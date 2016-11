Washington

Vaalien jälkeen lasten koulusta tuli sähköpostia.

”Kirjoitan teille kertoakseni, miten Montgomeryn kunnalliset koulut auttavat henkilökuntaa ja oppilaita käsittelemään presidentinvaalien tuloksia”, kirjoitti opetustoimen johtaja Jack Smith.

”Nämä vaalit ovat olleet poikkeuksellisen vaikeat. Meidän on varmistettava, että koulumme ovat turvallisia paikkoja, jossa emme siedä kiusaamista tai vihapuhetta. Koulukuraattorit ovat valmiina auttamaan oppilaita käsittelemään vaalien aiheuttamia huolia.”

Ensimmäinen ajatukseni oli, että hyvä, jos koulu välittää. Toinen ajatus oli, mitähän siellä on tapahtunut.

Lapseni käyvät kunnallista koulua Washingtonin esikaupungissa. Täällä suomalaislapset eivät ole eksoottisia: heidän ala-asteellaan on ollut oppilaita yli sadasta maasta. Kotikuntani miljoonasta asukkaasta noin 60 prosenttia on valkoisia, 40 prosenttia ei.

Vastaus kysymykseeni tuli seuraavana päivänä. Läheinen Westlandin keskikoulu, jonne lapseni siirtyisivät ala-asteelta, oli töhritty vaalien jälkeen hakaristeillä. Toisen koulun seinään oli kirjoitettu ”Tappakaa tappakaa tappakaa mustat”. Espanjankielisiä jumalanpalveluksia järjestävän episkopaalikirkon eteen oli edetty yöllä lakana, johon oli kirjoitettu ”Trumpin kansa – vain valkoisille”.

Maanantaina liittovaltion poliisi FBI julkaisi uusimmat tilaston, joiden mukaan viharikokset nousivat selvästi viime vuonna. Sitä, vaikuttiko vaalikampanjan kielenkäyttö viharikoksiin, FBI ei tutkinut.

Lapseni tarhakaverin isä hermostui. Tällaista hän ei ollut nähnyt omilla kotikulmillaan koskaan aikaisemmin.

”Ajattelin, että Trumpin kannattajat ovat kouluttamattomia ihmisiä keskilännestä. Oli järkytys, että tällaista tapahtuu myös täällä, jossa on paljon koulutettuja ja vähemmistöjä”, Mynor Herrera sanoi. Washingtonilaisista vain neljä prosenttia äänesti Trumpia.

Herrera on amerikkalainen, jonka vanhemmat ovat Guatemalasta ja joka on naimisissa norjalaisnaisen kanssa. Yleensä hän pysyttelee erossa politiikasta, mutta nyt hän ja pari naapuria lähtivät episkopaalikirkolle osoittamaan tukeaan. He kirjoittivat liidulla asfalttiin ”Osoittakaa kunnioitusta tai valmistautukaa vastarintaan”.

”En usko, että kaikki Trumpin kannattajat ovat rasisteja, mutta on häiritsevää, että he olivat valmiita sivuuttamaan Trumpin rasismin muiden asioiden takia”, Herrera sanoo. ”Meidän on varmistettava, ettei tämä maa ota takapakkia.”

Herrera ei ole yksin. Toinen tapaamani mies oli sitä mieltä, että demokraatit olivat vaalikampanjan aikana aivan liian kilttejä: he yrittivät voittaa järkiargumentein, kun vastapuolella oli vahvoja tunteita. Jos Trump toteuttaa uhkauksensa siirtolaisten massakarkotuksista tai muslimien maahantulokiellosta, monet demokraatit ovat valmiita lähtemään kaduille tai viemään päätökset oikeuteen. Portlandissa mellakoista on tullut väkivaltaisia.

Eivät kaikki ajattele, että Trump itse on rasisti, ei Herrerakaan. ”Trump halusi voittaa ja käytti sellaista kieltä, jota siihen tarvittiin. Hän ei ehkä ymmärtänyt, millaisia voimia hän pani liikkeelle”, hän sanoi.

Täällä Washingtonissa ihmiset ovat osoittaneet mieltään Trumpin hotellin edessä. Yhdessä lukiossa oppilaat lähtivät kesken koulupäivän marssimaan rasismia vastaan. Parikymppinen demokraattituttava osallistui koulutukseen, jossa opetettiin rauhanomaisia mielenosoitustaktiikoita.

Opiskelijoille Trumpin vastustamisesta voi tulla sukupolvikokemus, vähän niin kuin Vietnamin sodan vastustamisesta.

Entä lapsille sitten?

Herrera on sanonut pojilleen, että muiden mielipiteiden ei pidä anna vaikuttaa siihen, millainen ihminen on itse. Siksi ketään ei pidä vihata, vaikka nämä vihaisivat.

Itse olen helpottunut, että vaalit ovat ohi. Annoin lasteni katsoa uutisia, mutta välillä kaduin sitä. Vaaliväittelyiden jälkeen sain selittää 9-vuotiaalle, mitä on seksuaalinen ahdistelu. Nyt he tietävät myös, mitä ovat hakaristit.

Entä miten perustelen sitä, että pojat eivät saa kutsua latinokavereitaan raiskaajiksi tai kouria ketään haaroista? ”Presidentti voi sanoa noin, mutta sinä et saa?”

Sillehän nauraa lapsikin.