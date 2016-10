Kierrätysvimmalla on ruma puoli – ”Jos tavara ei kelpaa minulle, onko realistista olettaa, että se kelpaa jollekin muulle?”

Juuso Vähä-Piikkiö Kuka? 36-vuotias kierrätysammattilainen. Kotoisin Sauvosta, asuu Espoossa. Opiskellut Turun yliopistossa käytännöllistä filosofiaa ja suuntautunut ympäristöetiikkaan. Harrastaa retkeilyä ja luonnossa liikkumista. Mistä tunnetaan? Aktiivisena kohtuuden puolestapuhujana. Mistä ei tunneta? Taidoista hirsilaavun rakentajana. Yliopisto-opintojen ohella viettänyt vuoden metsäoppilaitoksessa Hämeessä opetellen muun muassa hirsilaavujen tekemistä.

”Jos tavara ei kelpaa enää minulle, niin onko realistista olettaa, että se kelpaa vielä jollekin muulle?”

Kysymyksen esittää Juuso Vähä-Piikkiö, kierrätysammattilainen.

Suomalaiset luopuvat nyt kiivaasti turhasta, muun muassa suositun Konmari-siivousfilosofian hengessä. Moni kokee, että kodin tyhjentyessä tuulettuu myös pää.

Järjestelyn tiimellyksessä harva pohtii, minne kaikki se komerosta katoava tavara lopulta päätyy.

Monet esineistä ovat täällä, Vähä-Piikkiön työpaikalla Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen lajittelukeskuksessa. Suomen suurimmassa kierrätystavaratalossa Espoon Nihtisillassa tavaraa on niin paljon, että sen määrää on vaikea käsittää. Sitä on valtavissa halleissa – rullakkoviidakkoina, pahvilaatikkotorneina ja jätesäkkivuorina. Vaatteita, kirjoja, urheiluvälineitä, polkupyöriä, naamiaisasuja, piikkimattoja, erikoisia soittimia.

Akseli Valmunen / HS

”Nyt etsitään joulutavaroita ja pannaan rullaluistimia sivuun”, Vähä-Piikkiö summaa.

Vähä-Piikkiö on työskennellyt runsaat pari vuotta Kierrätyskeskuksessa, elokuun alusta lähtien pientavaran varasto- ja materiaalivastaavana. Hän huolehtii siitä, että tavarat päätyvät oikeille osastoille lajitteluun, hinnoiteltavaksi ja siitä taas eteenpäin muihin kierrätyskeskuksiin tai myymälöihin.

Tavaraa virtaa koko ajan sisään ja ulos. Joulukoristeita viedään Espoosta päivittäin eri myymälöihin. Kausivarastossa jouluihmisiä odottaa 100 eurolavaa joulukoristeita, yhteensä 800 laatikkoa. Eihän niin paljon joulua ole edes Korvatunturilla!

Vähä-Piikkiö näkee päivittäin, mitä ihmisten matala kynnys tavaran poisheittämiseen aiheuttaa.

Akseli Valmunen / HS

Vaatteita, huonekaluja ja pientavaraa lahjoitetaan kierrätyskeskukselle yhä enemmän. Kierrätysmyymälöitäkin on viime vuosina avattu uusia, sillä ihmiset pitäisi saada myös ostamaan enemmän käytettyä, ei vain ohjaamaan sitä muille.

”Jos kierrätyskeskus on kaupungin toisella nurkalla, on ihmisillä kynnys lähteä sinne. Marketti löytyy yleensä lähempää”, Vähä-Piikkiö sanoo.

Kerran Vähä-Piikkiö avasi kaupan roskalaatikon ja näki siellä kasapäin vielä aivan hyvin syötäväksi kelpaavia banaaneja. Myymälään oli taas tullut parempia tilalle. 2000-luvun alussa opiskelukaverit kävivät päivätöissä, mutta Vähä-Piikkiö kierteli etsimässä ruokaa turkulaisten markettien roskalavoilta.

”Muut muistelevat opiskeluvuosia aikana, jolloin syötiin paljon makaronia ja ketsuppia. Minä söin sisäfilettä. Lihansyönti oli dyykkaajalle eettinen valinta”, hän kertoo.

