”Onko sinulla menkat, kun olet noin pottumainen?”

”Kyllä, mikä sinun selityksesi on?”

Moni nainen on törmännyt kuukautisseksismiin: kuvitellaan, että kuukautiset vähentäisivät naisen vihan tai surun arvoa. Että nainen olisi vähemmän kollega, vähemmän rationaalinen ihminen siksi, että hän menstruoi.

Kuukautisseksismi pohjaa paitsi yleiseen naisvihaan, myös kuukautisiin liittyvään tietämättömyyteen. Meillä kaikilla on opittavaa siitä, mitä kaikkea kuukautiset voivat eri ihmisille tarkoittaa. Tiedonhankinta ja avoin keskustelu ovat parhaat keinot oppia.

Jos nainen on sisäistänyt kuukautishäpeän, hän ei välttämättä tule kertoneeksi edes omalle kumppanilleen omiin kuukautisiinsa liittyvistä erityispiirteistä. Häpeä ei tietysti ole yksittäisen naisen häpeä, vaan ihan luonteva seuraus kulttuurista, jossa tamponin putoaminen lattialle on kiusallista ja veren väri terveyssidemainoksessa sinistä.

Onneksi maailma muuttuu kun sitä muutetaan. Päätin heti ojentaa kymmenenvuotiaalle pojalleni käteen iloisenvärisen kuukautiskupin ja kerroin, että nainen laittaa sen pimppiin kuukautisten aikana ja veri sitten kerääntyy tuohon kuppiin, josta se on kätevä tyhjentää pönttöön. Ei se puhuminen sen vaikeampaa ollut, kun aloitti!

Kuukautisissa on kaikille menstruoiville yhteistä biologista pohjaa, mutta kuukautiset vaikuttavat eri ihmisten elämään eri tavoin. Omat kuukautiseni ovat teini-ikää lukuun ottamatta olleet varsin vaivattomat. PMS-oireita en ole yleiseltä sekopäisyydeltäni havainnut ja viimeiset kymmenen vuotta olen hormonikierukan ansiosta ollut käytännössä vuodoton. Tämä tieto on toki intiimiä, mutta ei mielestäni missään määrin noloa. Vähintäänkin tällaisista asioista on syytä kertoa omalle kumppanille.

Kuukautiset voivat vaikuttaa ihmisen elämään rajusti. Jos kivut ovat niin suuret, että taju lähtee tai voi edetä vain kontillaan, se ei ole mikään läpihuutojuttu. Töihin ja kouluun on pakko mennä hammasta purren. Silloin ihminen ansaitsee lohtua ja ymmärrystä läheisiltään ja työkavereiltaan.

Olen huomannut, että useimmat miehet kykenevät keskustelemaan aivan asiallisesti kuukautisvaivoista. Empatia on yksi ihmisen supervoimista ja miehet ovat ihmisiä.

Satunnaiseen päänsärkyyn on helppo ottaa särkylääkettä, mutta moni arastelee kuukausittaista ibuprofeiinimättöä. Jos kuukautisista puhuminen olisi helpompaa, myös vinkkejä kuulisi enemmän. Miten toinen on saanut avun ruokavaliosta, toinen joogasta.

Itselleni on avautunut vasta vanhemmiten, kuinka suurta osaa joidenkin naisten elämästä kuukautiskierto näyttelee. Olen toki iloinen siitä, että minä olen tässäkin asiassa päässyt helpolla, mutta olisin varmasti ollut jo nuorempana parempi ystävä, jos olisin tiennyt enemmän.

Vähintään meiltä kaikilta voidaan vaatia sitä, ettemme auo päätämme menstruoiville ihmisille sen vuoksi, että heillä on kyky menstruoida ja se saattaa aiheuttaa kipua. Kovan kivun kanssa eläminenhän on kuin oma ruumis nalkuttaisi sisältäpäin.