Sille on viimein sana: richsplaining. Kuvaavaa suomenkielistä termiä ei ole, mikä on kuvaavaa.

Luin hiljan Talentia-lehdestä jutun, jollaisen haluaisin kirjoittaa itse. Siinä esimerkiksi Maija (40) kertoi, että hän käyttää ruokaan noin 30 euroa viikossa. Hän syö paljon kasviksia ja kalaa sekä suosii edullisia papuja ja linssejä.

Muutkin vähätuloiset avasivat suhdettaan ruokaan. Yksi elää eineksillä, toinen kuten Maija terveellisesti käsittämättömän halvalla.

En uskalla tehdä vastaavaa tekstiä. Tiedän, millaista palautetta sellaiseen artikkeliin Helsingin Sanomiin haastatellut saisivat. Moittivaa, ylemmyydentuntoista, vihaista.

Keski- tai hyvätuloisen on muka reilua neuvoa itseään köyhempää typerän yksinkertaisilla tavoilla. Poimisit marjoja, keräisit pulloja, säästäisit pahan päivän varalle. Ostaisit hei sijoitusasunnon, niin minäkin tein.

Elämässä voi sattua kaikenlaista. Kuka vain voi solahtaa turvaverkkojen läpi.

Kovaäänisimpien neuvojien kokemus pienistä tuloista on kuitenkin yleensä olematon tai tilapäinen. On vaikka opiskeluvuosina laskeskeltu viimeisiä senttejä ruokakaupassa. Pihistelylle on ollut näkyvissä päätös, leveämpi leipä, tulevaisuus.

Hetken varattomuuteen marttakikat ja nuukailu voivat auttaa. Puolukoista saa vitamiineja tai lisätuloja. Hyvä, jos joku neuvoo, että älä ota ensimmäistäkään pikavippiä. Silmälasien hajoamiseen ensimmäisen kerran voi ollakin jemmarahaa säästössä.

Tilanne muuttuu, kun köyhyys on vuodesta toiseen venyvä olotila, jonka loppua ei näy. Vielä kauempana neuvojien maailmasta ollaan, kun köyhyys ei ole ainoa vaikeus voitettavaksi.

Ihminen voi olla niin monella tavalla hauras. Neuvot satuttavat.

Onko kyseessä tahallinen julmuus vai silkka tietämättömyys?

Tahallista olisi esimerkiksi tämä selitys richsplainigille: rikkaalle ja valtaapitävälle on etu, jos köyhä nähdään laajalti tyhmänä ja laiskana. Ihmiset sietääkin usuttaa toisiaan vastaan.

Yhteiskunnan mitassa tietämättömyys on vielä vaarallisempi vaihtoehto. Oikeudenmukaisuus on mahdotonta, jos toista ei enää tunne tai tahdo nähdäkään.