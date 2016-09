Naisten pitkät hiukset ovat olleet viesti vauraudesta

Miksi naiset suosivat pitkää hiusmallia? Psykologian, naistutkimuksen sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksen professori Marianne LaFrance Yalen yliopistosta vastaa:

”Hiukset ovat yllättävän tärkeä sukupuolinen tunnusmerkki. Tutkijat ovat esimerkiksi huomanneet, että jos ihmisen kaltainen robotti on kalju, se mielletään yleensä mieheksi. Kun robotille lisätään hiukset, katsojat alkavat pohtia sen sukupuolta tarkemmin ja saattavat määritellä sen naiseksi. Etenkin pitkät hiukset koetaan naisellisena piirteenä.

Monet tutkijat ajattelevat, että nuorten naisten pitkät hiukset viestivät hedelmällisyyttä ja hyvinvointia. Luultavasti tästä syystä vanhojen naisten odotetaan usein suosivan lyhyitä hiusmalleja, ja pitkät hiukset saatetaan kokea heillä jopa hieman sopimattomina.

Toisaalta pitkät, hyväkuntoiset hiukset antavat myös vaikutelman vauraudesta. Taustalla on ajatus, jonka mukaan alempien yhteiskuntaluokkien edustajilla ei ehkä ole mahdollisuutta käyttää yhtä paljon aikaa hiustenhoitoon kuin yläluokalla.

Todellisuudessa ihmiset eivät suoraan pohdi hedelmällisyyttä tai vaurautta hiusmallia valitessaan. Uskon, että nuorilla naisilla on pitkät hiukset käytännössä siksi, että ikätovereillakin on. Myös hius- ja kosmetiikkamainosten vaikutus nuorten naisten tyylivalintoihin on suuri. Malleilla on yleensä pitkät hiukset.”