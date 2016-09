Tee joka päivä vähintään tunti jotain hyödytöntä, kehottaa stressaantuneiden johtajien valmentaja

JP Jakonen Mistä tunnetaan? Kuka? JP Jakonen, 36, on Porin Reposaaressa asuva kirjailija ja yrittäjä. Naimisissa, kolme lasta. Filosofian maisteri, tekee väitöskirjaa Ken Wilberin integraalisesta maailmankuvasta. Suorittanut myös Integral Associate Coach -opinnot. Stressivapaa johtaja -valmennuksista. Kirjoittanut Stressivapaa johtaja -kirjan (2015). Jakonen on myös kääntänyt suomeksi Ken Wilberin teokset Kaiken lyhyt historia (2009) ja Rajaton viisaus (2011). ”Käytän bändini keikoilla leggingsejä, joissa on Amerikan lipun kuva. Sain idean, kun näin sellaiset yhdellä pikkutytöllä Pori Jazzissa. Onneksi löysin vastaavat nettikaupasta.”

Itkuhan siinä tuli, vaimon ja lasten edessä.

Juha-Pekka ”JP” Jakonen oli ollut kolme vuotta yrittäjä. Nyt oli kuitenkin kulunut monta kuukautta ilman asiakkaita. Hän oli ottanut lisää lainaa, jotta sai laskut maksettua. Olo oli karmea.

Filosofinen vastaanotto oli tuntunut niin hyvältä idealta. Keskusteluja suurista asioista! Neuvoja! Elämänlaadun parantamista! Sellaiselle vastaanotolle hän olisi itsekin halunnut.

Uskontotiedettä, filosofiaa ja psykologiaa opiskellut filosofian maisteri mietti, pitäisikö luovuttaa ja mennä palkkatyöhön.

Sitten hän ymmärsi, että ei.

Hän on yrittäjäluonne, joka ei luovuta. Eikä hän pystyisi olemaan jollain muulla töissä. Käskyjä ja toisen asettamat aikataulut – ei hän sellaiseen sopeutuisi.

Oli keksittävä jotain uutta.

Jakonen on kirjoittanut Stressivapaa yrittäjä -nimisen kirjan, joka ilmestyy loppusyksystä. Siinä hän kertoo muun muassa suuren oivalluksen, jonka on tehnyt yrittäjyydestä:

”Yrittäjän pitää myydä sitä, mitä muut haluavat. Ei sitä, mitä itse tahtoisi tehdä tai mitä omat kaverit haluaisivat ostaa.”

Jakosen mukaan tämä on uusi ajatus osalle yrittäjistä.

”Sen näkee minkä tahansa kaupungin keskustassa. Ne ovat täynnä liikkeitä, joissa yrittäjät myyvät oman kiinnostuksensa kohteita.”

Siihen hän itsekin lankesi: perusti yrityksen, jollaista itse käyttäisi.

”En suunnitellut lainkaan, kenelle myyn palvelua. Asiakkaaksi minulle olisi kelvannut kuka tahansa, jolla on syke ja lompakko.”

Jakosen mielestä ei ole pelkkää taloudellista laskelmointia miettiä, mitä ihmiset tarvitsevat.

”Yrittäjänä voi kasvaa moraalisesti ihmisenä: yrittäjähän pohtii, miten voi yrityksellään palvella muita. Asioita katsotaan muustakin kuin omasta näkökulmasta.”

Muiden näkökulmasta katsominen on Jakosen mukaan olennaista kaikessa työssä, myös palkkatyössä. Ajatus saa suhtautumaan töihin uudella tavalla.

”Työ on pyhä elämänalue.”

Kriisinsä jälkeen Jakonen kehitti Stressivapaa johtaja -valmennuksen, jota hän myy yrityksille. Se syntyi hänen mietittyään, mitä muut tarvitsevat.

”Kukaan ei halua ostaa valmennusta, mutta jokainen haluaa olla vapaampi stressistä. Kohderyhmäksi valikoitui johtajat, koska heidän stressinsä vaikuttaa suureen määrään muita ihmisiä.”

Jakosen valmennuksessa ei opeteta stressinhallintaan pelkästään sen kaltaisia kikkoja kuin ”tee lista tekemättömistä töistä” tai ”pidä työpöytä siistinä”. Sen sijaan yritetään muuttaa koko olemisen tapaa.

Ihmiset saattavat Jakosen mukaan itse vaalia ajatusmalleja, jotka aiheuttavat heille stressiä.