Vähä-Piikkiö hankki kymmenen vuotta suurimman osan ruoastaan dyykkaamalla. Sinä aikana hän myös kuvasi löytämistään ruoista kokkaamiaan annoksia ja piti kuvista jopa näyttelyn.

Dyykkaaminen oli pakko lopettaa noin puolitoista vuotta sitten. Marketit huomasivat ilmiön suosion ja alkoivat lukita roskiksiaan.

”Se on toisaalta myös hyvä, sillä myyntikelvottomia tuotteita menee nyt enemmän lahjoituksiksi ruuanjakelijoille.”

Myös aletarrat vähentävät hylkytuotteita ja ruokahävikin vähentäminen on kasvanut isoksi ilmiöksi.

Nykyään Vähä-Piikkiö harrastaa ruokakaupassa pelastamista. Hän valitsee pikkuviallisia tuotteita aina kun mahdollista.

”Jos säilyketölkin kyljessä on lommo, valitsen sen. Jos kaurahiutalepaketin kulma on revennyt, otan sen. Ostan sellaisia tuotteita, jotka saattavat muuten päätyä poistoon.”

Akseli Valmunen / HS

Turussa Vähä-Piikkiö perehtyi kuluttamiseen myös teoriassa. Hän opiskeli käytännöllistä filosofiaa ja suuntautui ympäristöetiikkaan. Hänen mielestään kierrätys on joillekin ihmisille tekosyy ostaa lisää uutta. Ajatellaan, että tavaran hylkääminen on hyvä teko, sillä joku muu voi sitä vielä tarvita. Ympäristön kannalta hyöty jää vähäiseksi, jos luopuminen vain ruokkii haluja ostaa uutta.

”Pitäisi miettiä, voisinko sittenkin tarvita tätä tavaraa vielä. Miksi olen sitä ylipäätään hylkäämässä?”, Vähä-Piikkiö sanoo.

”Kierrätys on monelle helppo kanava päästä tavarasta eroon. Silloin hyödynnetään vain yksi osa pitkästä ketjusta. Harvempi sekä lahjoittaa että ostaa vain käytettyä.”

Toisaalta käytettyjäkin tuotteita ostetaan huvin vuoksi, vaikka esineille ei olisi tarvetta. Mutta moni ostaa myös tarpeeseen, Vähä-Piikkiö huomauttaa ja osoittaa harmaata t-paitaansa.

”Minä olen ostanut tämän t-paidan meidän myymälästä eurolla. Jos en olisi saanut sitä täältä, olisin tietysti ostanut sen muualta. Jos olisin ostanut paidan uutena, eteenpäin olisi myös heti lähtenyt tilaus uudesta sen tilalle”, hän sanoo.

Tutustumisretki kierrätyskeskuksen kulisseihin mykistää paitsi tavaran, myös työmäärän puolesta.

Tavarat eivät ilmesty itsestään lahjoituspussista suoraan myymälään. Jokainen kippo ja sukka päätyy osaksi monivaiheista logistista operaatiota johon tarvitaan paljon käsipareja. Espoon Nihtisillassa tavaroita lajittelee ja hinnoittelee 70 ihmistä. Myymälässä niiden pyörittämiseen tarvitaan toinen mokoma.

Emmekö me kaikki pääsisi helpommalla jos vain ostaisimme vähemmän? Maailma voisi paremmin, hengittäisimme vapaammin ja voisimme lopettaa sen komeroiden ”marittamisen”, eli Konmari-oppien mukaan elämisen. Miksi se on niin vaikeaa?

”Meillä on varaa ostaa, vaikka palkka ei olisikaan iso. Maailman mittakaavassa suomalaisella köyhälläkin on varaa aika moneen, ja varaa haaskata”, Vähä-Piikkiö sanoo.

Hänestä ihmiset eivät ole niin materialistisia kuin väitetään, ainakaan siinä mielessä, että rakkaus esineisiin näkyisi tekoina.

Akseli Valmunen / HS

”Tavara on muuttunut elämysten välikappaleeksi. Shoppailu on kivaa, mutta kun tavara muistuttaa olemassaolostaan tavarana, se ei enää kiinnosta.”

Vähä-Piikkiö arvelee, että suurinta osaa ihmisistä ei liikuta, mitä esineelle tapahtuu sen jälkeen kun se katoaa omasta kaapista. Poissa komerosta on poissa mielestä.

