Surusta ei tarvitse toipua, sanoo tutkija – moni lohduttaa surevaa vahingossa tökerösti

Suru kuuluu elämään, mutta se on tunne, jota on joskus vaikea ymmärtää. Kukaan ulkopuolinen kun ei voi määritellä, kuinka surevan pitäisi surra tai kuinka kauan suru voi kestää. Surulla ei myöskään ole aikarajaa.

”Suru ei ole elämästä erillään oleva häiriötila. Menetys ei poistu meistä, vaan jättää jäljen. Surusta ei ole kiire mihinkään. Varsinkin lapsen menettäminen seuraa suruna läpi elämän”, sanoo surusta väitellyt uskontotieteilijä Mari Pulkkinen.

Pulkkinen kertoo, että läheisen ihmisen menettäneet kuvaavat kokemusta usein sanalla käsittämätön.

Syksyn pimetessä Suomessa muistetaan kuolleita omaisia ja vanhat tunteet voivat nousta uudelleen pintaan. Pyhäinpäivänä ja jouluna viedään kynttilöitä omaisten haudoille. Karnevalistinen Halloweenkin sivuaa surua, sillä sen kuvastoon kuuluu kuolema.

Usein psykologisessa viitekehyksessä puhutaan sokista, johon ihminen joutuu kohdatessaan läheisen kuoleman. Sokki käsitetään lyhytkestoiseksi vaiheeksi. Pulkkisen mukaan kuoleman kokemiseen liittyvä käsittämättömyyden kokemus eroaa sokista, koska se voi kestää vuosikymmeniä.

”Suru on ihmisyyteen sisään rakennettu asia, jonka kanssa voi vain olla. Se ei ole suoritus, josta pitäisi selvitä ja toipua. Surulla ei ole tavoitteita.”

Pulkkinen on itse menettänyt kaksi lasta. Hän valmisteli väitöskirjaa surusta, kun selvisi, että hänen odottamansa lapsi oli vaikeasti sairas. Raskaus keskeytettiin 24. raskausviikolla. Seuraava raskaus päättyi 17. raskausviikolla, koska lapsi kuoli kohtuun.

Mari Pulkkisella on nyt 15- ja 7-vuotiaat pojat, joille hän kertoo nykyisin, että suru kuuluu elämään. Hänen väitöskirjansa Salattu, suoritettu ja sanaton suru - Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena tarkastettiin elokuussa Helsingin yliopistossa.

Hän tietää, että surijan lohduttaminen on vaikeaa ja tapahtuu joskus taitamattomasti.

”Lohdutusyritykset saatetaan kokea ilkeiksi tai tökeröiksi, vaikka ilkeys ei olisi taustalla surevan kohtaamisessa. Jotkut ajattelevat, että surusta täytyy päästä yli ja kehottavat ryhdistäytymään. Patistaminen ei auta surijaa. Surun kestoon ei pitäisi ottaa kantaa. Aktiivinen surun työstäminen on minulle vieras ajatus.”

Suomessa käytetään ilmaisuja surunvalittelut tai osanotto, kun surevaa halutaan muistaa. Pulkkisen mukaan etenkin nuoremmat sukupolvet valittavat, että nuo sanat eivät istu suuhun.

”Surun noteeraaminen tavalla tai toisella riittää. Surevaa voi halata ja sanoa, että hei, mä kuulin asiasta. Täydellinen vaikeneminen ja teeskentely, ettei mitään olisi tapahtunut, ovat pahimpia tapoja suhtautua surevaan.”

Omasta surustaan Pulkkinen muistaa kaksi hyvällä tavalla mieleenpainunutta osanottoa.

”Ystävä tuli ovelle ja huudahti, että helvetin hirveää, en pysty sanomaan mitään. Toinen tapaus tapahtui parkkipaikalla, jonne olin pysäköinyt autoni. Viereisessä autossa istui puolituttu mies, joka katsoi silmiin, nosti lippalakkia ja nyökkäsi.”

Osa surijoista ei halua lohdutusta, koska se johtaa joskus surijan kokemusten vähättelyyn. Surua yritetään selittää pois sanomalla, että vainajahan oli jo iäkäs tai että onneksi raskausviikkoja oli niin vähän. Pulkkinen korostaa, että kenenkään surua ei koskaan pidä vähätellä. Se ei auta surijaa millään lailla. Suru ei etene kaavan mukaan, vaan ihmisillä on omat tapansa surra.

