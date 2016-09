Kirsi Hahtomaa tapaa aviomiestään kerran viikossa – Moni luulee, että pitäisi erota, vaikka kaipaa vain enemmän omaa tilaa

Korven pariskunnan omakotitalo Kouvolan Inkeroisissa on monen unelma. 200-neliöisessä talossa on tilaa vetäytyä omiin oloihinsa ja puuhastella itsekseen.

Tai olisi, jos omaa tilaa sattuisi kaipaamaan.

Asukkaat, Ilkka ja Riitta Korpi, eivät kaipaa. Vaikka Korvet ovat olleet yhdessä 43 vuotta, he viettävät aikaa mieluiten yhdessä. Myös nyt, kun molemmat ovat jääneet eläkkeelle.

”Aamu alkaa sillä, että Ilkka keittää kahvit. Sitten luetaan yhdessä lehdet. Sen jälkeen kuunnellaan radiota ja tehdään yhdessä kotihommia”, Riitta Korpi, 61, kertoo.

Yhteisen lounaan jälkeen Korvet lukevat kirjoja. Iltapäiväkahvien jälkeen lähdetään yhdessä lenkille.

Illallinen syödään yhdessä, ja sen jälkeen katsotaan televisiosta elokuvaa – jos ei satu olemaan saunapäivä. Pihassa on pieni pyöreä pihasauna, jonka Korvet lämmittävät pari kertaa viikossa.

”Yhdessä saunotaan totta kai!” Ilkka Korpi, 63, huudahtaa.

Pariskunnan työhistoriakin on yhteinen. Opettajiksi valmistuneet Korvet olivat 35 vuotta töissä samassa koulussa.

”Kun kesälomakausi alkaa, lehdissä kirjoitellaan, että pariskunnat tarvitsevat kolmen viikon yhdessäolon jälkeen terapiaa. Me olemme olleet yhdessä kesälomat, syyslomat ja hiihtolomat”, Ilkka Korpi sanoo.

”Koskaan ei ole tuntunut siltä, että toisen naamaa ei jaksaisi katsella”, Riitta Korpi sanoo.

Psykologi ja erityistason paripsykoterapeutti Suvi Laru on tehnyt pitkään töitä pariskuntien kanssa Väestöliitossa.

Vastaanottohuoneessaan Laru on huomannut, että näkemykset yhteisen ajan sopivasta määrästä menevät harvoilla pareilla yksiin. Tyypillistä on, että suhteen toinen osapuoli haluaisi viettää enemmän aikaa yhdessä kuin toinen.

”Usein toinen tarvitsee enemmän fyysistä kosketusta tai asioiden yhteistä jakamista kuin toinen. Se voi johtua temperamenttien eroista. Jo pienillä vauvoilla on eri tarpeet läheisyydelle ja sosiaalisuudelle.”

Toiset vauvat hinkuvat tutkimaan maailmaa, toiset viihtyisivät tutussa sylissä vuorokauden ympäri.

”Samalla tavalla erot näkyvät aikuisissa erilaisina tarpeina olla osa sosiaalisia verkostoja. Joku saa sosiaalisuudesta paljon voimaa, toinen kokee jatkuvan yhdessä olon ahdistavana myös parisuhteessa”, Laru sanoo.

Mutta ovatko yhden ihmisen tarpeet toisiaan seuraavissa suhteissa aina samanlaisia? Eivät välttämättä.

Oman tilan tarve voi vaihdella elämäntilanteiden mukaan, Suvi Laru sanoo. Jos esimerkiksi töissä on kovin kiireistä, tavanomainen yhdessäolo puolison kanssa saattaa rentouttamisen sijasta kuormittaa.

”Silloin voi tuntua siltä, että tarvitsee vapaa-ajallaan enemmän yksityisyyttä, rauhaa ja yksinäisyyttä kuin tavallisesti, ja se on ihan ok. Sille pitäisi löytyä mahdollisuus.”

Tilan tarpeeseen voi Larun mukaan vaikuttaa myös ihmisen ikä. Nuorena voi tuntua tärkeältä mukautua ympäristön malliin ja muuttaa yhteen, koska niin ”kuuluu” tehdä.

Jos parisuhde solmitaan myöhemmällä iällä, ihminen saattaa kuunnella paremmin omia halujaan ja tarpeitaan, Laru arvioi.

”Vaikka nuori ihminen tunnistaisi itsessään vahvan oman tilan tarpeen, hän saattaa tehdä itsensä kanssa kompromissin ja muuttaa puolison kanssa yhteen, jos esimerkiksi haluaa perustaa perheen.”

Myöhemmässä elämänvaiheessa omien tarpeiden tunnustaminen voi johtaa toisenlaisiin ratkaisuihin, kuten siihen, että vakituisen seurustelukumppanin kanssa asutaan erillään tietoisella päätöksellä. Silloin puhutaan erillissuhteista.

