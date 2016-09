Vanhemmuus vapautui reteälle huumorille – jopa perhejärjestöjen väkivallan vastainen kampanja perustuu tunnettujen näyttelijöiden sketseihin

Vanhemmuus on välillä niin rankkaa fyysisesti ja kummastuttavaa henkisesti, että sitä silottamaan tarvitaan huumoria. Monien totuuksien pelikentällä väijyy kuitenkin monta tuomaria. Millaiset säännöt äiti- ja isähuumoriin ulottuvat? Onko vanhemmuudessa asioita, joista ei sovi laskea leikkiä?

Vauva-lehden päätoimittaja Anna Ruohonen kirjoitti viime viikolla kolumnissaan vanhemmuushuumorin vaikeudesta. Hankalaa se on etenkin silloin, kun vitsiä väännetään alkoholista, kuten muun muassa Facebookin monissa äitihuumoriryhmissä. Niitä edustaa esimerkiksi suosittu Moms who need wine -ryhmä.

”Huumorikuvan alle ei voi kirjoittaa: Tämä on hauskaa vain, jos juot lasillisen silloin tällöin, pystyt aina lopettamaan tai olemaan ilman ja lapsillasi on aina selvin päin oleva turvallinen vanhempi”, hän kirjoitti. Suomessa tavallisin syy huostaanottoon on vanhempien päihteiden käyttö ja siihen liittyvä väkivaltaisuus, Ruohonen perusteli.

Muun muassa Ylen suositusta Siskonpeti-komediasarjasta tunnettu näyttelijä ja koomikko Sanna Stellan sanoo, että viinanjuonnista ja vanhemmuudesta saa kyllä laskea leikkiä, mutta se pitää tehdä pieteetillä.

”Viinahuumorin kanssa pitää olla Suomessa erityisen varovainen, koska se on täällä niin monen ongelma”, Stellan sanoo.

Stellanilla itsellään on kolme lasta; seitsenvuotias, nelivuotias ja viiden kuukauden ikäinen vauva.

Siskonpeti on onnistunut yhdistämään huumorin ja alkoholin. Somehitiksi noussut Viinapäivä-sketsi voitti viime vuonna jopa Raittiuden ystävät ry:n Vuoden raittiusteko -palkinnon. Sketsissä nelihenkinen perhe on kaupassa, ja vanhemmat mankuvat kaljaa ja siideriä. Lapset toppuuttelevat. Lasten ja aikuisten roolit ovat vaihtaneet paikkaa. Voit katsoa sketsin alta:

”Viinapäivä onnistui, koska siinä nauretaan aikuisille. Uhreille, siis tässä tapauksessa lapsille, nauraminen ei ole koskaan hauskaa”, Stellan sanoo.

”Sketsi rinnastaa kaljanhimon lasten sokeriaddiktioon, ja lopputulos on melko groteski”, hän jatkaa. Parhaimmillaan vanhemmuuteen liittyvä huumori on Stellanista silloin, kun se onnistuu tekemään jonkin syvemmän havainnon arkisista asioista.

Viime vuosina vanhemmuudesta on tehty huumoria sekä televisiossa (Siskonpedin lisäksi muun muassa Marja Hintikka Livessä) että teatterissa (muun muassa Kansallisteatterin Äitikortissa) sekä lukemattomissa itseironisissa äitiblogeissa. Sanna Stellanin mielestä vanhemmuushuumorin määrä on jopa ”räjähtänyt käsiin” viime vuosina.

”Äitimyyttiä rikotaan nyt urakalla. Ei ole ollut vielä kauaa mahdollista laskea leikkiä siitä, että äiti ottaa nyt vähän viiniä, vaikka pyykkikori on pullollaan”, Stellan sanoo.

Huumorin avulla voi käsitellä eri puolelta sinkoilevia vanhemmuuden vaatimuksia. Samaan aikaan hallitus heikentää lapsiperheiden etuja ja vaikeuttaa siten työn ja perheen yhdistämistä, Stellan huomauttaa. ”Huumorin kautta näitä asioita pitää ravistella”, hän sanoo.

”Esimerkiksi Marja Hintikka Live on jotenkin antanut luvan sanoa ääneen, että välillä vituttaa”, hän jatkaa.

Vanhemmuutta humoristisesti käsittelevän makasiiniohjelman kolmannen kauden lähetykset alkavat 17. lokakuuta TV2-kanavalla.

Vanhemmuushuumorissa näkyy nyt itseironinen mutta hyväntahtoinen reteys. ”Lapset edustavat siinä huumorissa vihollisia, ja heihin viitataan pikku pirulaisina. Tarkoitus on kuitenkin hyväntahtoinen”, Stellan sanoo.

”Somessa kuin kortteina jaettavat humoristiset ajatukset tuntuvat usein kumpuavan amerikkalaisesta kotiäitiydestä. Mies on jossain aivan ulottumattomissa.”

Huumori jota niissä viljellään, perustuu kepeään vertaistukeen, mutta ei tarjoa Stellanin mielestä mitään syvempää oivallusta.

”Väsynyt äiti tai isä voi niiden kautta kokea samaistumisen tunteita ja arkipäiväistä kevennystä”, Stellan toteaa.

”Huumoria tarvitaan elämänmuutoksen käsittelyyn esimerkiksi siihen tyyliin, että ennen olin baarissa, nyt niistelen täällä neniä”, Stellan sanoo.

Vanhemmuushuumori on hänestä vähän kuin työpaikkahuumoria, joka syntyy omassa ympäristössä, kantaa tietyn ajan ja yhdistää samassa veneessä olevia.

