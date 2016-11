Jos vaalivuodesta täytyisi nimetä yksi hetki, joka jäi itselleni parhaiten mieleen, se olisi tämä:

Harhailin heinäkuussa republikaanien puoluekokouksen käytävillä Clevelandissa. Pysäytin joukon naisia, jotka olivat kotoisin eri puolilta Keskilänttä. Joukossa oli opettajia ja sairaanhoitajia, ja he olivat sydämellisiä ja kohteliaita.

”En voisi koskaan äänestää Hillary Clintonia, koska hän on murhannut yhdeksän ihmistä”, yksi heistä totesi ohimennen. Muut nyökyttelevät.

En ottanut lausuntoa tosissani, koska se oli niin hullu. Olisi pitänyt. Yhden hulluus on nykyisin toisen – tai miljoonien – totuus.

Asuessani Yhdysvalloissa 1990-luvulla Clintoneista oli jo olemassa lukuisia salaliittoteorioita. Niitä varten piti kuunnella Rush Limbaughin tai muiden äärilaidan konservatiivien radio-ohjelmia. Se oli oma todellisuutensa.

Vuonna 2016 tuo todellisuus on myös keskiluokkaisten ohiolaisten sairaanhoitajien ja opettajien todellisuutta. Monet tapaamani tavalliset, mukavat, järkeviltä vaikuttavat amerikkalaiset uskovat, että presidentti Barack Obama on muslimi tai terroristi tai ei ole syntynyt Yhdysvalloissa tai on perustanut äärijärjestö Isisin. Tai että Clinton on murhaaja tai lesbo tai kuolee hetkenä minä hyvänsä joko Parkinsonin tautiin tai alzheimeriin.

Nämä käsitykset syntyvät nyt oikean laidan uutis- ja valesivustoilla ja vahvistuvat sosiaalisen median kaikukammiossa totuuksiksi, joita eriuskoiset eivät näe eivätkä siksi kyseenalaista.

Harvardin yliopiston Nieman Journalism Labin johtaja Joshua Benton kirjoitti olevansa kotoisin pikkukaupungista Louisianasta. Päivää ennen vaaleja hänen kotikaupunkinsa pormestari oli postannut Facebookiin tällaisia otsikoita: ”Paavi Franciscus sokeeraa maailmaa tukemalla Trumpia presidentiksi. Obama myöntää, että syntyi Keniassa. FBI-agentti, joka paljasti Clintonien korruption, on kuollut.” Lue Bentonin artikkeli täältä.

Mikään näistä uutisista ei pidä paikkaansa. Paaviuutista oli jaettu Facebookissa yli 800 000 kertaa.

Itse olen vaalitilaisuuksia kiertäessäni törmännyt todellisuuteen, joka on niin päinvastainen kuin Washingtonissa, että se näyttää valokuvan negatiivilta.

”Obama on jakanut kansan, koska hän on puhunut niin törkeitä. Vain Trump voi jälleen yhdistää sen”, sanoi yksi nainen minulle puoluekokouksessa.

”Jos Clinton valitaan, se on sama kuin Hitler pääsisi taas valtaan”, sanoi toinen.

”Eurooppa ei ole koskaan arvostanut Obamaa. Kun valitsemme Trumpin, Yhdysvaltain ja Euroopan suhteetkin paranevat jälleen”, sanoi kolmas.

The Washington Post -lehti haastatteli maanantaina kahta kalifornialaismiestä, joille tarjoilijan työ ei lyönyt leiville. He perustivat valeuutissivusto LibertyWritersNewsin. Kaikki Obama- ja Clinton-vastaiset uutisiksi naamioidut mielipiteet menevät verkossa kuin kuumille kiville. Nyt miehet ansaitsevat vähintään kymmeniätuhansia dollareita kuussa. Lue koko artikkeli täältä

”Te olette ainoita, joiden luotan kertovan totuuden”, lukija kommentoi.

BuzzFeed-uutissivuston laskelmien mukaan vaalien edellä kiertäneet valeuutiset saivat enemmän näkyvyyttä ja huomiota Facebookissa kuin oikeat uutiset Lue BuzzFeedin artikkeli täältä. Selvä enemmistö valeuutisista tuki Trumpia, mutta ovat Clintonin kannattajatkin levittäneet sellaisia. Esimerkiksi käy Vermontin entisen kuvernöörin Howard Deanin tviitti, jonka mukaan Trumpin niiskutus vaaliväittelyssä saattoi olla merkki kokaiinin käytöstä.

Vielä pari vuotta sitten kuvittelin, että hulluimmat salaliittoteoriat ja valeuutiset rajoittuisivat Venäjälle. Olin väärässä. Ero Yhdysvaltoihin on enää se, että täällä trollit eivät ole valtion palkkalistoilla.

Taloudellinen epävarmuus näyttää johtavan vainoharhaisuuteen maasta riippumatta. Luottamus vallanpitäjiin tai riippumattomaan totuuteen alkaa olla molemmissa maissa yhtä olematon.

Kukaan ei tiedä, mihin totuuden hajoaminen johtaa. Mutta varmaa on se, että se on paljon Donald Trumpia isompi asia.