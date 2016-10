Kun työssäkäyvän Ninan auto hajosi, äiti maksoi korjauksen – Yhä useampi aikuinen joutuu pyytämään rahaa vanhemmiltaan

Syyskuussa kirjanpitoon tuli taas uusi merkintä: 300 euroa auton korjaukseen.

”Ruttasin auton pihalla postilaatikkoon”, Nina Lehikoinen kertoo.

Kesäkuussa oli auton hihnaremontti, 400 euroa.

Toukokuussa puhelimen osto tyttärelle, parisataa.

Huhtikuussa Kelan opintotuen takaisinmaksu, 340 euroa.

Lisäksi viime lukuvuoden aikana sadan euron iltapäiväkerhomaksuja.

Kaikki edellä mainitut menot on rahoittanut Lehikoisen äiti.

Nina Lehikoisella, 26, on vakituinen työ, mutta tulot eivät riitä kattamaan kaikkia menoja. Lehikoinen on mielenterveysohjaajana työskentelevä lähihoitaja ja yksinhuoltaja. Vaikka 2 184 euron bruttopalkalla maksaa ruuat ja toistuvat laskut, autoremontin kaltaiset yllättävät menot romuttavat aina kuukausibudjetin.

Silloin täytyy turvautua vanhempien apuun. Suuren osan rahoista Lehikoinen maksaa myöhemmin takaisin, osa on puhdasta tukea.

Apua ei usein tarvitse erikseen pyytää. Taloushallinnon ammattilaisena työskentelevä äiti tarjoaa sitä oma-aloitteisesti, jos kuulee tyttären talouden olevan taas tiukoilla.

Lehikoista tilanne hävettää silti.

”On ihan hirveää, että aikuisena ihmisenä joutuu tähän. Olen monesti sanonut ääneen äidille, että tunnen epäonnistuneeni ja tehneeni vääriä valintoja.”

Aikuiset lapset saavat vanhemmiltaan aiempaa useammin rahallista tukea, sanoo kulutuskysymyksiin erikoistunut sosiologian professori ja dekaani Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

On aivan yleistä, että vielä vähän alle kolmekymppiset saavat rahaa vanhemmiltaan, Wilska arvioi. Usein rahaa antavat myös isovanhemmat.

Sama kuva piirtyy HS:n verkkosivuilla toteutetusta kyselystä. HS pyysi syyskuussa yli 18-vuotiaita lukijoita kertomaan, kuinka usein, millaisia summia ja mistä syystä he vanhemmiltaan rahaa saavat – ja millaisia tunteita asia herättää.

Vastauksia tuli 978 kappaletta. Valtaosa vastanneista oli alle 35-vuotiaita, naisia noin kaksi kolmasosaa.

Vanhempien kukkarolle ajavat monet syyt. Viidesosa vastasi, että palkka ei riitä kattamaan menoja. Toinen viidesosa nimesi syyksi pätkätyöt tai muuten epäsäännölliset tulot. Kolmas viidesosa ilmoitti turvautuvansa vanhempien raha-apuun odottamattomissa elämäntilanteissa. Työttömyyden takia vanhempien tukea tarvitsi 12 prosenttia vastanneista.

Vastanneista 29 prosenttia valitsi ”muun syyn”. Tähän luokkaan kuului runsas joukko opiskelijoita, mutta myös laaja kirjo muunlaisessa elämäntilanteessa olevia: moni kertoi mielenterveysongelmista tai sairauksista, joidenkin talous oli tiukalla avioeron, kotiäitiyden tai yrittäjyyden vuoksi.

Niitäkin oli, jotka kertoivat vanhempien tuen olevan verosuunnittelua tai ennakkoperintöä. Joku myönsi elävänsä liian leveästi.

”Loinen olo”, yksi kuvaili tuntemuksiaan. Suuri osa vastaajista tunsi Lehikoisen tavoin häpeää ja epäonnistumista, ja vain niukka enemmistö keskustelee asiasta ystäväpiirissään.

Mutta moni kertoi myös kiitollisuudesta ja ilosta.

”Ihanaa kun voivat auttaa, tunnen etten ole yksin”, kirjoitti 43-vuotias nainen.

