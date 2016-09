Ystäväni piti minulle juuri puhuttelun uhriutumistaipumuksestani. Myönnän auliisti olevani pitäkää tunkkinne -ihmisiä, jotka ovat jo valmiiksi sitä mieltä, että yksin aina kärsiä saa ja paskaa sataa niskaan joka tapauksessa, joten en olisi mitään tukea halunnutkaan.

Kansanperinne kertoo pohjalaisesta miehestä, jonka päälle kaatui tukkikuorma. Sieltä pinon alta kuului vain huuto: ”Ei tartte tulla auttamahan!”. Moni ei ole pystynyt hakemaan edes toimeentulotukea, vaikka olisi siihen ilman muuta oikeutettu. Anominen ottaa koville.

Suomalaisen miehen hoitovastarinta on käsite, mutta kyllä naisetkin osaavat sinnitellä suurten vaivojen ja terveysriskien kanssa ilman mitään lääkehoitoa. Vaikka vaihdevuosioireeton vaihdevuosi-ikäinen nainen on äärimmäisen harvinainen olento, moni on sitä mieltä, että kyllä tässä kestetään vaikka tekisi mieli iskeä kirves kumppanin kalloon, eikä ole vuosiin nukuttu kunnolla.

Minä ja moni muukin tässä maassa on ymmärtänyt vahvuuden konseptin ihan väärin. Vahvuus ei vaadi mitään kulissia. Se ei ole panssari lähimmäisiä vastaan, vaan jotakin hieman sitkeämpää ja avoimempaa. Vain hauras itsetunto vaatii erillistä pönkittämistä.

Me kyllä usein tunnistamme haurauden itsessämme ja toisissamme, mutta sellainen tukena oleminen, jonka toinen suomalainen kehtaisi ottaa vastaan vailla häpeäntunnetta, on vaikeaa. Niinpä sitä päädytään esimerkiksi curling-puolisoiksi.

Curling-puoliso on sellainen, joka yrittää ennaltaehkäistä kotona kaikki ikävät tilanteet esimerkiksi lasten ja kumppanin välillä siivoamalla kiukuttelevat lapset pihalle, ettei vaan toinen hermostu ja sitten jos toinen tulee kiukkuiseksi, niin on ikävää. Ei luoteta siihen, että kummallakin on tässä oikeus olla välillä hauras ja heikko, ja yhdessä vastuuta kantamalla jaksettaisiin paremmin. Sen sijaan yritetään yksin olla vastuussa toisenkin tunne-elämästä.

Harhaisen vahvuuden pönkittämisestä Juha Jokelan näytelmä Patriarkka on hieno kuvaus. Miten vaimot ovat mahdollistaneet miestensä itsekkään elämäntavan. He ovat osanneet auttaa ja tukea niin, että toinen ei ole sitä edes kunnolla huomannut – tai ainakin on pitänyt myötäilemistä itsestäänselvyytenä.

Minusta olisi hienoa oppia pyytämään apua ja ottamaan sitä vastaan. Sitähän tietää, miten ihanaa on saada auttaa muita. Tutkijat Sari Näre ja Jaana Lähteenmaa ovat keksineet käsitteen hedonistinen altruismi: miten hyvä mieli siitä tulee, kun saa tehdä hyvää muille.

Kun ystävä on sairaana, ei kukaan odota vastapalveluksia, vaan sitten käydään kaupassa, tehdään ruokaa, siivotaan, jutellaan ja ollaan läsnä. Kiireisille ihmisille kyky pyytää apua on avaintaito. Äitijohtajat eivät pärjää, elleivät uskalla kysyä verkostoista helpotusta lastenhoitoon.

Useimmat ihmiset auttavat mielellään. Pitäisi oppia olemaan avoin myös omalle avuntarpeelle.