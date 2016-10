Muisti hämääntyy vääristä faktoista – Neljä syytä, joiden vuoksi muisti voi pettää

1. Muistikuvamme eivät ole niin tarkkoja kuin luulemme. Visuaalinen muisti on rajallinen. Yleiskuvan lisäksi näkymästä jää yleensä mieleen vain yksi tai kaksi yksityiskohtaa, Science-lehdessä julkaistu brittitutkimus kertoo. Huomiokyky myös keikahtaa herkästi: mikä tahansa silmäänpistävä asia, kuten pinkki tukka väkijoukossa, haukkaa heti leijonanosan työmuistista. Aivot olettavat poikkeaman tärkeäksi ja tallettavat sen, muun kustannuksella.

2. Muistikuva on aluksi hauras, mutta säilyy vankempana siirryttyään pitkäkestoiseen muistiin. Tämä on pitkään ollut vallitseva käsitys. Neurotieteilijä Karim Nader Montrealin yliopistosta on kuitenkin päätynyt dynaamisempaan malliin: aina kun muistoa käsitellään mielessä, se palaa epävakaaseen tilaan ja voi siten myöhemminkin muuntua, vahvistua tai jopa pyyhkiytyä pois.

3. Muisto jostakin tapahtumasta vääristyy herkästi, jos siitä saa myöhemmin uutta tai eriävää tietoa. Valemuistoja tutkinut yhdysvaltalaispsykologi Elizabeth F. Loftus on osoittanut kokeissaan, miten ihmisten muistikuvissa voidaan saada auto vaihtamaan väriä, Mikki Hiiri muuttumaan Minniksi tai outo lato ilmestymään maisemaan, jossa ei ollut rakennuksia lainkaan. Yli neljännes ihmisistä ”muisti” eksyneensä lapsena kauppakeskukseen, kun heitä tähän johdateltiin.

4. Edes vahvat muistot poikkeuksellisista tapahtumista eivät ole turvassa. Duken yliopiston tutkijat vertasivat opiskelijoiden muistikuvia WTC-iskuista muistoihin jostakin arkisesta tapahtumasta. Ajan myötä molempiin ilmestyi yhtä lailla virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia, vaikka ihmiset itse kokivat muistot terrori-iskuista tarkemmiksi.