Tämän jutun lopusta voit lukea lisää siitä, miten HS:n kyselyyn vastanneet kommentoivat vanhempien tukea.

Nina Lehikoinen on ollut riippuvainen vanhempiensa avusta koko aikuiselämänsä. Hän asui jo omillaan 18-vuotiaana, kun hänestä tuli saman kevään aikana sekä lähihoitaja että pienen vauvan äiti.

Suhde lapsen isään päättyi eroon tyttären ollessa vain kuukauden ikäinen.

Lehikoinen on ollut tiukoilla. Vuorotyöt olivat pienen lapsen yksinhuoltajalle rankkoja, mutta jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa tarkoittivat ainaista rahapulaa. Sosionomiopinnot jäivät kesken, kun Lehikoiselle tarjottiin kolme vuotta sitten kiinnostavaa päivätyötä mielenterveysohjaajana.

Opintojen keskeytys kaihertaa yhä. Muistoksi jäi monta tonnia opintolainaa.

”Tiukimpina vuosina olen tosi paljon miettinyt, että olisin voinut tämän helpomminkin hoitaa. Olen tehnyt lapsen niin nuorena. Että olisin voinut käydä ensin koulut ja hoitaa tilanteen siihen jamaan, että voisin kantaa vastuun esimerkiksi lapsen menoista”, Lehikoinen sanoo.

Pari vuotta sitten hän osti itselleen ja tyttärelleen rivitalokaksion Vierumäeltä Lahden pohjoispuolelta. Siitä hän on silminnähden tyytyväinen, vaikka taloustilanne on tiukka.

Palkasta, lapsilisästä ja elatusmaksusta koostuvat kuukauden nettotulot ovat 2 075,40 euroa. Lehikoinen on laskenut, että ruokaan, asumiskuluihin, auto- ja asuntolainaan ja muihin toistuviin menoihin menee kuukaudessa 1 827 euroa. Kun opintolainan takaisinmaksu alkaa joulukuussa, käteen jää pakollisten kuukausimenojen jälkeen enää 168 euroa.

Ilman autoa Lehikoinen ei pärjäisi, sillä hän tarvitsee sitä työssään ja kuljettaa sillä asiakkaita.

Kaikkia hankintoja pitää miettiä tarkasti. Lomamatkalla Lehikoinen on käynyt tyttärensä kanssa tasan yhden kerran: pari yötä kylpylässä Turussa tytön ollessa taaperoiässä. Nyt kahdeksanvuotias tytär haaveilee laivaristeilystä.

”Tyttö jää joistain asioista paitsi. Mutta ei raha ole kaikki kaikessa.”

Lehikoinen ei usko, että vanhempien antama tuki vaikuttaa heidän suhteeseensa. Vanhemmat asuvat samalla kylällä, joten he ovat tiiviisti yhteydessä tyttäreen ja lapsenlapseen.

”Äiti aina sanoo, että jos minun omalla tytölläni on joskus tällainen tilanne, niin kyllähän minäkin haluan silloin auttaa.”

Suomalaisvanhemmat tukevat aikuisia lapsiaan rahallisesti yhä useammin, koska heillä on siihen aiempia sukupolvia paremmin varaa. Kasvatusideologiakin on muuttunut enemmän eurooppalaiseen ja amerikkalaiseen suuntaan, sanoo Terhi-Anna Wilska.

”Ajatellaan, että vanhemmilla on vastuu auttaa lapsiaan. Se on tullut ihan ihannenormiksi, että lapsia tuetaan opiskeluvaiheessa, mikäli vain pystytään. Vielä 1980- ja 90-luvuilla normi oli se, että lapsia ei pystytty tukemaan”, professori sanoo.

Lisäksi monet avustavat aikuisia lapsiaan, koska säännöllisiä töitä ei yksinkertaisesti vain ole tarjolla.

Sukupolvien välinen rahavirta on Wilskan mielestä pääosin hyvä asia.

”Maalaisjärkikin sen sanoo: vanhempien on parempi antaa tukea lapsilleen silloin, kun he sitä nuorina perheinä tarvitsevat kuin perintöä sitten seitsemänkymppisinä.”

Huono puoli asiassa on lisääntyvä ja syvenevä eriarvoisuus. Kaikilla ei ole mahdollisuutta turvautua vanhempien raha-apuun. Monet ovat silloin yhteiskunnan niukkenevien tukien, lainojen ja luottojen varassa.