Väestöliiton vuoden 2013 Perhebarometrin mukaan suurin piirtein joka toisella yksin elävällä keski-ikäisellä on vakiintunut seurustelusuhde eli erillissuhde.

Yksi heistä on Kirsi Hahtomaa, 50.

Loppuviikkoa kohti Hahtomaan olo alkaa tuntua kutkuttavalta. Perjantai-iltaisin töiden jälkeen hän tapaa puolisonsa Pasin.

Pariskunta viettää viikonloput tiivisti yhdessä, yleensä Pasin luona. Sunnuntai-iltana Hahtomaa pakkaa laukkunsa ja lähtee kotiin. Matka ei ole pitkä. Molemmat asuvat Helsingissä, vartin ajomatkan päässä toisistaan.

Pariskunta on ollut yhdessä kymmenisen vuotta. Silti kummankaan asunnossa ei ole hammasharjojen ja muiden perustarvikkeiden lisäksi toisen tavaroita. Hahtomaa ja puoliso ovat eläneet matkalaukkuelämää koko suhteensa ajan. Nykyään erillään asuminen on tietoinen päätös, johon ovat Hahtomaan mukaan vaikuttaneet puolisoiden erilaiset elämäntavat.

Alkuvaiheessa erossa olo oli raastavaa ja tuskallista, Hahtomaa muistelee. Pariskunta oli eronnut tahoillaan edellisistä liitoista ja kummallakin oli lapsia.

”Silloin olisimme halunneet olla enemmän yhdessä kuin pystyimme, mutta suhteemme oli kova pala etenkin tyttärelleni.”

Niin pariskunta tyytyi kahdenkeskisiin tapaamisiin, joihin oli mahdollisuus noin kolmesti kuussa.

Kului kolmisen vuotta, ja Hahtomaa huomasi, että pakkoraon sijasta järjestely on erinomainen ratkaisu.

Kun molemmat siivoavat kotinsa ja hoitavat arkensa, kinaa ei tule ainakaan kotitöiden kaltaisista aiheista, joista Hahtomaa muistaa riidelleensä ensimmäisen aviopuolisonsa kanssa.

”Olemme puhuneet siitä, että yhteen muutto saattaisi aiheuttaa kitkaa, koska elämäntyylimme ovat niin erilaiset. Olen riippuvainen touhusta. Harrastan joka ilta jotakin. Mies tykkää töiden jälkeen vain olla. Kun meillä on omat kodit, voimme kumpikin tehdä mitä haluamme.”

Viikonloppuisin Hahtomaa rauhoittuu ja puoliso kuulemma aktivoituu.

”Molemmat tulevat toisiaan puolitiehen vastaan. Lauantain saunavuoro on minulle viikon kohokohta. Hänen kanssaan kaikki tylsätkin asiat ovat kivoja ja kaikki kivat asiat ovat superkivoja.”

Kesä- ja talvilomat pari viettää yhdessä. Yleensä matkoilla.

”Loman viimeisenä päivänä mieleen hiipii haikeus, kun tietää, että yhdessäolo päättyy. Seuraavana päivänä tuntuu jo ihan hyvältä. Ei järjestelyssä ole minusta huonoja puolia. Jos olisi, olisimme varmasti tehneet toisenlaisen ratkaisun”, Hahtomaa sanoo.

Korvet tapasivat toisensa ensi kertaa kouvolalaisessa ravintolassa joulukuussa 1972. Se oli heti menoa.

Kaverit jäivät Kouvolan pubeihin, kun tuore pari vetäytyi illoiksi ja viikonlopuiksi Ilkan perheen mökille. Lukiota käynyt Riitta heräsi aamulla aikaisin lukemaan kokeisiin, jotta kahdenkeskisestä ajasta ei olisi tarvinnut tinkiä minuuttiakaan.

Sattuneesta syystä parisuhteen alkuvaiheesta puhutaan rakastumisvaiheen lisäksi symbioosivaiheena. Se kestää tyypillisesti pari kolme vuotta.

Nykyajan aikuisilla vaiheen kesto voi tosin olla toinen, koska nykyään on tapana muuttaa nopeammin yhteen kuin 20 vuotta sitten. Nopea vakiintuminen voi lyhentää symbioosivaiheen kestoa, psykologi Suvi Laru arvioi.

”Rakastumisenvaiheen jälkeen suhteessa alkaa tyypillisesti eriytymisvaihe. Silloin ihmiset alkavat hakea tavalla tai toisella omaa tilaa ja voimaa suhteen ulkopuolisista asioista. Vasta, kun eriytymisvaihe on saatu päätökseen, alkaa niin sanottu aito parisuhde, jota kutsutaan rakkaus- tai kumppanuusvaiheeksi. Siinä on yhteyden lisäksi tilaa kummankin yksityisyydelle.”

Parisuhteessa lähentymis- ja eriytymisvaiheet voivat vaihdella keskenään suhteen koko keston ajan, ja hyvä niin.