”Kun kysyy johtajilta, millainen on onnistunut päivä, saattaa tulla vastaukseksi, että silloin teen tosi paljon töitä ja lopulta kaadun väsyneenä sänkyyn. Jos suhtautuu tällä tavoin työhön ja onnistumiseen, ei stressi lähde vain kikkoja opettelemalla.”

Jakosen mielestä paras työskentelytyyli on sellainen, jossa tehdään muutama asia hyvin, eikä paljon mutta päättömästi. Tähän hän opastaa valmennettaviaan keskustelujen ja harjoitusten avulla.

Jakonen korostaa, että työtehoon vaikuttaa paljon se, mitä tapahtuu vapaa-ajalla. Yksi opeteltava asia on monelle se, että työpäivän jälkeen täytyy saada työt pois mielestä. Siihen voi kehittää rituaalin, joka erottaa työn ja vapaa-ajan.

”Töpseli pitää vetää irti. Itse join aiemmin kello viiden viskin. Jos tarvittiin kovia keinoja, otin kylvyn.”

Yksi rituaali ei kuitenkaan riitä, kun stressiä torjutaan. Jakonen suosittelee, että jokainen alkaisi tehdä vapaa-ajallaan jotain mukavaa ja hyödytöntä. Sellaista tekemistä tulisi olla joka päivä vähintään tunti, mielellään puolitoista. Silloin voisi piirtää, ommella, tanssia, tai kuunnella musiikkia. Mistä vain sattuu pitämään.

Silloin voisi hetkeksi unohtaa velvollisuudet: työn ja perhe-elämän. Voisi unohtaa jopa itsensä.

”Ihmisellä on kolme tärkeää vaistoa: omien tarpeiden palveleminen, muiden tarpeiden palveleminen ja suuremman kokonaisuuden palveleminen. Niitä kaikkia pitäisi päästä toteuttamaan, jotta voi hyvin. Jos koko ajan on työnsä tai perheensä käytössä, ei palvele lainkaan omia tarpeitaan.”

Muutama vuosi sitten Jakonen oli tilanteessa, jossa hän ajatteli tauotta yritystään ja perhettään. Se kuormitti ja vei mehut.

Piti tehdä elämänmuutos. Hän päätti, että pyrkii tekemään joka päivä jotain mieluista. Hänelle se tarkoitti elokuvien katselua.

Hän teki kotiin elokuvahuoneen, jonne vetäytyi. Sitten vain videotykki surraamaan ja mukavaan makuuasentoon. Valkokankaalle heijastui vaikkapa Casablanca, ja hän uppoutui täysin siihen.

Puolentoista tunnin oma aika kuulostaa kivalta – mutta voi tuntua etenkin pienten lasten vanhemmista itsekkäältä ja mahdottomalta.

”Ajatteleeko auton moottori, että öljyn vaihto on itsekästä?”

Oma aika ei ole Jakosen mukaan mahdoton tavoite edes kiireisimmissä ruuhkavuosissa. Eläähän hän kolmen lapsen isänä itsekin niitä.

”Aika monessa perheessä lapset ovat yhdeksältä nukkumassa, mutta harva aikuinen menee nukkumaan ennen kymmentä. Siihen jää ainakin tunti aikaa ennen omaa nukkumaanmenoa.”

Jakonen korostaa, että tuo aika kannattaa käyttää nimenomaan johonkin hyödyttömään ja mukavaan. Jos sellaista puuhaa ei keksi, kannattaa pohtia, mitä teki lapsena mieluiten, kun oli rajattomasti vapaa-aikaa.

Monissa aikuisissa on syvällä se, että kaiken tekemisen pitäisi olla hyödyllistä. Ei ole välttämättä ihan helppoa vaihtaa keittiön siivousta väriliiduilla piirusteluun.

Jakonen on ollut saman ajattelutavan vanki. Hän esimerkiksi ajatteli pitkään, että kaiken lukemisen pitää olla sivistävää.

Kerran hän kuitenkin käveli kirjastossa ohi Proustien ja Mannien – ja meni lainamaan Stephen Kingiä ja Reijo Mäkeä, koska ne viihdyttivät enemmän.

”Jos hyödytön tekeminen tuntuu pahalta, sitä voi harjoitella vähitellen. Jos ei joka päivä pysty tekemään puoltatoista tuntia itselleen mieluista, hyödytöntä asiaa, voisiko tehdä sitä edes kolme kertaa viikossa?”

Jakonen puhuu paljon uppoutumisen tärkeydestä. Siihen hyödyttömällä tekemiselläkin tähdätään.

