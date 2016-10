Ennen kuin koira tuli, periaatteita oli kolme. Ei terrieriä, sillä ne ovat itsepäisiä ja haisevat pahalta. Ei lyhytkarvaista ja palelevaa koiraa, sillä koirien vaatteet ovat naurettavia. Ei koiraa sänkyyn.

Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin sängyssäni nukkuu itsepäinen pieni brasilianterrieri. Sen lämpö tuntuu peiton alla aika mukavalta. Lyhytkarvainen koira on hyvä: lika tarttuu koiran takkiin ja turkki pysyy puhtaana. Ja lakanat voi pestä.

Periaatteita tärkeämpää koiranhankinnassa on realismi. Näillä pääset alkuun.

Tarvitset lisää vaatteita: tuuli- ja toppapuvun, pipoja, fleecejä, hanskoja ja kumisaappaat. Ulkona kuluu kaksi tuntia joka päivä. Se aika kannattaa viettää mukavissa vaatteissa. Koiran takia ajankäyttösi muuttuu enemmän kuin ajattelet. Se ei aina ole kivaa. Mutta koira on kaveri. Ja kaveria ei jätetä.

Kauniina aamuna mikään ei ole parempaa kuin rauhallinen ja pitkä lenkki oman koiran kanssa.

Kauniita aamuja on harvoin. Usein on tylsää tai kiire, mutta musiikki tai podcastit auttavat. Osta vaatteiden lisäksi ylimääräisiä kuulokkeita, sillä koira luultavasti syö parit.

Koira saattaa ajatella, että sinä olet perheenjäsenistä se kaikkein vähiten kiinnostava. Hyväksy se.

Koiran omistajilla on oma koirankakkakeskustelunsa: Syökö sinunkin koirasi toisten koirien jätöksiä? Luultavasti. Sitten pussaillaan – sinua. Se on ällöttävää. Älä ajattele sitä.

Kun menet koirapuistoon, tunnet pian nimeltä kymmeniä koiria. Tunnet myös heidän omistajansa, mutta et näiden nimiä. Parin vuoden jälkeen nimiä ei enää kehtaa kysyä. Puistossa keskustellaan lähinnä koirista. Se on mukavaa. Kun puolituttu koira kuolee, se on surullisempaa kuin ajattelisi.

Koira on älykäs, reilu, rutiiniensa orja ja sinusta riippuvainen. Usein ärsyttäväkin. Mutta kun se tulee sohvalle viereen, painautuu kylkeen kiinni ja tuhahtaa, se saa kaiken anteeksi.