Eläinlääkäri: Koira voi olla vegaani, jos ruokavalio koostetaan oikein – mutta koira itse valitsisi kyllä lihan

Lokakuussa monet ihmiset viettävät lihatonta lokakuuta, mutta sopisiko sama ruokavalio myös lemmikeille? Joskus kuulee sanottavan, että koiralle voi sopia kasvissyönti, kissalle ei.

”Se pitää paikkansa. Koiran voi ruokkia kasvisruualla, jos ruokavalio on oikein koostettu. Kissa sen sijaan on fysiologisesti täysin lihansyöjä”, pieneläinsairauksien dosentti ja erikoiseläinlääkäri Minna Rinkinen eläinsairaala Evidensia Tammistosta kertoo.

Jos koiran ruokavalioon kuuluvat myös maito ja kananmunat, ruokailu voi olla suhteellisen helppo toteuttaa. Täysi vegaaniuskin onnistuu.

”Vegaanius vaatii ammattitaitoa. On mahdollista suunnitella vegaaniruokavalio, joka sisältää kaikki koiran tarvitsemat ravintoaineet.”

Tärkeintä on huolehtia, että vegaanikoira saa riittävästi oikeanlaista proteiinia. Lisäksi kriittisiä kohtia ovat esimerkiksi B12- ja D-vitamiinien riittävyys sekä kalkin ja fosforin määrä ja suhde toisiinsa. Proteiinin suhteen paras valinta on soija, sillä sen aminohapporakenne soveltuu koirille.

Entä soveltuisivatko uudet kasvisproteiinit kuten nyhtökaura ja härkäpapuvalmiste lemmikeille?

”Varmaan nekin ovat ok osana koiran ruokavaliota. Varmuudella en osaa sanoa, en ole perehtynyt niihin. Kissoille ne eivät sovellu, koska kissan kyky käyttää kasviperäistä proteiinia on huono.”

Jos koirastaan haluaa vegaanin, Rinkisellä on yksi neuvo:

”Hanki asiantuntevaa apua. Esimerkiksi ruokavalion koostamiseen erikoistunut eläinlääkäri voi auttaa. Internetissä on vaikea arvioida, mikä on on luotettavaa ja mikä vahingollista tietoa.”

Myös Yliopistollisella eläinsairaalalla on oma ruokintaklinikkansa. Sieltä saa apua koiran yksilöllisen ruokavalion suunnitteluun esimerkiksi sairastapauksissa.

Koiran ruokkiminen vegaaniruoalla vaatii vaivaa ja aikaa, sillä ruoka on tehtävä itse.

”Ulkomailla on olemassa jonkin verran valmista vegaanista koiranruokaa, mutta Suomessa en muista sellaista nähneeni”, Rinkinen sanoo.

Kesällä YLE uutisoi koirista, joita oli jouduttu lopettamaan vegaaniruokavaliosta johtuneen aliravitsemuksen takia. Rinkinen ei ole tällaisiin tapauksiin törmännyt, vaikka muuten puuttellisesta ravitsemuksesta kärsiviä koiria kyllä tulee vastaan. Itse asiassa koirien vegaanius vaikuttaa olevan hyvin pienen piirin ilmiö – Rinkinen ei ole törmännyt urallaan yhteenkään vegaanikoiraan.

Kissoille vegaaniruokavalion kielto on ehdoton.

”Kasvissyöjäkissa ei voi pitkän päälle olla terve ja onnellinen. Toivottavasti sitä ei kukaan edes yritä. Jos ei eettisistä syistä halua pitää kotonaan mitään lihapitoista, kissa ei ehkä silloin ole hyvä lemmikki.”

Jotkut kissanomistajat uskovat, että kissakin pärjää vegaanina, jos ravintoa täydentää tietyillä aminohapoilla.

”Mielestäni silloin voi kysyä, onko hommassa hirveästi järkeä. Luonto on suunnitellut kissan lihansyöjäksi.”

Koirien vegaaniudelle Rinkinen antaa siis varovaista vihreää valoa.

”Se vaatii tosin paljon tietoa ja omistautumista onnistuakseen. Mitään terveydellisiä etuja, kuten että koira eläisi pidempään tai terveempänä, siitä ei ole osoitettu olevan. Vegaanius on siis puhtaasti eettinen valinta.”

Entä jos koira saisi itse päättää: maistuuko kasvisruoka karvakuonoille?

”Riippuu paljon koirasta. Yleisesti tiedetään, että kyllä koira lihan valitsee. Ruokintakokeissa on huomattu, että koira valitsee ennemmin lihapitoisen kuin kasvispitoisen ruuan.”