”Ihminen ajattelee, että minulla on tämä asia, ja haluan siitä eroon. Ja se on siinä.”

Vähä-Piikkiö haluaisi, että ihmiset ajattelevat ennen kuin kierrättävät. Kuka on tämä mystinen joku, jolle kaikkien tavaroiden vielä pitäisi kelvata?

”Siinä se ongelma onkin, että häntä ei välttämättä tässä yhteiskunnassa ole. Oma esine on hyvä, ja se joku sitä mukamas tarvitsee. Mutta jos se kerran on niin hyvä, niin miksi siitä halutaan eroon? Tätä kysymystä ihminen ei aseta itselleen”, Vähä-Piikkiö sanoo.

Saattaa käydä niin, että se käyttöön ajateltu lahjoitusvaate päätyy oman kaapin pohjalta vain johonkin toiseen komeroon.

Esine ei välttämättä ole huono, mutta saatavilla on myös paljon parempaa melkein samalla hinnalla.

”Tämän näki hyvin dyykkaamisessa. Ihan hyviä banaaneja heitettiin pois. Niissä ei ollut vikaa, kauppaan vain tuli uusi erä.”

Ihmiset kasvavat tavaroineen ulos asunnoistaan ja vaihtavat isompiin. Säilytystilojen määrä on urbaanissa asuntokaupassa tärkeä myyntivaltti.

”Jos komero on täynnä tavaraa, pitäisi pohtia, miksi näin on päässyt käymään, ja miettiä vasta sitten, miten siitä pääsisi eroon.”

Muuten voi käydä niin, että komeron takaseinää ei kohta taas näy.

”Olisi hirveän mielenkiintoista, jos joku tekisi tutkimusta siitä, miltä kaapinsiivoajien ja marittajien kodit näyttävät viiden vuoden päästä. Jos siitä on tullut pysyvä elämäntapa en enää naureskele sille yhtään.”

Omassa elämässään Vähä-Piikkiö yrittää elää oppiensa mukaan. Ei askeettisesti, mutta niukasti. Hän pyöräilee töihin kymmenen kilometrin matkan kotoaan. Aamuisin ennen töihin lähtöä hän alentaa asunnon lämpötilaa. Puolison kanssa jaetussa kaksiossa on ilmalämpöpumppu ja takka, jolla lämpötila nousee taas normaalitasolle.

Puhelut hän soittaa 12 vuotta vanhalla, ”kohtuuhyvin” toimivalla puhelimella. Ei sillä soittamisen lisäksi juuri muuta voi tehdäkään.

Akseli Valmunen / HS

Tavaravuorien äärellä tulee hieman surumielinen olo. Varastossa sadat sukset, luistimet ja lumilaudat odottavat uusia omistajia tai kaatopaikkaa. Vanhojen tilalle halutaan paremmat, vaikka ne toimivat vielä.

”Tarve jää kaiken jalkoihin”, Vähä-Piikkiö sanoo.

Hamstraamista ja luopumiskyvyttömyyttä pidetään usein hieman häpeällisenä. Sen ajatellaan resonoivan muita elämänhallinnan ongelmia. Mutta onko uuden ostaminen ja jatkuva vanhasta luopuminen sen parempi? Onko kierrättämisestä tullut individualistinen hyvinvointiprojekti?

”Onnistummeko me täällä tekemään työmme niin hyvin, että tavara löytää uuden paikan?” Vähä-Piikkiö miettii.

Myymälässä esiin on jo saatu joulukoristeita. Enkelit ja kynttilänjalat nököttävät odottamassa kohtaloaan, sitä jokua, joka näkisi niissä vielä arvoa, rakastuisi, ostaisi ja veisi pois.

Näistä en luovu

Polkupyörä

”Kuljen kaikkialle polkupyörällä, koska se on kaupungissa nopein, kätevin ja mukavin tapa liikkua. Olen aina kulkenut pyörällä.”

Kajakki

”Melontaretkeily on hieno tapa liikkua luonnossa. Pitkä matkakaan ei ole este, mikäli aikaa on tarpeeksi.”

Retkikartat

”Kartat auttavat hahmottamaan ympäristöä ja löytämään uutta.”