”Sekin on huono puoli, että olet henkisesti riippuvainen. Jos vanhempien tuki jatkuu liian pitkään, se saattaa hidastaa itsenäisen aikuisen identiteetin kehittymistä”, Wilska arvioi.

Lehikoinen on yhä virallisesti yksinhuoltaja, mutta kesällä elämä muuttui. Rakas löytyi samasta rivitalopätkästä.

Lehikoinen ja hänen tyttärensä ovat harjoitelleet yhteiseloa metsuriyrittäjä Mikko Lindströmin, 35, ja tämän kolmen lapsen kanssa heinäkuusta lähtien.

Lindströmin kolmiossa on nyt ahdasta, kun neljä lasta asuttaa kahta makuuhuonetta ja aikuiset nukkuvat olohuoneessa. Asumismenoja on yhä kahdesta taloudesta, sillä Lehikoinen ei ole luopunut omasta asunnostaan, jossa on meneillään remontti.

Vanhempien raha-apuun on turvautunut myös Lindström, ensin asuntolainaa ottaessaan ja sitten yrittäjäksi ryhtyessään. Nyt hän jo pystyy maksamaan tukea tuhansia euroja vuodessa takaisin – ja on tarjonnut myös Lehikoiselle apua. Tämä ei kuitenkaan halua sitä, sillä parisuhde on vielä sen verran tuore.

Lehikoinen kuuluu niin sanottuun Y-sukupolveen. Näiden vuosina 1980–1995 syntyneiden aikuisten tulokehitys on pysähtynyt tai jopa taantunut vanhempiin ikäluokkiin verrattuna useissa länsimaissa, kun nuorisotyöttömyys, pätkätyöt ja epäsäännölliset työsuhteet ovat lisääntyneet.

Alle 35-vuotiaiden suomalaistenkin käytettävissä olevat tulot ovat taantumavuosina keskimäärin pienentyneet, Suomen Pankki analysoi. Mutta jääkö nuori sukupolvi pysyvästi vanhempia köyhemmäksi? Sitä on Wilskan mukaan vaikea sanoa.

Lehikoinen on tulevaisuutensa suhteen toiveikas. Hän pitää omaa toimistotyöläisäitiään ja huoltomiesisäänsä niin perusduunareina, että uskoo pystyvänsä saavuttamaan vielä saman elintason.

”Kun olen ottanut 25-vuotiaana asuntolainan, niin ajattelen, että joskus päälle viisikymppisenä olisi omakotitalo maksettu.”

Näin HS:n kyselyyn vastanneet kertoivat vanhempiensa antamasta tuesta

”Palkka niin pieni, että yllättävä iso meno, kuten tiskikoneen hajoaminen, vetää elämisen liian tiukalle. Tein 8 vuotta kaikki päätyön vapaat ja lomat toista työtä, että rahat riittäisivät. Nyt ei enää terveys kestä. Hävettää, turhauttaa, nolottaa. Aiheuttaa kaunaa ja kyräilyä sisarusten kesken.”

Nainen, 39, palkka ei kata menoja

”Häpeää, lamauttavaa avuttomuuden tunnetta, itseinhoa. Ei voi tuntea kuin epäonnistuneensa, kun Helsingin yliopistolta ’varmaan ammattiin’ kiitettävät maisterin paperit opiskellut ei kykene saamaan tästä maasta töitä, joilla pystyisi elättämään itsensä edes kolmekymppisenä, puhumattakaan mistään oman alan töistä. Vaikka teen täyttä työviikkoa, ei palkka (1 200 € + provisiot) riitä pk-seudulla elämiseen, koska provisiotavoite on täysin epärealistinen.”

Mies, 30, palkka ei kata menoja

”Saan muutaman kerran vuodessa sata euroa ruokaan tai bensaan, kun miehelle tulee yllättäen pidempi työttömyysjakso. Olen todella kiitollinen siitä, ettemme toistaiseksi ole joutuneet sossun luukulle ja meillä on silti varaa lasten ruokaan ja menoihin. Meillä ei ole miehen kanssa ollut vatsa täynnä taaskaan lähes kahteen viikkoon.”

