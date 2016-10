Ovatko nykyvanhemmat voimattomia uhmaikäisen edessä? Testaa, osaatko toimia raivoavan parivuotiaan kanssa

Parivuotias heittäytyy selälleen ja kirkuu. Ei tehoa suostuttelu, ei järkipuhe, ei uhkailu eikä lahjonta. Uhmakohtaus iskee yleensä pahimmalla hetkellä, kiireessä, kaupassa tai jossain muussa julkisessa paikassa.

Uhmaikäisten vanhemmat valittavat väsymystään somen keskustelupalstoilla tähän tapaan: Apua, olen ihan hukassa kaksivuotiaan tyttömme kanssa. Haluaisin tehdä kaikkea kivaa, käydä uimahallissa, pyöräilemässä ja kirjastossa, mutta pääsääntöisesti se ei onnistu. Kaikilla on paha mieli kun pääsemme kotiin.

”On tärkeää ymmärtää, että 2–3-vuotias ei ole tahallaan hankala. Hän elää kehitysvaihetta, jossa opetellaan voimakkaiden tunteiden käsittelyä ja hallintaa”, kertoo lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Linnea Karlsson.

Uhmaikä on hänen mukaansa siirtymävaihe, jolloin lapsi ottaa omaa tahtoa haltuunsa.

”Se on tosi tärkeä etappi psyykkisessä kehityksessä. Se edistää lapsen itsenäistymistä ja kehittää hänen omaa persoonaansa ja kykyään käsitellä tunteita”, Karlsson kertoo.

Äidistä lapsen käytös tuntuu usein kohtuuttomalta. Miksi lapsi on mummilassa kuin enkeli, mutta äidin kanssa pieni piru?

Karlssonin mukaan on tärkeää ymmärtää, että lapsi uskaltaa heittäytyä tunteidensa valtaan nimenomaan sellaisen henkilön seurassa, jonka kanssa hän kokee olonsa turvalliseksi. Uhmakohtaus ei ole ilkeyttä. Aikuisen kannattaisi ottaa se lähinnä luottamuksen osoituksena.

Aikuisen tärkeä tehtävä onkin auttaa lasta tunteiden käsittelyssä. Hyvää vanhemmuutta on kuitenkin myös omista voimavaroista huolehtiminen. Se on myös lapsen etu. ”Jos siis tuntee olevansa uupunut tai neuvoton uhmakohtausten edessä, kannattaa ilman muuta kysyä neuvoa ja hakea apua esimerkiksi neuvolasta”, Karlsson huomauttaa.

Miten vanhemmat sitten voivat auttaa lasta tunteiden käsittelyssä?

Äidistä kun saattaa välillä tuntua jopa siltä, että lapsi yrittää komennella vanhempiaan: Tyttö pitää tavallaan itseään johtajana ja koettaa määrätä joka asiassa.

Karlssoniin mukaan aikuinen säilyttää auktoriteettinsa pysymällä rauhallisena.

”Vaikka lapsi on poissa toltaltaan ja menettänyt tunteittensa hallinnan, aikuinen näyttää käytöksellään, että tunteet eivät ole vaarallisia. Ne menevät ja tulevat, mutta maailma ei kaadu. Päiväkotiin mennään, ruokaa laitetaan ja kauppaostokset tehdään. Tämä lisää lapsen turvallisuuden tunnetta”, Karlsson kuvaa.

Jos lapsi on tolaltaan, hänen kanssaan ei yleensä Karlssoniin mukaan kannata yrittää neuvotella. Sen sijaan on tärkeää, että lapsi kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Lapselle on hyötyä siitä, jos aikuinen pystyy sanottamaan hänen kokemustaan ja nimeämään hänen tunteitaan esimerkiksi näin: Sinä olet nyt tosi vihainen tai sinä olet pettynyt tai sinulla taitaa olla kova nälkä. ”Näin lapsi oppii tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitaan ja vähitellen myös hallitsemaan niitä”, Karlsson sanoo.

Jos lapsi tunnekuohussaan kirkuu, kiemurtelee ja heittelee tavaroita, hänet pitää tietenkin ottaa syliin ja estää vahingoittamasta itseään tai tavaroita.

Milloin sitten lapsen raivo ei enää ole normaalia uhmaa?

Tavanomaista ei Karlssoniin mukaan ole se, jos lapsi saa vielä 5–6-vuotiaana hankalasti säädeltäviä raivokohtauksia.

Kyse on kuitenkin kokonaisuudesta.

”Jos lapsen arjessa on jotakin muuta huolestuttavaa, jos hänen kehityksensä on joiltakin osin viivästynyt tai jos hänen toimintakykynsä heikkenee, asia kannattaa ottaa puheeksi päiväkodin henkilökunnan tai neuvolan terveydenhoitajan kanssa”, Karlsson sanoo.

Niin kannattaa tehdä myös silloin, jos uhmakohtaukset haittaavat koko perheen elämää.

Onko lapsen uhman käsittely nykyvanhemmille jotenkin vaikeampaa kuin aiemmille sukupolville, joille lastenkasvatus saattoi perustua selkeämmin vanhempien auktoriteettiin?

”Selvää on, että lapsen muuttuminen vauvasta uhmaikäiseksi voi yllättää vanhemmat. Se, että ymmärtää mistä on kyse, auttaa”, Karlsson sanoo.

Jos lapsen raivokohtaukset saavat vanhemmankin pois tolaltaan, se saattaa johtua siitä, että hän on itse jäänyt lapsena vaille tunteiden hallinnan mallia tai että häntä itseään on kohdeltu väärin. ”Tämän asian tiedostaminen voi olla hyväksi”, Karlsson sanoo.

Aikuisen olematon sietokyky voi kertoa myös stressistä tai parisuhteen vaikeuksista – molemmat tyypillisiä nuoren perheen ongelmia.

Onneksi lääkärillä on lohdutuksen sana: Täydellistä vanhempaa ei ole olemassakaan. ”Se että joskus hermostuessaan vaikkapa korottaa äänensä, on inhimillistä”, Karlsson sanoo.

Hyvä uutinen on, että uhmaiän jälkeen lapsen kehityksessä seuraa seesteisempi vaihe, jolloin tunteet tasoittuvat. Lapsi on innokas oppimaan uusia taitoja ja näyttämään mitä hän osaa.

Vanhempien kannattaa ottaa siitä ajasta kaikki ilo irti. Sillä sen jälkeen alkaa toinen omien rajojen kokeilemisen kausi, niin sanottu uusi uhmaikä: puberteetti.