Nykyihmisen on vaikea kohdata luonnollista kuolemaa – Helsingin kaupunginmuseon vanhat kuvat kuolleista lapsista herättävät kauhua

Elämme äärimmäisen visuaalista aikaa, jossa ihmiset kuvaavat itseään ja toisiaan koko ajan ja joka paikassa. Kuvia jaetaan tauotta sosiaalisessa mediassa. Nykyihminen saattaa nähdä myös kuolemaa ja sodan kauheuksia median kautta lähes reaaliajassa.

Vuosi sitten maailmaa kuohutti kuva Turkissa rantaan ajelehtineen syyrialaispojan ruumiista. Se teki sodan ja kuoleman järkyttävällä tavalla konkreettisesti näkyväksi lapsen ruumiin kautta.

”Jos kuolema ei ole tullut itseä lähelle, voi sen ja sen kuvan kohtaaminen aiheuttaa jopa raivoa”, surusta väitellyt uskontotieteilijä Mari Pulkkinen sanoo.

Kuvia luonnollisesta kuolemasta ei näe juuri missään, eikä moni suomalainen ole sitä koskaan oikeasti todistanut.

”Nykyihminen haluaa surra nimenomaan muistelemalla kuolleen läheisen elämää, eikä kuvilla kuolleista ruumiista ole siinä tärkeää roolia. Ihminen halutaan muistaa sellaisena kuin hän oli”, Pulkkinen pohtii.

Samu Pirinen

Samasta syystä moni jättää käyttämättä mahdollisuuden käydä katsomassa vainajaa, Pulkkinen sanoo. Vainajan näkemisen suhteen voi joutua olemaan itse aktiivinen. Luterilaisissa hautajaisissa arkkukin pidetään kiinni.

Osittain syynä on pelko, Pulkkinen sanoo.

”Nykyihmiselle raja elämän ja kuoleman välissä on hyvin selvä. Olemme vahvasti sidoksissa elämään rajan tällä puolen”, Pulkkinen sanoo.

”Oma isoäitini kuoli toissa viikolla yli 90-vuotiaana. Siskoni lähetti minulle whatsapp-viestissä kuvan hänestä kuolleena, hoitokodin sängyssä. Jollekin se olisi voinut olla hätkähdyttävä kuva”, tutkija sanoo.

Sami Kero / HS

Sosiaaliseen mediaan saatetaan postata kuva hautajaisista tai haudalta, mutta harva laittaisi sinne kuvan läheisestä kuolleena. Se tuntuisi makaaberilta.

”Olemme problematisoineet elämän toisen ääripään, kuoleman. Uudesta elämästä sen sijaan esitetään paljon kuvia. Esimerkiksi syntymättömästä lapsesta postataan someen jo ultraäänikuvia”, Pulkkinen vertaa.

Kuolleiden läheisten kuvaaminen sekä vainajien kuvien esillä pitäminen oli sata vuotta sitten arkinen tapa. Kuolleiden läheisten kuvauttaminen oli tapana jopa köyhissä perheissä. Helsingin keväällä uudistettuna avatun kaupunginmuseon perusnäyttelyssä on esillä koskettava kuva erään helsinkiläisperheen kuolleista lapsista.

Kuva on puhuttanut kaupunginmuseon kävijöitä, ja jopa näyttelyä tehneitä museoammattilaisia. Museon tutkija Pirkko Madetoja kirjoittaa blogikirjoituksessaan, että kuva herätti museoammattilaisissa ”kauhun ja inhon väristyksiä”.

Juho Nurmi / Helsingin kaupunginmuseo

Rosenströmin perhe menetti viisi lasta vuosina 1891–1899, kaikki alle nelivuotiaana. Museossa on esillä taulu, johon on koottu kuvat neljästä arkussa makaavasta lapsesta. Heidät on puettu kauniisti ja koristeltu kukkasin. Kuvien keskelle on asetettu koriste, jonka lasten äiti on punonut heidän hiuksistaan. Perheen alle kolmikuisena kuolleesta poikavauvasta ei jäänyt yhtään kuvaa.

Kuvista haluttiin tehdä kauniita. Valokuvaajan tehtävä oli luoda mielikuva siitä, että lapsi nukkuu. Kaunis kuva kuolleesta lapsesta saattoi olla ainoa muisto hänestä, ja toimi kuin ”vastakuvana” kuolemalle.

