Parta parantaa miehen vetovoimaa naisen silmissä, kertoo tutkimus

Sänki on valttia, kun nainen etsii miestä lyhytaikaiseen suhteeseen. Jos taas kiikarissa on tuleva aviomies, parrakas mies näyttää naisesta houkuttelevimmalta, kertoo Australialainen tutkimus, joka julkaistiin Journal of Evolutionary Biologyssa ja josta kertoo Medical News Today.

Queenslandin yliopiston psykologian laitoksen tutkimusryhmä kuvasi 36 miestä neljässä eri vaiheessa: parrattomana, viiden päivän sängessä, kymmenen päivän sängessä ja yli neljän viikon täysparrassa. Lisäksi 16 miehen maskuliinisia tai feminiinisiä piirteitä oli korostettu kuvankäsittelyllä.

Kuvat näytettiin 8 520 naiselle, joita pyydettiin arvioimaan miesten vetovoimaa kolmesta näkökulmasta: Miten viehättäviltä miehet näyttivät yleisesti ottaen, lyhyttä suhdetta ajatellen tai avioliittoa silmällä pitäen.

Vähiten naisia miellyttivät parrattomat miehet, joiden maskuliinisuutta oli korostettu. Hiukan paremmin pärjäsivät ne parrattomat, joiden kuvia ei ollut käsitelty. Yleisesti ottaen sänkimiehiä pidettiin kuitenkin viehättävämpinä kuin parrakkaita tai sileäleukaisia.

Kun naiset valitsivat parhaita ehdokkaita pitkäaikaiseen suhteeseen, tilanne kuitenkin muuttui. Jos kyseessä oli aviopuolison valinta, parrakkaat miehet näyttivätkin naisten mielestä kaikkein vetävimmiltä. Lyhytaikaisiin suhteisiin naiset olisivat kuitenkin valinneet niitä miehiä, joilla oli sänki.

Tutkijat selittivät naisten valintoja sillä, että parta liitetään valtaan ja voimaan, joista voi olla hyötyä myös partnerille.