Nainen, 26, pätkätöissä

”Saan 2 000 euroa kuukaudessa. Se on tarpeen suurperheelle. Välttyy perintöveroilta. Isällä kovat eläketulot.”

Mies, 41, palkka ei kata menoja

”Melkein joka kuukausi joudun sen vähintään 50 euroa pummaamaan. Teen pätkätöitä ravintola-alalla, joten välillä pärjään jokusen kuukauden ilman apuja, kun taas välillä jää puolet laskuista maksamatta. Hävettää. Omasta mielestäni minun läheisteni ei kuuluisi minua auttaa, varsinkin kun tiedän että heilläkin tekee välillä todella tiukkaa. En haluaisi ottaa rahaa, mutta välillä on vaan pakko, kun nälkä on kova.”

Nainen, 28, pätkätöissä

”Elän liian leveästi, olen tottunut liian hyvään. Äitini on ostanut minulle hevosia ja hoitaa ne tallissaan sekä maksaa niiden kulut. On myös ostanut minulle hienon auton ja maksaa sen kulut sekä ulkomaanmatkat ja matkoilla aiheutuneet kulut (useita kertoja vuodessa). Olen saanut varmasti kaikkiaan vähintään kymmeniä tuhansia. Olen kiitollinen, ja autankin äitiäni vastapalvelukseksi aina kun mahdollista. Vähän myös nolottaa. Saankin kuulla kuittailua tästä ystäviltä ja sukulaisiltakin välillä, mutta huumorilla.”

Nainen, 31, palkka ei kata menoja

”Saan kaksi kertaa kuukaudessa 700€. Vihaisia ovat [vanhemmat] ja välillä ovat kyselleet, että käytänkö huumeita. Palkka ei ole noussut kahteenkymmeneen vuoteen.”

Mies, 41, palkka ei kata menoja

”Saan katon pääni päälle. Työskentelin aikaisemmin neljä vuotta vartijana 40–120 tuntia kolmeen viikkoon. Viimeiset puoli vuotta olin nollasopimuksella. Eihän ihminen elä noin 400 eurolla kuukaudessa, jos pitäisi vuokra ja muut menot maksaa. Alanvaihtajana tulevaisuus näyttää hieman paremmalta.”

Nainen, 23, pätkätöissä

”Avioeron jälkeen [vanhemmat] panttasivat asuntonsa, jotta sain lainaa uuteen asuntoon, koska ex eväsi yhteisen talomme puolikkaan käyttämisen lainani vakuudeksi. Tunnen kiitollisuutta. Vanhempiin voi turvata, kun on todellinen hätä.”

Nainen, 44, turvautuu odottamattomissa menoissa

”Saan kuukausittain 300 euroa, ja vanhempani maksavat esimerkiksi ostoksiani, mikäli olemme yhdessä ostoksilla. En ole saanut maisteriksi valmistumisen jälkeen töitä. Tunnen kiitollisuutta.”

Nainen, 27, pätkätöissä

”Kerran kahteen tai kolmeen kuukauteen saan 200–500 euroa. Lapsia on paljon ja menoja vaikea ajoittaa ja hallita. Hiukan noloa, mutta auttaa.”

Mies, 45, palkka ei kata menoja

”Kuukausittain saan jotain 50–350 euroa. Meidän kesken ihan ok, ei siinä mitään, mutta eihän sitä ulkopuolisille kehtaa kertoa. Muutoin se raha olisi otettava lainana. Aiheesta voi keskustella tyyliin ikään kuin apu olisi kertaluontoista, mutta säännöllisestä avusta ei ystäväpiirissäni puhuta.”

Nainen, 29, pätkätöissä

”Ärsyttää, kun minut on kumminkin kasvatettu itsenäiseksi ja itsestään huolehtivaksi aikuiseksi. Lisäksi äiti kuvittelee huolehtivansa rahaa antamalla, eli ostaa rakkautta.”

Nainen, 35, pätkätöissä

”Saan 10–50 euroa kuussa. Helvetillinen häpeä – kun en oikeesti ole isukin ja äipän huollettava kermaperse. Haluaisin itse antaa heille rahaa, jos tai kun he sitä tarvitsevat.”

Nainen, 58, työtön