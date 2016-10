Terhin talo täyttyi kauniista esineistä – Miksi tavaroista luopuminen on monelle niin vaikeaa?

Paikalla oli oltava hyvissä ajoin, jos halusi nähdä kaiken myytävän. Terhi Näppäri-Kokkola halusi.

Eikä ajoissa oleminen riittänyt. Piti istua loppuun asti, niin kauan kuin tavaraa riitti. Huutokaupat alkoivat aamukymmeneltä ja kestivät työpäivän verran. Näppäri-Kokkola kävi viikoittain kolmessa eri huutokaupassa.

Kaikkea kaunista ja kivaa kertyi: posliinia, tinaa, kuparia, kristallia ja astiastoja. Joskus mukaan lähti huonekalujakin.

Näppäri-Kokkola, 61, ei ollut elänyt minkään puutteessa ennenkään, mutta nyt koti kävi jo ahtaaksi. Himohamstraajalle huutokaupat olivat kuin koukuttavinta huumetta.

”En uskaltanut lähteä kesken huutokaupan kahville, koska silloin olisi saattanut tulla jotain kivaa myyntiin. Pakotin lopulta mieheni mukaan. Hän päivysti sen aikaa, että sain haettua itselleni kupillisen”, Näppäri-Kokkola kertoo.

Joskus meklari saattoi kysyä, onko yleisössä joku, joka haluaa huutokauppaan kelpaamattoman esineen ilmaiseksi. Ei ole vaikea arvata, kenen käsi nousi.

Yksi Näppäri-Kokkolan lempilöydöistä on tusina tinaisia, hevosaiheisia snapsipikareita, jotka tulivat kauniissa sinisessä rasiassa. Ilmaiseksi saatu keraaminen pöllö on tallessa edelleen.

Huutokauppavaihe kesti pari vuotta. Nyt siitä on jo vuosia aikaa, mutta Näppäri-Kokkolan omakotitalo piharakennuksineen on edelleen pinkeänä tavarasta. Joistakin kirjoista hänen on onnistunut luopua, mutta muista esineistä on vaikeampaa päästää irti.

”Luopuminen on vaikeaa. Tuntuu aina siltä, kuin tarvitsisin juuri sitä, minkä heitin pois.”

Miksi tarpeettomistakin tavaroista luopuminen kirpaisee monia?

Yksi syy on se, että ihminen on kehittynyt elämään niukkuudessa, sanoo Samuel Piha. Hän tutkii väitöskirjassaan Turun yliopistossa evoluutiopsykologian soveltamista kuluttajakäyttäytymiseen.

Niukassa ympäristössä resursseja on kannattanut hamstrata.

”Tavaroiden hamstraaminen liittyy ihmisen ja muiden lajien evolutiiviseen taipumukseen kerätä ruokaa. Kyseessä on ravinnon hankintaan liittyvän psykologisen prosessin oheistuote.”

Viime vuonna julkaistiin mielenkiintoinen tutkimus, jossa tämä yhteys näkyy, Piha kertoo. Tutkimuksen mukaan nälkäisinä kauppaan lähetetyt ihmiset ostivat enemmän ruokaa, mutta myös enemmän muita kulutushyödykkeitä.

”Olisi mielenkiintoista tutkia aivokuvantamisella, ovatko samat neurologiset prosessit aktiivisena, kun ahmitaan ruokaa ja hamstrataan tavaroita”, Piha miettii.

Ihmisellä on myös tarve pitää kiinni saavutetuista eduista. Pihan mukaan kyse on niin sanotusta tappiokammosta: luopuminen huonontaisi evolutiivista kelpoisuutta. Nyt, kun resursseja on saatavilla yllin kyllin, hamstraaminen voi kasvaa ongelmaksi.

Tappiokammoa kokevat tutkitusti muutkin eläimet, esimerkiksi kapusiiniapinat. Pihan mukaan kyseessä ei siis todennäköisesti ole opittu ominaisuus.

”Ihmisen kasvu- ja sosiaalinen ympäristö vaikuttaa huomattavasti siihen, mitkä mekanismit aktivoituvat.”

Monet keräilevät jotain lähes hamstraukseen asti: joku taidetta tai sarjakuvia, toinen koristedelfiinejä. Milloin materian haaliminen menee ongelman puolelle?

”Jonkun tietyn asian keräily harrastuksena on varmasti ihan normaalia. Mutta ylenpalttinen tavaroiden kerääminen voi kertoa siitä, että ihminen tarvitsee tunteen elämänsä hallinnasta”, vastaa Mielenterveyden keskusliiton psykoterapeutti ja kuntoutussuunnittelija Outi Ståhlberg.

Hänen mukaansa tavarat voivat antaa ihmiselle turvallisuuden tunteen. Niiden hankkimisesta saa mielihyvää, jota vaille on ehkä jäänyt. Lapsuuden kiintymyssuhteissa koetut vauriot voivat saada hakemaan turvaa tavaran paljouden kautta.

”Haetaan helpotusta ahdistukseen sekä kokemusta pärjäämisestä ja pystyvyydestä sillä, että kaikkea varmasti riittää. Silloin pyykinpesuainetta ja kuivamuonaa saattaa olla varastossa niin paljon, että perillisillekin riittää.”

Jos lapsuus ja nuoruus on kituutettu pula-ajan kurimuksessa, voi aikuisiän vaurastuminen johtaa hallitsemattomaan osteluun.

