hetkestä koko sivilisaatiolle ja lupasi todisteita naisten syytöksiä vastaan. Perjantaina Trump väitti, ettei yksi häntä ahdistelusta syyttänyt nainen olisi tarpeeksi hyvännäköinen, jotta tämä olisi ollut Trumpin ”ykkösvalinta”.

”Katsokaa hänen Facebook-profiiliaan, niin ymmärrätte”, Trump sanoi toisesta naisesta.

Jos tämä oli hänen lupaamansa todiste, en usko, että äänestäjät leppyivät.

Sitten Trump huomautti, että hän oli kävellyt Clintonin takana vaaliväittelyyn. ”Hän käveli edessäni, ja voitte uskoa, en ollut vaikuttunut”, Trump sanoi.

En heti unohda hetkeä, jolloin soitin toimitukseen Helsinkiin ja kerroin, että Yhdysvaltain presidenttiehdokas on kommentoinut vastaehdokkaansa takapuolta.

Jos Trumpin kourintanauha julkaistiin, jotta se kaataisi hänen kampanjansa, tavoite onnistui paremmin kuin kukaan taisi uskoa. Trumpin oman puolueen johto hylkäsi hänet. Suosio naisten keskuudessa sukelsi.

Ellei Clinton saa sairauskohtausta suorassa lähetyksessä, hän on matkalla Valkoiseen taloon.

Kolme viikkoa ennen vaaleja republikaanien ehdokas vaikuttaa olevan edesvastuuttomassa tilassa, ja osan hinnasta maksaa hänen puolueensa. Puhumattakaan meistä, jotka joudumme seuraamaan tätä B-luokan tositelevisiosarjaa päivästä toiseen.

Vertaus on Hollywoodia seuraavan toimittajakirjailija Mary Murphyn, jota haastattelin kesäkuussa. Mitä kauemmin kampanja kestää, sitä osuvammaksi Murphyn vertaus mielestäni muuttuu.

Murphy sanoi Trumpin soveltavan tositelevision oppeja politiikkaan: Joka päivä on oltava uusi käänne, joka on vielä hurjempi tai uskomattomampi kuin edellinen. Ihan sama mitä ihmiset ajattelevat; tärkeintä on se, että he katsovat.

”Trump on sanonut, että ihmiset haluavat fantasiaa ja liioittelua”, Murphy sanoi kesäkuussa. ”Nyt hän antaa sitä heille”.

Tämä tosi-tv-ohjelma päättyy 8. marraskuuta. Tuskin maltan odottaa. Tämä vaalivuosi on paljastanut ikäviä puolia meistä kaikista: ehdokkaista, politiikasta, mediasta ja äänestäjistä.

