Kun asuimme lasteni kanssa Englannissa ja koti-ikävä iski, aloimme usein kuvitella, millainen olisi maailman paras maa. Mitä siihen otettaisiin Suomesta, mitä Englannista, mitä muista meille tutuista maista?

Suomesta mustikat, suihkut ja kolminkertaiset ikkunat, Kolumbiasta linnut ja tanssi, Englannista vaikka mitä. Tässä lista tärkeimmistä asioista, jotka toisin Britanniasta Suomeen.

Kauniit talot ja kylät. Onko jokin syy siihen, että lähes kaikki Suomen kylät, pitäjät ja pikkukaupungit näyttävät Keravalta? Onko jossain kauneuskriittinen lannistamislautakunta, jonka mielestä harmaat betonilaatikot ovat paras arkkitehtoninen idea koskaan?

Kaikenkokoiset tanssijat. Ne, jotka ovat Harry Potterinsa lukeneet, tietävät koulujen tupamestaruuskilpailut. Kävin seuraamassa lapseni koulun tupakilpailuja ja ilahduin siitä, että tanssi kuului kaikille. Tanssijoukkueet olivat täynnä muslimityttöjä huiveineen ja tiukkoine legginsseineen ja ylipainoisia poikia finneineen. Taitavia, itseensä luottavia tanssijoita kaikki.

Nasevat kinat. Kukaan ei lyö väittelyssä vastustajaansa niin viileän tyynesti sivaltaen kuin britti. Kritiikki voi olla armotonta, mutta keskustelu pysyy asiassa. Ihmisiä kutsutaan herroiksi ja rouviksi eikä huoriksi ja vajakeiksi. Rouvittelu ei ehkä ole mukavinta, mutta kyllä se huorittelun voittaa.

Nousevat arvosanat. Lasteni brittikouluista toisin Suomeen arvosanat, jotka nousevat, mutta eivät laske. Kun opetellaan uuden aineen alkeita, arvosanat alkavat ykkösestä. Siitä ne vähitellen nousevat, kun lapsi oppii uutta. Suunta on kaikilla ylöspäin. Kukaan ei ole koko ikäänsä kuutosen poika.

Ilmainen terveydenhoito. Me uskomme Suomessa usein, että terveydenhoitomme on maailman parasta, ja kyllähän se monella mittarilla kärkipäässä onkin. Briteissä on kuitenkin onnistuttu luomaan järjestelmä, josta Suomessa harva edes uneksii. Potilas saa valita hoitopaikkansa ja, toisin kuin Suomessa, hoito on yleensä ilmaista. Sotehemmot, hoi, tutkikaa tarkkaan, miten ne sen tekivät.