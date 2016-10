Suomalainen saattaa naureskella enkeleihin uskovalle – Ei kannattaisi, sanoo tutkija

Terhi Utriainen Kuka Helsingin yliopiston uskontotieteiden tutkija ja professori. Mistä tunnetaan? Tutkinut esimerkiksi kuolemaan liittyviä rituaaleja sekä enkeliuskovaisia. Utriainen on julkaissut myös kaksi romaania ja runokirjan. Mistä ei tunneta? ”Haluaisin viettää kokonaisen yön Kansalliskirjastossa. Näin jo lapsena unta, jossa piilouduin koulun kirjastoon yöksi.”

Kun Terhi Utriainen oli parikymppinen kirjallisuudenopiskelija, hänen läheisensä elämä muuttui dramaattisesti.

Ystävä kertoi Utriaiselle liittyneensä karismaattiseen kristilliseen yhteisöön. Hänestä tuli vakavampi ja konservatiivisempi. Utriaisesta tuntui, ettei ystävän kanssa voinut enää jutella samalla tavalla kuin ennen, sillä yhteiset puheenaiheet haihtuivat.

Uskoontulo vaikutti kaikkeen: asioiden tärkeysjärjestykseen, maailmankuvaan ja moraalisiin kannanottoihin. Esimerkiksi käsitys sukupuolten välisestä tasa-arvosta katosi kuin tuhka tuuleen. Utriaisen, nuoren ja kiihkeän feministin, oli vaikea ymmärtää sitä.

”Koin uskoon tulemisen seuraamisen vierestä hyvin hämmentäväksi. Mietin, miten joku kokemus voi olla niin voimakas, että se muuttaa ihmistä näin paljon.”

Se kokemus muutti Utriaisenkin elämän. Hänestä tuli uskontotieteilijä, joka tutkii ihmisen kaipuuta uskonnollisiin kokemuksiin.

Uskontotieteilijän näkökulmasta elämme äärimmäisen kiinnostavaa aikaa, Utriainen sanoo. Vaikka moni eroaa kirkosta, tilasto ei kerro koko totuutta.

Päinvastoin: ripaus uskontoa kuuluu yllättävän monen suomalaisen elämään.

Kiinnostus uushenkisyyttä kohtaan on kasvanut viime vuosina. Uushenkisyydellä tarkoitetaan uskoa, joka ei suoraan perustu minkään perinteisen uskonnon oppiin ja korostaa henkilökohtaista kokemusta.

Utriainen tutustui uushenkisyyteen Åbo Akademin tutkimusryhmässä, jossa tutkittiin Suomen muuttuvaa uskonnollista kenttää. Hän valitsi tutkittavakseen enkelit. Tai tarkemmin ilmaistuna ihmiset, jotka uskovat voivansa kommunikoida enkelien kanssa.

Tärkein tutkimuskysymys oli: Miten on mahdollista, että joku nykypäivänä uskoo enkeleihin?

”Jotkut haastateltavistani keskustelivat enkeleiden kanssa, jotkut kuulivat niiden puhetta, jotkut tunsivat niiden kosketuksia ihollaan. Jotkut myös kertoivat näkevänsä enkeleitä”, Utriainen kertoo.

Hänen tutkimustapansa on etnografinen, eli hän perustaa tutkimuksensa haastattelujen ohella havainnointiin. Siksi hän esimerkiksi osallistui enkelihoitajakurssille.

”Luonteeni on sellainen, että en kovin helposti hurahda. Haluan kuitenkin tutkiessani paitsi tarkkailla, myös osallistua ja ymmärtää sitä kautta.”

Kun Utriaisen tuttavat kuulivat tutkimusaiheesta, reaktiot vaihtelivat. Jotkut työkaverit yliopistolla alkoivat avautua omista yliluonnollisista kokemuksistaan, toiset hymähtelivät ja kolmannet analysoivat ihmisten ostavan nykyään mitä vain, mitä tarjotaan. Sitten oli kristittyjä, jotka korostivat, ettei enkeliusko liity kristinuskon oikeaoppisiin enkeleihin.

”Arvottavia reaktioita oli paljon. Ne kertovat siitä, että monilla on vahvat ja kapeat käsitykset oikeasta ja hyväksyttävästä uskonnosta.”

Tutkimuksessaan Utriainen pääsi uushenkisyyden ytimeen. Haastatteluissa selvisi, että enkeliuskovat eivät olleet yhtenäinen ryhmä vaan kirjava joukko, joista kaikki eivät pitäneet itseään edes uskovina. Toiset kokivat olevansa vahvasti uskossa, kun taas toiset lähinnä etsivät arkeensa kauneutta. Jotkut haastateltavista pitivät itseään vahvasti luterilaisina ja kokivat enkeliuskon lisäksi perinteiseen uskoon.

Enkeleille juttelu voi kuulostaa ei-uskovan korvaan huvittavalta, mutta Utriaisen mielestä sille on turha naureskella. Pohjimmiltaan moni muukin etsii samanlaisia kokemuksia, vain eri keinoin.

Jooga, meditointi ja mindfulness kasvattavat suosiotaan. Utriainen huomauttaa, että niiden taustalla on monesti esimerkiksi itäistä uskontoperinnettä, ja niistä haetaan usein samantapaisia henkisiä kokemuksia kuin vaikkapa enkeliuskosta. Niiden avulla rauhoitutaan ja voimaannutaan.

