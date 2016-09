Iäkkäät ovat selvästi suuremmassa vaarassa saada potkut kuin nuoremmat – ”kohdentuu voimakkaasti yli 55-vuotiaisiin”

Ikääntynyt työntekijä on tilastojen valossa selvästi suuremmassa vaarassa saada potkut yt-neuvotteluissa kuin nuorempi, kertoo Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n tutkimusjohtaja Heikki Räisänen.

”Tuotannollisista ja taloudellisista syistä tapahtuvat irtisanomiset kohdennetaan voimakkaasti yli 55-vuotiaisiin”, Räisänen kertoo.

Tosin kaikista työttömistä vain pieni osa, kahdeksan prosenttia, on työttömänä taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuneen irtisanomisen seurauksena, hän muistuttaa.

Ikääntyneiden työntekijöiden nöyryyttävä kohtelu nousi puheenaiheeksi, kun kuopiolainen Esko Koistinen kertoi viikonvaihteessa Helsingin Sanomien mielipidesivulla, miten hänet irtisanottiin 39 palveluvuoden jälkeen, kun eläkeikään olisi ollut aikaa kaksi kuukautta ja kaksi päivää. Koistinen ei ollut työpaikallaan ainoa. Kirjoituksen mukaan noin 80 prosenttia työpaikalta irtisanotuista oli yli 54-vuotiaita ja suuri osa yli 60-vuotiaita.

Koistisen työnantaja oli Työ ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus.

Jos tarkastellaan eri ikäisten työsuhteen päättymisen syytä, 55-vuotta täyttäneistä peräti 18 prosenttia on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä tai toimipaikan lopettamisen tai siirtämisen vuoksi. Nuorilla vastaava luku on yksi prosentti ja 25–54-vuotiailla kahdeksan prosenttia.

Iäkkäät näyttävät olevan muutoinkin huonommassa asemassa työmarkkinoilla kuin nuoremmat.

TEM:n tuoreen työnvälitystilaston mukaan kaikkien muiden ikäryhmien työttömyys kääntyi kesäkuussa laskuun, vain yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden määrä kasvoi.

Suomessa ikääntyneitä työntekijöitä irtisanotaan selvästi useammin kuin esimerkiksi Ruotsissa, kertoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen vuoden takainen selvitys.

Syynä on Ruotsin laki, joka määrää yrityksen irtisanomaan viimeisenä taloon tulleet työntekijät ensimmäisenä, ellei luottamusmiehen kanssa sovita toisin.

Räisänen muistuttaa, että irtisanomisia koskeva sääntely vaikuttaa aina myös rekrytointiin. Esimerkiksi Britanniassa ja Tanskassa sääntely on löyhää. ”Siellä irtisanominen on helppoa, mutta myös rekrytointi on voimakasta”, Räisänen kertoo.

Suomessa ikääntyneet löytävät hänen mukaansa kyllä lyhytaikaisia työsuhteita. Sen sijaan heillä on suuria vaikeuksia löytää pidempiaikaisia työsuhteita. ”Siinä meillä on parantamisen varaa.”

Myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Tomi Kyyrä vahvistaa, että irtisanomisriski kasvaa iän myötä.

Yksi syy siihen on ollut mahdollisuus päästä niin sanottuun eläkeputkeen. ”Kun yrityksissä vähennetään väkeä, siellä katsotaan yleensä ensimmäiseksi, onko joillakin mahdollista jatkaa työttömyysturvan saamista eläkkeelle asti”, Kyyrä kertoo.

Nykyisin päiväraha jatkuu keskeytyksettä eläkeikään saakka, jos työttömäksi jäävä on 59-vuotias tai sitä vanhempi.

Vielä 1990-luvun puolivälissä eläkeputkeen pääsi jopa 53-vuotiaana. ”Kun yksityisen sektorin työntekijä täytti 53 vuotta, hänen työttömyysriskinsä vähintäänkin kaksinkertaistui”, Kyyrä sanoo.

Todella erikoisena Kyyrä pitää kuitenkin sitä, että henkilö irtisanotaan Esko Koistisen tavoin vain kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistään.

”Työnantajahan ei tässä tapauksessa säästä juuri mitään. Tuollainen menettely heikentää tehokkaasti työilmapiiriä ja aiheuttaa vain pahaa mieltä”, Kyyrä sanoo.