Siskonpeti on parhaillaan mukana usean lapsi- ja perhejärjestön yhteisessä väkivallan vastaisessa Kasvatuspuntari-kampanjassa. Se kannustaa vanhempia pohtimaan kasvatustapojaan, ja etenkin suhdetta lapseen kohdistuvaan henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan. Tutkimusten mukaan vanhemmat eivät esimerkiksi tunnista tarpeeksi hyvin henkisen väkivallan haitallisuutta lapselle.

Yhtenä kampanja-aseena on – huumori. Siskonpeti-sarjan koomikot eli Stellanin lisäksi Krisse Salminen, Niina Lahtinen ja Pirjo Heikkilä ovat tuottaneet kampanjan videot, jotka mukailevat komediasarjan tyyliä.

Yhdessä videoista Salmisen esittämä äiti hoputtaa lasta pukeutumaan ja harjoittelee itsehillintää – ja joutuu itse lopulta naurunalaiseksi. Muissa videoissa muun muassa nostetaan esiin vanhempien kännyköiden käyttö ja lapsiperheen pöytätavat. Kampanjassa ovat Ensi- ja turvakotien liitto, Emma & Elias -avustusohjelma, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Unicef, Suomen Vanhempainliitto ja Väestöliitto. Voit katsoa videon alta. Kaikki videot löytyvät täältä.

”Sanomme Siskonpedissä usein reteästi, että mikään ei ole meille tabu. Totesimme kuitenkin heti, että lapsiin kohdistuvasta väkivallasta on mahdotonta ja tarpeetonta tehdä huumoria. Emme edes saaneet yhtään ideaa”, Stellan sanoo.

”Heikommille ei saa nauraa ja kärki pitää olla heissä, joille nauretaan, eli kampanjavideoissa se on vanhemmissa”, Stellan sanoo.

”En haluaisi olla millään tavalla luomassa maailmaa, jossa lapsia ei laiteta ykköseksi, ovat he niin pyhä asia.”

Väestöliiton psykologi, psykoterapeutti ja opettaja Suvi Laru kertoo, että Kasvatuspuntari-kampanjaan valittiin tyylilajiksi huumori nimenomaan siksi, että se tavoittaa hyvin erilaisia vanhempia. Huumorin avulla voi myös nostaa esiin hankalaltakin tuntuvia asioita ja asioita, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Luonnollisesti esimerkiksi väkivallan suhteen harmaata aluetta ei ole, vaan se on kaikissa muodoissaan haitallista lapselle.

”Keskustelupalstoilla harrastetaan paljon mustavalkoista hyvä-paha-ajattelua. Me halusimme viestiä, että me kaikki vanhemmat teemme virheitä, ja niistä voi ottaa opiksi. Jos vanhempi kaipaa vertaistukea tai neuvoja verkossa, kannattaa hakea sitä nettisivuilta tai palstoilta, joita ylläpitävät asiantuntijat”, Laru sanoo.

Vantaalainen animaatio-ohjaaja ja kuvittaja Ami Lindholm, 34, alkoi piirtää sarjakuvaa vanhemmuudesta viisi vuotta sitten saatuaan ensimmäisen lapsensa. Vauvakirja – Huumoria väsyneille vanhemmille -sarjakuvia on julkaistu Kaksplus-lehdessä vuodesta 2012. Niitä voi katsoa myös Lindholmin blogista.

”Vauvakirjassa tutkitaan ajan olemusta ja uloslähdön problematiikkaa, esitellään huvittavimpia imetysasentoja, etsitään kuralätäköitä, toivotaan lisää unta ja pohditaan, voiko synttäreitä olla liikaa”, kuuluu sarjan esittelyteksti.

”Kuvilla on terapeuttinen rooli. Tyhmän päivän ja tilanteen voi piirtää. Sen jälkeen se voi tuntuakin ihan hauskalta. Etäännytys toimii”, Lindholm sanoo.

Lindholmin huumori on lämmintä ja rehellistä.

”Vanhemmuudelle on tärkeää voida nauraa, varsinkin alkuvaiheessa. Uusiin vanhempiin kohdistuu niin paljon odotuksia sekä sisä- että ulkopuolelta. Kuvat voivat auttaa rentoutumaan”, Lindholm sanoo.

”Esimerkiksi neuvola on mahtava systeemi. Minusta on kiinnostavaa tuoda kuvissa esiin, miltä se näyttää käytännössä, että sosetta pitää antaa viisi kertaa päivässä.” Käsittämätön sotkuhan siitä tulee, ja siivouspäivä monta kertaa päivässä.

”Huumori ei ole minulle mikään itsetarkoitus, päätarkoitukseni on ymmärtää tätä uutta elämänvaihetta. Hauskuus tulee sitten sivutuotteena. Ja se onkin parhaita keinoja sanoman perille viemiseksi”, Lindholm sanoo.

Talven pukeutumisrumba, kotitöiden multitasking ja tukalat imetysasennot kiteytyvät ensi keväänä kirjana ilmestyvässä Vauvakirjassa hauskoiksi ja tunnistettavaksi tuokiopaloiksi.

”Aina kun kuulen kliseen esimerkiksi siitä, että äidit tai isät ovat tietynlaisia tai kolmen kuukauden päästä helpottaa, haluan kyseenalaistaa sen”, Lindholm sanoo.

”Haluaisin viestittää, että rimaa voi laskea, ja silti voi olla ihan ok vanhempi.”