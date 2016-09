Suora lähetys kello 11: Kuinka kaljua naista katsotaan – HSTV:n haastattelussa Kukka-Maria Kiuru

HSTV:n Arka paikka -ohjelmassa graafinen suunnittelija Kukka-Maria Kiuru kertoo miltä tuntuu elää kaljuna naisena maailmassa, jossa hiukset ovat naisen kruunu ja ihmisen normi.

Lapsuudesta saakka pälvikalju - diagnoosi kuulostaa kauniilta: alocepia universalis - Kiuru on elänyt milloin kaljuna, milloin erilaisten apuvälineiden eli peruukkien turvin. Kalju nainen on Kiurun omien sanojen mukaan ”huomiotolppa” ja niinpä Kiurukin on joutunut kuulemaan monenlaisia kommentteja, syöpäkyselyistä seksiehdotteluihin ja rohkeusihasteluihin.

- En minä ole rohkea, minä olen kalju, Kukka-Maria Kiuru toteaa. Hän muistaa joka ikisen ivallisen heiton ja huumoriläpän lapsuudestaan asti. Milloin on tukka jäänyt kotiin, milloin äiti tukistanut liian kovaa. Joskus hän on saanut kuulla olevansa törkeä ämmä ja julkea lesbo.

Kirjailija ja terapeutti Anja Snellmanin juontamassa Arassa paikka käydään läpi myös kaljuuteen liittyviä monenlaisia luuloja ja uskomuksia. Miehen kalju herättää useimmiten, ja ainakin iän myötä, luottamusta ja arvostusta, naisen kalju pelkkiä kysymyksiä.

- Kaljuja miehiä pidetään johtajina ja seksisymboleina, kalju nainen ei ole kovaa valuuttaa esimerkiksi työhaastattelussa, Kiuru toteaa. Tinder -esittelykuvissakaan tuskin flaksi kävisi.

Kaljuus on haastanut Kukka-Maria Kiurun pohtimaan muun muassa omassa blogissaan tajuntaamme alati tulvivaa mediakuvastoa ja nimenomaan naisen ulkonäköön liittyvää normistoa. Syyskuun alussa Kiuru jakoi nettiin ladattavan sarjakuvaromaanin Noin satatuhatta solmua, joka kuvaa hänen omia kokemuksiaan kaljuna tyttönä ja naisena.

Kukka-Maria Kiurun haastattelu on katsottavissa suorana lähetyksenä tänään torstaina kello 11.