1890-luvulla jopa noin puolet lapsista kuoli ennen kuusivuotissyntymäpäivää. Helsingissä lapsia kuoli vielä enemmän kuin muualla maassa, sillä täällä asuttiin ahtaasti, ja taudit pääsivät leviämään. Vaikka lapsia kuoli paljon, on heitä kuolleena esittäviä kuvia kuitenkin säilynyt verrattain vähän.

Valokuvauksen yleistyttyä 1800-luvun lopulta alkaen vainajat oli tapana kuvata. Valokuvaaja kutsuttiin taloon ja hän kuvasi edesmenneen arkussa, usein perheen ympäröimänä.

Sami Kero / HS

Kuolleiden kuvaamisen perinteen katoamiseen on monia syitä, sanoo kuolleiden kuviin perehtynyt kaupunginmuseon tutkija Satu Savia. Yksi niistä on kaupungistuminen. Kun Suomi siirtyi maaseutuyhteiskunnasta urbaaniin elämään, ihmisiltä katosivat paikat, joissa vainajia saattoi nähdä ja kuvata.

”Ennen perheen naiset pesivät ruumiin. Sitten vainajaa pidettiin kylmässä aitassa, jossa hänet käytiin hyvästelemässä. Valokuvaaja tuli maalla kotiin ja kuvasi hautajaisvieraat ja arkun pihassa. Tämä oli yleistä vielä 20–30-luvulla”, sanoo Satu Savia.

Pienissä kaupunkiasunnoissa ei ollut tilaa ruumiille. Kuolema medikalisoitui ja siirtyi laitoksiin. Ruumiiden pesemisestä ja viimeiselle matkalle pukemisesta tuli ammattilaisten tehtävä. Elintason ja terveydenhuollon kehittyessä yhä useampi lapsi jäi henkiin.

Sota-aikana sotilaiden ruumiit saattoivat olla silpoutuneita eikä niiden kuvaaminen ollut inhimillisesti järkevää, Savia sanoo. Kuolleita oli paljon. Sotien jälkeen kuvaamisen perinne alkoi hiipua ja päättyi lopullisesti 60-70-luvuilla.

Perinteen katkeaminen liittyy myös valokuvan tekniseen kehitykseen. Kun erilaiset pokkarikamerat ja kymppikuvat yleistyivät, kuvaaminen siirtyi ammattilaisilta koteihin. Amatöörikuvaajat eivät juuri jatkaneet kuolleiden kuvaamista.

Kuolleen esittäminen kuvassa on Savian mukaan yksi harvoista jäljellä olevista tabuista. Kuolleen kuvan julkaiseminen saattaisi tuntua häpeälliseltä.

Saviasta se liittyy nykyajan hedonismiin.

”Ihminen haluaa olla nuori. Vanhukset ja kuolema on ulkoistettu laitoksiin”, hän sanoo.

Seppo Solmela

Kuolleiden kuvaaminen ei kuitenkaan ole täysin hiipunut perinne. Yllättävää kyllä, kuolleiden kuvista luennoinut Savia kertoo törmänneensä useisiin ihmisiin, jotka ovat kuvanneet kuolleita sukulaisia ja ystäviä omaan käyttöön.

Lapsivainajien perheet ovat toinen poikkeusryhmä: vanhemmat haluavat useimmiten yhä kuvallisen muiston lapsestaan. Heihin kuuluu myös surututkija Mari Pulkkinen.

Pulkkinen menetti itse kaksi lasta vuoden sisällä. Hänen tyttärellään todettiin harvinainen kehityshäiriö 24. raskausviikolla, ja vanhemmat päättivät keskeyttää raskauden. Seuraava lapsi, pieni poika, kuoli kohtuun. Nyt hänellä on kaksi lasta.

”Minulle oli tärkeää, että lapset saivat kunnon hautajaiset. Taimista meillä on myös kuvia”, Pulkkinen sanoo.

Synnytyssairaalassa kuollutta lasta kuvataan, ja hiustupsu otetaan talteen. Kätilö saattaa painaa vauvan jalanjäljen paperille muistoksi.

”Kuvat ovat tärkeitä silloin, kun muistoja elävästä elämästä ei ole vielä ehtinyt kertyä. Kaikenlaisten muistojen määrä halutaan maksimoida”, Pulkkinen sanoo.

Helsingin valitut palat -näyttely Kaupunginmuseossa (Aleksanterinkatu 16).