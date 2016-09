Yksinäisyys voi tuntua kuin nälkä, jano tai kipu – Testaa, miten perillä olet yksinäisyydestä

Runsas kolmannes 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista kärsii yksinäisyydestä ainakin toisinaan. Yksinäisyyden tunne yleistyy kun ihminen ikääntyy, kertovat Vanhustyön keskusliiton tiedot.

Yksinäisyyden on eri tutkimuksissa todettu heikentävän ihmisen elämänlaatua ja toimintakykyä. Se heikentää myös muistia ja voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan. Pienellä osalla ihmisistä se voi kasvattaa itsemurhariskiä.

Tiedämme silti vielä melko vähän siitä, millaisia fyysisiä oireita yksinäisyys aiheuttaa. Yksinäisyyden yhteyttä fyysisiin oireisiin on tutkittu vasta joitakin vuosia.

Neurotieteilijät osoittivat viime viikolla julkaistussa tutkimuksessa löytäneensä aivoista alueen, jonka uskovat olevan yhteydessä yksinäisyyden tunteiden syntymiseen. Massachusetts Institute of Technologyn tutkimuksesta kertoi The New York Times.

Katja Tähjä

”Tulos on osa koko ajan lisääntyvää uutta tietoa tunteiden ja tuntemusten biologiasta. Yksinäisyyden ja terveyden yhteyksistäkin tutkimus oppii koko ajan lisää”, kertoo Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä.

The New York Timesin jutussa chicagolainen psykologian professori John T. Cacioppo vertaa yksinäisyyden tunteita siihen, että ihminen tuntee janoa, nälkää tai kipua.

”Yksinäisyyden kieltämisessä on yhtä vähän järkeä kuin nälän kieltämisessä”, Cacioppo sanoo. Niin perustavanlaatuisesta kokemuksesta on kysymys. Yksinäisyydellä on vahva negatiivinen leima, ja se nähdään helposti seurauksena sosiaalisesta kyvyttömyydestä, Cacioppo toteaa.

Jylhä kritisoi yksinäisyyden tunteen vertausta nälkään tai janoon. ”Tekeekö se yksinäisyydestä vakavamman ongelman? Se on ihan yhtä vakava asia, vaikka ei suoraan fyysisiä oireita aiheuttaisikaan”, Jylhä sanoo.

Kimmo Taskinen / HS

Jylhä painottaa, että yksinäisyyden tunne on hyvin monisyinen kokemus, jonka syntyyn on eri syitä. Sen yhteyttä terveyteen ei voi osoittaa samoin kuin vaikka tupakan, sillä mukana on monta muuttujaa.

Yksinäisyyteen liittyvät yksin oleminen, sosiaalinen eristyneisyys ja tunne yksinäisyydestä, yksin tai yhdessä, Jylhä sanoo. Hän korostaa, että yksinäisyys on myös aivan normaali tunne, jota kaikki ihmiset jossain vaiheessa elämäänsä kokevat.

Vanhusten kohdalla yksinäisyys on usein monien olosuhteiden summa. Puoliso voi olla kuollut, eikä kunto enää salli liikkumista muiden pariin.

”Vanhusten yksinäisyys on yhteiskunnallinen kysymys. Sitä voidaan erilaisilla toimilla joko vahvistaa tai vähentää, alkaen siitä, onko puistossa tarpeeksi penkkejä ja löytyykö vanhuksille matalan kynnyksen tapaamispaikkoja”, Jylhä sanoo. Monenlaiset järjestöt tarjoavat yksinäisille ajanvietettä ja ystäväpalveluita, mutta se ei hänestä vielä riitä.

Pitäisi miettiä, onko kotihoidon painottaminen hyvä asia, Jylhä sanoo. Joskus vanhuksen olisi parempi asua hyvässä laitoksessa, mutta laitoksessakin ihminen voi olla yksinäinen. Jylhä kaipaa lisää erilaisia asumisratkaisuja vanhuksille.

Yksinäisyyden kokemukseen vaikuttaa Jylhän mukaan myös yhteiskunnan yleinen asenneilmasto, se, miten vanhuutta ylipäänsä arvostetaan.