Utriainen tietää sen kokemuksesta. Kymmenisen vuotta sitten avioero ja työttömyys tekivät Utriaisen elämästä raskasta. Meditaatio valikoitui lääkkeeksi ystävän suosituksesta. Utriainen osallistui buddhalaiseen meditaatioon ja teki siitä rauhoittavan tavan itselleen. Buddhalaiseksi hän ei kääntynyt, mutta uskonnon arvot hänen oli helppo allekirjoittaa.

”Olen aika klassinen tapaus. Tykkäsin meditoinnin yksinkertaisuudesta ja järjestelmällisyydestä, mutta heti kun elämä helpottui, niin meditointi jäi.”

Nykyihmisen suhtautuminen uskontoon tai henkisyyteen on Utriaisen mukaan monesti juuri sellainen, joka hänellä itsellään tuossa elämäntilanteessa oli. Jostain halutaan helpotusta, mutta sitoutuminen ja tietyn instituution oppien seuraaminen ei kiinnosta. Porukka valitaan usein ystävän suosituksen perusteella. Läheskään kaikki eivät kaipaa äärimmäisiä kokemuksia.

”Vahvasti uskonnollisten ihmisten määrä on suhteessa pieni, ja niin se on todennäköisesti ollut aina.”

Utriainen muistuttaa, että vaikka uskonnottomien määrä on kasvanut, moni kuvailee itseään vähintään henkiseksi. Ateisti-termi kalskahtaa jyrkältä, joten moni ateistikin kertoo olevansa henkinen. Ateisti saattaa kuvailla henkisyytensä liittyvän esimerkiksi luontokokemuksiin.

Yhteiskunnassa suhtaudutaan uskonnollisten ilmiöiden kirjoon suopeammin kuin ennen, Utriainen sanoo.

Jos julkisuuden henkilö kertoo kommunikoivansa kuolleen läheisensä kanssa, siitä saatetaan kertoa mediassa melko neutraalisti.

”Aiemmin tällainen henkilö olisi voitu jopa leimata mielenterveyspotilaaksi.”

Osittain normalisoituminen johtuu Utriaisen mukaan luterilaisuuden otteen höllentymisestä.

”Perusluterilaisuus ei edellytä vahvoja henkilökohtaisia kokemuksia. Kun kirkon ote väljentyy, se tekee tilaa uusille virtauksille tai vanhalle perustalle rakennetulle yksilökeskeisemmälle uskolle.”

Henkilökohtaisen vahvan uskon ilmaisua voi tapahtua karismaattisissa liikkeissä tai uushenkisissä piireissä, mutta yhdistävänä piirteenä on kokemuksellisuus. Tässä maailmassa tutkijoiden kyselykaavakkeetkin täytyy miettiä uusiksi: kategoriat ’uskova’ ja ’ei-uskova’ eivät enää tavoita todellisuutta, koska suuri osa ihmisistä asettuu jonnekin välimaastoon.

Trendikästä kaikessa suomalaisessa uskomisessa on vapaamielisyys. Sillä Utriainen selittää osin myös pelon maahanmuuttajien uskontoja kohtaan.

Uskonnot, joissa kaikilta ajatellaan odotettavan samanlaista käytöstä, eivät usein vastaa maallistuneen ihmisen käsitystä hyvästä, liberaalista uskosta.

”Maallistuneen ihmisen mielestä ’hyvässä uskossa’ korostuu yksilön vapaus ja se, että ristiriita tieteen kanssa on mahdollisimman pieni.”

Utriainen on eronnut kirkosta, eikä hän tunnusta mitään uskontoa. Silti jos hänen elämäänsä tulisi uusi kriisi, hän voisi kuvitella turvautuvansa jälleen henkisiin käytäntöihin.

”Saattaisin palata häntä koipien välissä meditoimaan”, hän sanoo ja naurahtaa.

Buddhalaisuuteen perustuva meditointi tuntuu tutkijasta, kuten monesta muustakin länsimaalaisesta, uskottavalta vaihtoehdolta, koska sen opit ja käytännöt eivät riitele pahasti tieteellisen maailmankuvan kanssa.

Joka aamu Utriainen kävelee 45 minuuttia juna-asemalle voidakseen viettää aikaa metsässä. Se on siirtymäriitti työpäivään, ja tietynlaista meditaatiota sekin, hän myöntää.

Mutta mitä tapahtui Utriaisen uskoon tulleelle läheiselle?

No, hurmos kesti muutaman vuoden, ja sitten tilanne tasaantui. Se on yleistä, Utriainen kertoo.

”Ei rakastumisenkaan huuma kestä kauaa. Muutaman vuoden jälkeen suurin kiihko usein katoaa. Sama käy monesti uskonasioissa.”

Jos Utriaisen läheinen tulisi nyt uskoon, hän ei hätkähtäisi. Tutkimustensa myötä hän tietää, että elämä voi muuttaa ihmisiä monella tavalla. Joillekin usko on tilannekohtaista, toisille se jää loppuelämäksi.

Oli usko sitten perinteisiin nojaavaa, uushenkisyyttä tai vaikka fyysiseen harjoitteluun pukeutunutta säännöllistä rauhoittumista, vaikutus on Utriaisen mukaan sama.

”Usko on voimaannuttavaa ja kohottavaa. Ihmiset hakevat kokemusta siitä, että on mahdollisuus aloittaa uudelleen ja onnistua – että on toivoa.”

Näistä en luovu

Tanssiminen

”Tanssin aina kun mahdollista, koska musiikki vie ja jalat haluavat.”

Pitkät keskustelut

”Keskustelut ovat parhaimmillaan kuin tanssia.”

Kahvi

”Iso kuppi maitokahvia ennen aamiaista siirtää parhaiten yöstä aamuun.”