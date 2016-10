Rakastan kellojen sekuntiviisareiden katselua ja tiimalasien kääntelyä. Minulle aika on niin abstrakti käsite, että tekee hyvää nähdä omin silmin, kuinka se kuluu. Aikaan pätee nimittäin sama kuin terveyteen – sitä pitää itsestäänselvyytenä kunnes tapahtuu jotain, mikä muistuttaa sen väistämättömästä rajallisuudesta.

Aika on siitä poikkeuksellinen resurssi, että se jakautuu periaatteessa harvinaislaatuisen tasa-arvoisesti. On kuitenkin kyseenalaista pitää itsestäänselvyytenä sitä, että meillä on ylipäätään vapaus valita, mitä isolla osalla ajastamme teemme.

Sata vuotta sitten moni ei olisi osannut unelmoidakaan nykysuomalaisten vapaa-ajan määrästä. Lisäksi niin kutsuttu aikaköyhyys on yleistä etenkin kehittyvissä maissa, joissa ihmisten on välttämätöntä käyttää aikansa palkka- ja kotityöhön selvitäkseen hengissä.

Kalifornian yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ne, jotka arvostavat aikaa, ovat onnellisempia kuin ne, jotka valitsevat mieluummin rahan. Huomionarvoista on, että tutkijat pyrkivät ottamaan huomioon muun muassa vastaajien tulotasojen vaikutuksen vastauksiin.

Toisekseen tutkimuksen mukaan onnellisemmaksi tekee nimenomaan ajan arvostaminen eikä sen käytettävissä oleva määrä, minkä taas voi järkeillä linkittyvän vastaajien henkistä hyvinvointia lisääviin arvoihin ja elämänvalintoihin.

Ajan arvokkuuden takia on surullista, että niin moni kokee potevansa jatkuvaa aikapulaa. Arvaamattomalla ja stressaavalla työelämällä ei voi yksinään selittää ilmiötä, sillä kiire piinaa muitakin kuin kaltaisiani ruuhkavuosia eläviä monisäätäjiä. Hyvinvoivalla eläkeläisellä voi olla enemmän tekemistä kuin koskaan, vaikka vihdoinkin olisi aikaa. Samaten uraputkensa katkaissut downshiftaaja saattaa tehdä uudessa merkityksellisessä työssään entistä pidempää päivää.

Yksi selitys krooniselle kiireelle löytyy ennennäkemättömästi runsautta pursuavasta, ajankulutusmahdollisuuksia tyrkyttävästä, nopeatempoisesta maailmastamme. Ei ole ihme, jos päätyy toistuvasti tuhlaamaan aikaansa sellaiseen, minkä jälkikäteen toteaa olleen turhaa ja poikineen siten vain lisää kiirettä.

Tosin jokaisen on määriteltävä itse, mikä on ajan tuhlaamista. Kaiken ihmisen toiminnan ei missään nimessä pidä olla tuottavaa, vaan viisaasti käytetyn ajan voi kuluttaa niin nautiskellen kuin paikallaan maaten. Kun priorisointikriteerit ovat selvillä, on myös helpompi miettiä etukäteen, mihin rajallisen aikansa sijoittaa – ja hyväksyä se, ettei kaikkea tule koskaan ehtimään.