”Vaiheita tulee ja menee, ja vaihtelulle pitää löytää tilaa. Liika tiiviys suhteessa ei ole välttämättä hyvä juttu. Monet kokevat, että omaa aikaa pitää olla, jotta suhde tuulettuu.”

Varsinkin pikkulapsiperhettä luotsaavien puolisoiden yhdessäolo voi olla niin intensiivistä, että oman tilan tarvetta pitäisi kuunnella erityisen huolellisesti.

”Peruslähtökohta on se, että jokaisessa lapsiperheessä kullakin aikuisella olisi hyvä olla vähintään tunti per viikko omaa aikaa jumppaharrastukselle, kahvilassa käymiselle, ystävien tapaamiselle tai mikä oma juttu onkaan. Irtiotosta saa energiaa jaksaa töissä, vanhempana ja myös parisuhteessa.”

KorVEn perheeseen lapsia syntyi kolme. Oman tilan tarve ei kasvanut pikkulapsivuosinakaan, pariskunta muistelee.

Kun lapset olivat pieniä, Korvet aloittivat yhdessä veneilyn. Ensimmäinen vene oli viisimetrinen pikkupaatti, jolla perhe seilasi pitkin Saimaata.

”Se oli päiväkäyttöön tarkoitettu vene, mutta kyllä me siellä nukuttiinkin”, Ilkka Korpi sanoo.

Nykyään Korvet reissaavat kahdestaan tai yhdessä ystäväpariskuntiensa kanssa. Niin, muun yhteisen lisäksi puolisoilla on yhteiset ystävät. Mutta kyllä Korvilla omatkin juttunsa on. Tiistaisin Ilkka Korpi käy soittamassa huilua orkesteriharjoituksissa. Silloin Riitta Korpi lähtee lenkille. Yksin.

Se, että melkein kaikki tehdään yhdessä, on tuntunut molemmista aina itsestään selvältä.

”Ehkä asiaan on vaikuttanut se, että olimme niin nuoria, kun seurustelu alkoi. Olemme myös molemmat eläinrakkaita ja tykkäämme lapsista”, Riitta Korpi sanoo.

”Normaaleja riitoja meillä on ollut, mutta etenkään minä en voi ajatella meneväni nukkumaan, jos jokin asia on selvittämättä. Sekin on ehkä vaikuttanut”, hän pohtii.

Entä jos kahden ihmisen käsitykset yhdessäolosta eivät mene yksiin niin hyvin kuin Korvilla?

Psykologi Suvi Larun mukaan suhteen vaikeat asiat pitäisi aina ottaa esille sitä kautta, mitä itse niistä ajattelee ja miltä ne itsestä tuntuvat.

”Toiselle voi syyttelemättä sanoa, että minusta tuntuu nyt siltä, että tarvitsen lisää omaa aikaa. Toiselta pitää myös muistaa kysyä, mitä asioita tämä suhteessa kaipaa.”

Kissan pöydälle nostaminen edellyttää sitä, ihminen on sinut persoonansa ja tarpeidensa kanssa.

”Oman tilan tarve voi hämmentää ihmistä itseäänkin. Silloin saattaa erehtyä ajattelemaan, että suhde on väärä tai kumppani väärä, vaikka kyse olisi siitä, että tarvitsee lisää tilaa.”

Neljä vuotta sitten Kirsi Hahtomaa kertoi kumppanilleen haluavansa ensin kihloihin ja myöhemmin naimisiin.

”Kun yhteisiä lapsia tai yhteistä kotia ei ole, ajattelen, että menin naimisiin ainoasta oikeasta syystä, rakkaudesta”, Hahtomaa sanoo.

Yhteen muutosta käytiin keskustelu häiden alla. Päätös jatkaa erillään oli Hahtomaan mukaan yhteinen.

”Näillä asumisen hinnoilla eläkkeellä saattaa olla pakko muuttaa yhteen. Meillä on samanlaiset taustat ja arvot. Emme osta mitään kallista, ja kummaltakin sujuvat kaikki kotityöt. Ehkä yhdessä asuminen ei olisikaan niin suuri muutos kuin miltä se nyt tuntuu”, Hahtomaa pohtii.

Perhebarometrin mukaan erillissuhteissa elävät kumppanit ovat usein kiinteästi tekemisissä toisensa kanssa. Hahtomaa ja puoliso päivittävät kuulumisensa toisilleen puhelimessa kolmesti päivässä.

”On ihana asua erikseen, kun saa ikävöidä toista. Romantiikka ja puheenaiheetkin säilyvät paremmin, kun toista ei näe koko ajan”, Hahtomaa sanoo.

Korvilla puhuttavaa riittää vielä vuosikymmenten jälkeenkin. Juttua keksii reissuista, lapsenlapsista ja yhteisestä konserttiharrastuksesta.

”Ollaan me välillä hiljaakin”, Ilkka Korpi sanoo.