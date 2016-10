Seksologi haluttomuudesta: Huonoa ruokaa ei tee mieli, ei myöskään huonoa seksiä

Seksuaalinen haluttomuus saattaa olla sitä, että pitää tarjolla olevaa seksiä huonona, sanoo psykoterapeutti ja kliininen seksologi Leena Hattunen.

Halu ei siis välttämättä ole kateissa, mutta se ei vain kohdistu siihen seksiin, jota kumppanilta saa.

”Seksin perusvireen tulisi olla nautinto, ja seksistä tulisi jäädä hyvä fiilis. Jos ei tule, ei sitä halua. Se on vähän kuin ruoan kanssa: jos saa ravintolasta huonoa ruokaa, ei sinne tee mieli mennä uudelleen. Samalla tavalla ihminen ei halua seksiä, joka ei tyydytä.”

HS:n Mielipide-osastolla on viime päivinä keskusteltu seksuaalisesta haluttomuudesta. Muun muassa nimimerkki Onnellinen mies kirjoitti, miten puolison haluttomuus oli viedä hänen mielenterveytensä. Myös sitä on käsitelty, käyttääkö haluton valtaa suhteessa.

Hattunen ei ole vastaanotollaan tavannut ihmisiä, jotka tahallaan pihtaisivat seksiä ja haluaisivat käyttää valtaa. Sen sijaan tavallisempaa on, että vähemmän haluava suostuu seksiin velvollisuudesta.

”Vähemmän haluava on jopa saattanut joskus sanoa toiselle, etten saa seksistämme paljoa ja haluaisin toisenlaista. Toive on mennyt kuuroille korville. Sitten jos hän tekee seksin suhteen kokonaan stopin, toinen on ihmeissään.”

Hattusen kokemuksen mukaan valtaa käyttää pikemminkin se osapuoli, joka haluaa enemmän seksiä. Enemmän haluava saattaa loukkaantua seksittömyydestä, eikä salaile sitä.

”Enemmän haluava voi luoda kotiin tympeän ilmapiirin. Hän kokee, että koska hän ei saa haluamaansa, hänellä on oikeus olla koskettamatta toista lainkaan. Sitten hän ei lainkaan halaa eikä pussaa. Alkaa kierre, joka ei ainakaan lisää seksin määrää.”

Haluttomuus saattaa johtua esimerkiksi sairaudesta, stressistä tai synnytyksestä. Silloin pariskunnan olisi Hattusen mukaan hyvä ymmärtää, että tilanne on väliaikainen.

Jos kuitenkin haluttomuuden takana vaikuttaa olevan se, että toista ei miellytä tarjolla oleva seksi, aletaan tilannetta purkaa toisella tavalla.

Ensimmäinen askel on tunnustaa, että tämänhetkinen seksi ei houkuttele. Haluton ei kuitenkaan välttämättä tiedä itsekään, millaista seksiä haluaisi.

Itselleen mieluista seksiä voi selvittää pohtimalla, mistä ei pidä.

”Sitä kautta ymmärtää, mitä hyvä seksi ei ole. Asioita voi miettiä myös asteikkona: mistä en ainakaan tykkää, mistä saattaisin tykätä, mikä on täysin vierasta.”

Hattunen muistuttaa, että haluttomuus on pariskunnan yhteinen asia. Vähemmän haluavan ei siis ole syytä syyllistää toista huonosta seksistä eikä enemmän haluavan toista haluttomuudesta.

Hattunen on vastaanotollaan huomannut, että usein haluttoman mielestä seksi on ollut epätyydyttävää suhteen alusta asti. Ongelma on siis ollut olemassa koko ajan.

”Suhteen alussa vähemmän haluava suostuu seksiin, koska tykkää niin paljon uudesta kumppanista. Enemmän haluava saa alusta lähtien virheellisen käsityksen, että seksi sujuu.”

Kun tämä selviää enemmän haluavalle, hän saattaa loukkaantua syvästi.

”Tällainen salailu voi tuntua siltä kuin toinen olisi pettänyt.”

Mikä sitten on vähemmän haluavien mielestä seksissä pielessä? Hattusen mukaan toiveet voivat liittyä esimerkiksi siihen, että seksin toivottaisiin olevan vähemmän yhdyntä- tai orgasmikeskeistä.

”Toiveet saattavat liittyä seksiin virittäytymiseen tai rentoutumiseen. Halutaan muutakin kosketusta kuin sellaista, jonka ajatellaan johtavan seksiin.”

Yksi latistava tekijä ovat seksiin liittyvät odotukset.

”Liikaa ajatellaan, miten seksin pitäisi sujua. Pelätään, että seksi lopahtaa kesken kaiken, vaikka aivan hyvin voisikin välillä vain leikkiä ja kiihottua ilman yhdyntää.”

Halun syttymisen kannalta on olennaista myös se, mitä tapahtuu muualla kuin sängyssä. Esimerkiksi epäkunnioittava käytös on seksin tappaja.

”Jos vähättelee arkisissa asioissa toisen näkökulmaa ja pitää omaansa aina tärkeämpänä, ei seksikään välttämättä suju. Seksiä ja seksuaalisuutta ei voi erottaa muusta elämästä.”

Kun kotona on mukava tunnelma, halukin herää helpommin.

”Arkeen voisi kuulua pieniä eroottisia kohtaamisia, joihin sisältyy lähestymistä ja sen osoittamista, että toinen on ihana.”

Seksistä puhuminen ja toisen kuunteleminen ovat Hattusen mukaan avainasioita siinä, kun haluttomuuteen liittyviä pulmia ratkotaan. Jutellessa olisi hyvä pysyä rauhallisena.

”Huonoa keskustelua on syyttäminen, moittiminen, arvostelu ja mitätöinti.”

Hattusen mukaan terapiassa loukkaantumista ja syyttelyä tulee usein vähemmän. Terapeutti myös ymmärtää paremmin, mihin syviin tarpeisiin haluttomuus tai kumppanin haluttomuudesta johtuva kärsimys liittyvät.

Hattusen mukaan jotkut pariskunnat ovat keksineet ratkaisuksi seksipäivät. Pariskunta päättää siis etukäteen, milloin seksiä harrastetaan.

”Joillain tämä toimii. Jotkut kuitenkin kokevat, että ei seksiä voi merkitä kalenteriin kuin palaveria.”

Jotkut parit ottavat aikalisän eli päättävät, että jättävät asian hautumaan.

Välillä haluttomuus on ylitsepääsemätön ongelma, ja ero jää ainoaksi vaihtoehdoksi.

”Jos tavat toteuttaa seksiä ovat tavattoman erilaiset, saatetaan myös päätyä esimerkiksi avoimeen suhteeseen.”

Avoin suhde tarkoittaa suhdetta, jossa voi olla muitakin petikumppaneita kuin oma partneri.