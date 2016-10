Monilla meistä on edessä se tilanne, että tarvitsemme kodin sijaan asumispalvelun. Onneksi yhteiskunta on muuttumaisillaan reilummaksi: kansalainen saa valinnanvapauden palveluihinsa. Jos jossakin se on tärkeää, niin asumispalveluissa. Kun ihminen saa itse valita missä asuu, hän todennäköisesti valitsee sellaisen paikan, jossa palvelu pelaa.

Valinnanvapaus vaatii toteutuakseen tietysti sitä, että valikoimaa löytyy ja joku auttaa hankkimaan tietoa päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi on säilytettävä mahdollisuus valita uudelleen. Jos palvelutalo onkin kolkko, pitää voida muuttaa toiseen paikkaan. Minusta tuntuu ainakin turvalliselta ajatus, että vielä mummona saan oikeuden äänestää jaloillani. Kukaan ei voi esimerkiksi pakottaa minua jäämään paikkaan, jossa hoivarobotti ei osaa ottaa naiselta suihin.

En tietenkään vielä voi tietää, mitä haluan neljänkymmenen vuoden päästä. Mikä kaikki on oleva silloin mahdollista? Mitä kaikkea hoivarobotit osaavatkaan silloin tehdä? Onko vihdoin alkoholilakia muutettu niin, että jossain palvelutalossa voi saada illallisella lasin viiniä vai olenko ryhtynyt absolutistiksi, koska krapulat kestävät jo kuukauden?

Nyt tuntuisi mukavalta ajatus saada muuttaa sellaiseen palvelutaloon, jossa asuu valmiiksi kavereita ja yhteistilat olisivat niin hilpeät, ettei omassa huoneessa tarvitsisi liiemmin hapantua. Erakoituminen omaan koppiin kuulostaa syrjäytymiseltä.

Oma vanhainkotimyönteisyyteni johtuu varmasti siitä, että isoäitini Hilda Ranta työskenteli vanhainkodin emäntänä silloin kun olin pieni. Olen ollut vanhainkodin keittiössä mummun apuna pyörittelemässä lihapullia ja kiertänyt vanhusten luota toiselle keräämässä kaikki pihlajakarkit, jotka saatavilla oli. Tein myös alakoululaisena kaverini kanssa tanssiesityksiä, joita kävimme esittämässä läheisessä vanhainkodissa. Yleisö oli kiitollista ja sivutuotteena sain tuntea olevani hyvä ihminen.

Vanhainkodit ovat tietysti muuttuneet niistä ajoista, niin kuin vanhuksetkin. Aina on kuitenkin ollut totta se, että kaikki vanhukset eivät ole samanlaisia. Vanhoillakin ihmisillä voi olla oma erikoinen musiikkimakunsa. Vanhatkin ihmiset voivat kuulua seksuaalivähemmistöön.

Oman yksilöllisyyden säilyttäminen elämän loppuun asti voi toteutua vain itsemääräämisoikeuden kautta. Että saa valita oman tapansa elää. Sitä toivoo, että pystyy itse tekemään omat päätöksensä – tai ainakin oma lapsi tietäisi, että sitten kun minulle valitaan asumispalvelua, haluan edelleenkin elää mahdollisimman hauskasti ja vapaasti ja seurallisesti.

Varmaan lapselle voi tulla paha mieli jos kaatuilen niin että hampaat lähtevät, mutta toivottavasti hän silti kärrää palvelusetelini paikkaan, missä minä saan maksimaalisesti remuta ja bilettää. Olisi ihanaa, jos vielä palvelutalossakin saisin rakkautta, hellyyttä ja seksiä.

Kirjoittaja on tamperelainen vapaa kirjoittaja ja vihreä feministi.