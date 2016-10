Perhepeti ja puoliunessa sohvalla imettäminen ovat riskejä vauvalle, sanovat Yhdysvaltojen uudet suositukset

Vauvojen tulisi nukkua samassa huoneessa vanhempiensa kanssa, linjaavat Yhdysvaltojen uudet suositukset. American Academy of Pediatrics -lastenlääkäriyhdistyksen mukaan vauvojen olisi hyvä nukkua samassa huoneessa vähintään 6 kuukautta vanhoiksi, mutta mieluusti yksivuotiaaksi asti.

Uusia, eri tutkimuksiin perustuvia suosituksia perustellaan kätkytkuolemien vähentämisellä. Tutkimusten mukaan samassa huoneessa mutta eri sängyssä nukkuminen vähentää kätkytkuolemia jopa 50 prosentilla.

Perhepetiä, eli vauvan nukkumista samassa sängyssä, yhdistys ei sen sijaan tukehtumisvaaran takia suosittele. Tutkimuksen mukaan perhepeti lisää kätkytkuolemariskiä alle 4 kuukautta vanhoilla myös silloin, kun muita riskitekijöitä, kuten äidin tupakointia, ei ole.

Suomalaisesta näkökulmasta ohjeet kuulostavat tutuilta. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeissa vauvan paras nukkumapaikka on omassa sängyssä vanhempien kanssa.

”On hyvä, jos vauva nukkuu vanhempien kanssa samassa huoneessa. Paitsi kätkytkuolema-aspektin myös vanhempien kannalta: vanhemmat kuulevat paremmin lapsen tarpeet, eikä heidän tarvitse nousta ylös ja kävellä ympäri asuntoa”, Väestöliiton asiantuntija ja kätilö Juulia Ukkonen-Wallmeroth sanoo.

Erityistä huomiota suosituksissa kiinnitetään vauvan imettämiseen yöllä väsyneenä. Vaikka perhepetiä ei suositella, sängyssä imettäminen voi silti olla parempi vaihtoehto kuin nousta sohvalle imettämään.

Jos imettäessä sattuu nukahtamaan, vauvan on turvallisempi olla äidin sängyssä kuin sohvalla. Sohvat ja nojatuolit ovat lääkäriyhdistyksen mukaan ”erittäin vaarallisia” vauvoille, etenkin jos joku muu nukkuu samalla sohvalla. Yhdistys myös suosittelee nostamaan vauvan takaisin omaan sänkyyn heti imetyksen jälkeen – tai heti kun torkahdukseltaan herää.

Ukkonen-Wallmerothin mielestä olisi tärkeä pohtia, miksi tutkijat ovat antaneet tällaisen ohjeistuksen.

”Taustallahan on huoli siitä, että vanhempi nukahtaa vauvan kanssa huonoon asentoon, ja vauva litistyy tai vauvan on vaikea hengittää. Miettisin, miten voin estää tämän? Pysyisinkö paremmin hereillä, jos sohvalla makaamisen sijaan istun pystyssä nojatuolissa tai sängyssä?”

Nukahtamista ei kannata liikaa pelätä.

”On epätodennäköistä, että selviää imetysurastaan nukahtamatta kertaakaan. Niin tulee varmasti käymään joka ikiselle vanhemmalle. Siksi kannattaa miettiä imetysasento turvalliseksi jo etukäteen. Voi käyttää esimerkiksi imetystyynyä, jolla vauva lepää turvallisesti.”

Tuttia kannattaa tarjota vauvalle. Sekin ehkäisee kätkytkuolemia, vaikka mekanismia ei vielä tiedetä. Tuttia ei tarvitse lutkuttaa koko yötä. Jos tutti tippuu vauvan suusta, sitä ei tarvitse laittaa takaisin.

Jos tutti ei kelpaa, sitä kannattaa yhdysvaltalaissuositusten mukaan tarjota vauvalle uudestaan, kun tämä on hieman vanhempi.

Amerikkalaiset suositukset ottavat kantaa myös yöasuihin ja petivaatteisiin. Suuressa osassa kätkytkuolematapauksia vauva löydetään pää petivaatteisiin peittyneenä. Siksi yhdistys ei suosittele peittojen tai tyynyjen käyttöä vauvoilla. Sen sijaan vauvoille suositellaan päälle puettavaa unipussia.

”Unipussit ovatkin tosi käteviä ja ne ovat yleisiä ainakin Keski-Euroopassa. Unipussilla vältetään pään peittymisen vaara, mutta saadaan vauva pysymään lämpimänä. Tyynyjä ei ole Suomessakaan suositeltu vauvoille. Pään alle voi laittaa vaikka harson, jos haluaa suojata sänkyä pulautuksilta”, Ukkonen-Wallmeroth sanoo.

Suositukset menevät suomalaisnäkökulmasta vielä astetta pidemmälle: peittoa ja tyynyä ei suositella aikuisillekaan, jos nämä nukkuvat samassa sängyssä vauvan kanssa. Eikö tuollainen suositus ole jo kiusantekoa väsynyttä vanhempaa kohtaan?

”Ohjeessa on ollut se huoli taustalla, että vanhempi vahingossa peittelee lapsen. Tietenkin meidän pohjoisessa maassa on vaikea ajatella, että nukkuisimme ilman peittoa. Siksi lähtisin miettimään ohjetta siitä näkökulmasta, että ok, tarvitsen peiton. Miten silti turvataan lapsen turvallinen uniympäristö?”

Paras ratkaisu olisi niin sanottu sivuvaunu eli ihan vanhempien sängyn viereen sijoitettu pinnasänky, josta on toinen laita poistettu. Näin vauvalla on selkeä oma nukkumatila, mutta silti tämä on kädenojennuksen päässä vanhemmasta. Silti Ukkonen-Wallmeroth ei suhtaudu perhepetiin niin kielteisesti kuin yhdysvaltalaissuositukset.

”Jos vanhemmat haluavat perhepedin, vauvalle pitää rajata oma tila vaikka pitkulaisen imetystyynyn avulla. Lapselle kannattaa olla oma peitto tai unipussi. Vanhemman kanssa saman peiton alla vauvalle voi tulla liian kuuma tai vauva voi peittyä kokonaan.”

Tärkeintä on, että vauvalle turvataan mahdollisimman riskitön nukkumisympäristö. Sen voi tehdä monella tavalla.

”Yleisesti ottaen tiedämme sekä kätkytkuolemien riskitekijöitä että siltä suojaavia tekijöitä, mutta suoria syy-seuraussuhteita ei vielä tunneta. Vanhempien kannattaa pyrkiä lisäämään suojaavia tekijöitä ja vähentämään riskitekijöitä, mutta kaikkea ei pysty aina toteuttamaan. Jos vauva ei huoli tuttia, se ei tarkoita, että hänellä olisi jokin erityinen riski.”