Terhi Näppäri-Kokkola pitää itseään täydellisenä yhdistelmänä vanhemmistaan. Äiti eli pula-ajan ja osti sen jälkeen aina paljon kaikkea, isä taas parasta ja kalleinta.

Ainoana lapsena Näppäri-Kokkola peri vanhempiensa – ja sen lisäksi muutaman naimattoman tätinsä – koko omaisuuden ja irtaimistot. Saatujen astiastojen ja pöytähopeiden lisäksi hän hankki niitä lisää.

Joitain korjaavia liikkeitä Näppäri-Kokkola kertoo tehneensä, tilan ja rahan nimissä. Huutokaupoissa käymisen hän lopetti, eikä hän enää tilaa aikakauslehtiä. Niitä kun ei raaskisi heittää menemään, ja jo nyt sanomalehtien ja ilmaisjakelun kanssa on ihan tarpeeksi työtä.

”Säästän sanomalehtien ruokasivut, ja reseptejä on monta pahvilaatikollista. Leikkaan niitä pinoon ruokapöydälle ja lopulta vien muovipussissa syrjemmälle. Säästäminen on tarpeetonta, koska omistan 250 keittokirjaa.”

Mutta vaikka tila on kortilla, Näppäri-Kokkolasta tuntuu, että tavarat antavat hänelle energiaa ja kantavat muistoja. Siksi hän haluaa pitää ne.

”Ystävilläni on kyllä hienoja koteja, muttei tällaista keräilyä. Olen ihminen, joka rakastaa tavaraa, mutta en ole huonompi kuin muut.”

Ihmisen suhde tavaroihin on muuttunut, sanoo Turun yliopiston psykiatrian professori Jyrki Korkeila.

Joskus isoisän antiikkikello oli jotain niin hienoa, ettei muita kelloja ajatellutkaan. Näin on Korkeilan mukaan enää harvemmin.

”Kun voidaan ostaa halvalla, ihminen ei välttämättä kiinny esineisiin samalla tavalla kuin ennen. Nyt määrä korvaa sen.”

Verkkokaupat ja lainarahalla ostamisen helppous ruokkivat tilannetta. Tavaraa saattaa kertyä siksi, että ihminen hakee ostamisen aktin mielihyvää yhä uudelleen.

”Addiktiivisessa ostamisessa ostettu tavara menettää merkityksensä, kun se on viety kotiin.”

Jos hamstraaminen karkaa käsistä, läheiset voivat ottaa tavaran haalimisen puheeksi, Korkeila sanoo. Häiriötasoiseksi kehittyneessä hamstraamisessa tarvitaan ulkopuolisia siivoamaan ja heittämään tavaraa pois, koska ihminen ei siihen itse pysty. Usein hamstraaja perustelee minkä tahansa esineen säilyttämistä sillä, että sitä voi vielä tarvita tai sillä on tunnearvoa.

Pakonomainen hamstraaminen voi myös alkaa siivouksen jälkeen uudestaan. Korkeilan mukaan olisikin hyvä yhdistää siivoukseen esimerkiksi kognitiivinen käyttäytymisterapia.

”Tavaramäärän katoaminen voi herättää ahdistusta. Niitä tunteita pitäisi pystyä käsittelemään.”

Kodin muuttumista kaaokseksi ei ole helppo hyväksyä, saati pyytää sen vuoksi apua, sanoo Suomen ammattijärjestäjät ry:n puheenjohtaja Ulla Lundqvist.

Tyypillinen ammattijärjestäjän asiakas on eläkeikää lähestyvä varakas nainen, joka haluaa parantaa elämänlaatuaan ja hengittää vapaammin.

Ylimääräisestä roinasta on päästävä eroon ja ehkä jo viimein tyhjennettävä se lapsen huone, joka on museoitu vuosikymmeniä sitten.

”Hamstraaminen on myös nuorten ongelma. Saamme sosiaaliviranomaisten kautta pyyntöjä mennä auttamaan parikymppisiä lapsiperheitä, joissa vanhempien elämänhallinta on mennyt.”

Lundqvist on huomannut, että tällaisessa tilanteessa tavarat voivat tuoda turvaa. Jos muu elämä horjuu, tavara ei hylkää vaan pysyy. Silloin siivous ei riitä, vaan luopumista pitää opettaa henkisellä tasolla.

Himohamstraamisesta tehdyt tv-ohjelmat ovat Näppäri-Kokkolalle tuttuja. Ne järkyttävät.

”Olen kauhulla ajatellut, tuleeko minunkin asuntoni olemaan täynnä lehti- ja laatikkopinoja, välissä vain pienet käytävät, joita pitkin kotihoito pääsee auttamaan.”

Onneksi näin ei ole. Kulkemaan mahtuu. Mutta jos nyt pitäisi muuttaa pienempään asuntoon, luopuminen tekisi pahaa ja vaatisi työtä. Perintönä saatua tavaraa on paljon, ja kaikkiin niistä liittyy tunnearvoa.

Vaikka Näppäri-Kokkola ei ole joutunut luopumaan juuri mistään, tunnearvon merkitys on tullut tutuksi. Muuan menetys kirpaisee vieläkin, kolmen vuosikymmenen takaa.

”Heitin pois ison rautaisen morttelin, kun se oli niin painava. Sain myöhemmin kuulla, että isoisäni oli tehnyt sen sodanaikaisesta räjähteen kappaleesta. Siihen minulla olisi ollut tunneside.”