Elokuvat ovat väärässä – kauniiden elämä on muita helpompaa

Rakastan romanttisia komedioita. Niissä on kuitenkin yksi hieman häiritsevä, epärealistinen piirre.

Oikeassa elämässä Julia Robertsin, Cameron Diazin ja Jennifer Anistonin näköiset ja oloiset naiset saisivat jatkuvasti deittipyyntöjä ja muita huomionosoituksia. Enkä usko, että Hugh Grantin ja Tom Hanksin oloiset miehetkään jäisivät niistä osattomiksi.

Romkomeissa näin ei kuitenkaan käy. Päähenkilöiden ei kerrota hukkuvan ihailijoihin. Joskus henkilöhahmoilla on jopa vaikeuksia löytää seuraa. Kukaan ei myöskään sano elokuvien sankarittarille mitään sellaista kuin ”vau, voisit olla malli” tai ”olet valtavan karismaattinen”.

Totta kai rooleissa kuuluu olla upeannäköisiä näyttelijöitä. On mukavaa katsella valkokankaalta ihmisiä, jotka ovat karismaattisia ja viehättäviä. Tavallisen näköisten henkilöhahmojen rakkaustarinat eivät lumoaisi katsojia yhtä tehokkaasti.

Tiedemaailmasta huomautetaan joskus, että monet tieteiselokuvat ovat epärealistisia. Rikoselokuvien taas valitetaan antavan aivan vääränlaisen kuvan poliisin ja oikeusistuinten toiminnasta.

Sen sijaan romanttisten komedioiden epärealistisuutta kommentoidaan harvoin. Ehkä katsojista on mukavaa ajatella superviehättävien ihmisten elämän olevan viime kädessä samantyyppistä kuin heidän omansa.

Vaarana kuitenkin on, että alamme unohtaa, miten paljon hyvä ulkomuoto elämässä auttaa.

Viime aikoina on keskusteltu paljon omien etuoikeuksien tunnistamisesta. Jotkut meistä saavat turvallisen lapsuuden, koulumyönteisen kodin ja taloudellista tukea vanhemmilta. Monien mielestä ihmisten pitäisi tiedostaa paremmin se etumatka, jonka he saavat syntymällä tietynlaiseen perheeseen. Näin he todennäköisesti myös ymmärtäisivät paremmin toisenlaisiin oloihin syntyneiden elämänkulkua.

Toivoisin, että myös viehättävät ihmiset tunnistaisivat kohtalolta saamansa edut. Vaikka jäisi kauas elokuvatähdistä, niin kauniit kasvot tai luontainen karisma antavat runsaasti apua seksikumppanien löytämiseen, parisuhteen muodostamiseen ja rakkaudentäyteiseen elämään.

Kirjoittaja on helsinkiläinen keski-ikäinen.