Uppoutuminen on flow-tilaa, jolloin aika ja paikka häviävät ympäriltä ja ihminen sulautuu tekemäänsä asiaan. Flow’ssa eli täydessä keskittymisessä on myös avain onnellisuuteen.

Tässä ajassa kuitenkin korostuu poukkoilu: linkistä toiseen hyppiminen ja jatkuva sähköpostiin vilkuilu. Sellainen saattaa syödä kykyä keskittyä – eli päästä siis flow-tilaan.

Tästä syystä Jakonen ei suosittele, että illan viimeistä tuntiaan käyttäisi älypuhelinta näpräten. Muunlainen tekeminen imaisee flow’hun paremmin.

Jakonen ei ole Facebookissa, ja twiitannutkin hän on viimeksi vuonna 2011. Hänen mielestään yrittäjän ei ole pakko olla sosiaalisessa mediassa. Some sotkee keskittymistä: sitä, että voisi edes tunnin keskittyä täysillä töihin.

”Yrittäjä saattaa ajatella, että sosiaalisesta mediasta saattaa olla jotain hyötyä. Vähemmän kuitenkin puhutaan siitä, että siitä saattaa myös olla jotain haittaa.”

Mitä on työ?

Sitä Jakonen mietti aikoinaan viisi vuotta. Hän mietti sitä niin kuumeisesti, että vaimollakin alkoi jo mennä hermot.

Lopulta Jakonen tuli tähän päätelmään: Työ on pelkistetyimmillään jotakin, jossa kaksi ihmistä kohtaa ja vaihtaa jotain arvokasta. Toisella on rahaa, toisella jotain, jolla hän voi auttaa apua tarvitsevaa.

Hän ymmärsi, että on sellaisessa mielellään mukana.

Jakosen mielestä kolmenkympin kriisi ja työn olemuksen oivaltaminen liittyvät toisiinsa.

”Työ on sitä, että ollaan muita varten. Kolmekymppisenä tämä elämäntehtävä otetaan vastaan ja hyväksytään.”

Jakosen mielestä jokaisen pitäisi pohtia suuria kysymyksiä – sellaisia kuin mitä on työ.

”Ihmiset stressaavat liikaa pienistä asioista ja liian vähän suurista asioista. Pieni ja turha stressin aihe on, laittaako leivän päälle voita vai margariinia tai voiko syödä viikossa viisi kananmunaa. Olennaisempaa olisi stressata siitä, mitä on olla ihminen, mitä on hyvä elämä ja mitä on totuus.”

Jakosen mielestä niitä kannattaa pohtia, koska silloin mieli harjaantuu suurten kysymysten ajatteluun. Siinä on tosin toinenkin etu.

”Jos ei ole miettinyt vastauksia suuriin kysymyksiin, haksahtaa helposti yksinkertaisiin ratkaisuihin, joita tarjotaan hyvään elämään. Yksinkertainen ratkaisu on esimerkiksi kehollisuus: nykyään lähestytään onnellisuutta ja hyvää elämää kuntoilun ja kehon muuttamisen kautta. Keho on kuitenkin pinnallisin asia ihmisessä.”

Vaikka Jakonen on stressistä vapautumisen ammattilainen, hän stressaa itsekin.

”Totta hemmetissä! En ole mikään luonnonoikku.”

Yleensä joku huomauttaa siitä, että hän käy kierroksilla. Itse hän huomaa stressin esimerkiksi siitä, että hän karjuu lapsilleen. Siivotkaa huoneenne, hän huutaa kuin mikäkin Aku Ankka nokka ammollaan.

Jakonen ei nykyään stressaa omasta stressaamisestaan.

”Negatiivisia tunteita tulee ja menee. Kyllä ne pitää itselleen myös sallia.”

Kuitenkin karjuminen on myös merkki: nyt on ehkä hyvä katsoa tavallista pidempi elokuva.

Näistä en luovu

Järjestys.

”Rakastan sitä, kun matot ovat suorassa ja kirjat kaapissa kauniisti.”

Elokuvat.

”Tutkin juuri elokuvakirjaa, ja oli ihanaa huomata, miten paljon minulla on vielä näkemättä. Niihin kuuluu esimerkiksi Maa-niminen neuvostoliittolainen elokuva 1930-luvulta ja Frankensteinin morsian.

Soittaminen.

”Laulan ja soitan huuliharppua Abbot-hevibändissä. Soitamme 1970-luvun jytää.”