Surulla on monia muotoja ja sävyjä. Pulkkisen mukaan surussa on kyse muistakin asioista kuin tunteista. Tunteita korostava surutyön malli juontuu psykoanalyysin kehittäjän Sigmund Freudin ajattelusta, jonka mukaan ihminen käsittelee ja työstää surua mielessään.

Pulkkinen lisää surun kokemukseen tunteiden lisäksi keholliset tuntemukset, monenlaisen toiminnan ja surun pukemisen sanoiksi.

”Suruun liittyy rituaaleja ja tekemistä. Pitää järjestää hautajaiset, tehdä perunkirjoitus ja tyhjentää vainajan asunto. Surua ilmaistaan myös toimien. Joku ostaa rakkaan kuvan viereen joka päivä tuoreen ruusun, joku hakkaa mökillä halkoja helpottaakseen surua.”

Surusta puhumiseen liittyy paradoksi, koska monet kuvailevat, että surusta on äärimmäisen vaikea puhua ja samanaikaisesti sille haetaan sanoja. Sanoja etsitään kaunokirjallisuudesta, runoista tai laululyriikasta. Puhuminen muille ihmisille koetaan usein tärkeäksi, vaikka surulle ei löytyisi sanoja.

Tunteet ja kehon reaktiot surussa ilmenevät Pulkkisen mukaan hyvin monilla tavoin. Suru ei aina ole vain ikävän ja kaipauksen kokemusta. Joskus siihen liittyy helpotus, vaikka sen myöntäminen on vaikeaa.

”Surevat voivat käyttää samaa ilmaisua kokemuksensa kuvaamiseen, mutta sen merkitys vaihtelee. Joku sanoo olevansa vihainen, mutta vihan kohde voi olla epäselvä. Keholliset tuntemukset ovat moninaisia: surevalla voi olla pala kurkussa, hengittäminen on vaikeaa, sydäntä puristaa, selkää särkee, ruoka nousee ylös tai iholle kohoaa ihottumaa.”

Iäkkään ihmisen kuolema ymmärretään usein paremmin kuin nuoren lähtö, mutta tämäkään ei ole ehdoton sääntö.

”Vanhan ihmisen kuolemaan liittyy usein lempeää ja lämmintä suremista. Iäkkään läheisen lähtiessä ei tarvitse surra, että elämä olisi jäänyt kesken ja kokematta. Sitä pidetään luonnollisempana kuin nuoren ihmisen kuolemaa, mutta aina näin ei ole. Iäkkäänkin kuolema voi tuntua yhtäkkiseltä ja kovalta murrokselta, vaikka se olisi ollut odotettavissa”, Pulkkinen sanoo.

Suru on myös kulttuurisidonnaista. Thaimaassa alkoi maansuru, kun maailman pisimpään hallinnut kuningas Bhumipol kuoli pari viikkoa sitten. Heti kuninkaan kuoleman jälkeen surua ilmaistiin näkyvästi itkemällä ääneen ja kumartumalla kuninkaan kuvan eteen.

Pulkkisen mukaan pitkään vallassa olleella kuninkaalla on thaimaalaisille erityinen merkitys, jota suomalaisten voi olla vaikeaa tavoittaa. Tässä mielessä suru on varmasti monilta osin aitoa ja heijastelee todellista kokemusta. Thaimaassa on myös julistettu vuoden suruaika, jonka aikana suositellaan pukeutumista mustaan ja rajoittamaan juhlimista.

”Suru on yleismaailmallinen tunne, koska olemme kaikki kuolevaisia ja kiinnymme toisiin ihmisiin. Ulkoiset suremisen tavat ja surun kokeminen ovat kuitenkin kulttuurisidonnaisia. Suomessa tuntuisi oudolta, jos esimerkiksi valtionpäämiehen kuolemaa täytyisi surra kovin näkyvästi ja kuuluvasti. Suomalaisille se ei ehkä olisi kovin luontevaa. Suomalaiset ovat pidättyväisiä ja kätkevät suruaan.”

Suomessa on kuitenkin opittu ottamaan osaa yhteisöllisiin murheisiin. Terroriteko saa ihmiset kokoontumaan yhteen. Onnettomuus tai tunnetun ihmisen kuolema synnyttää yhteistä surua.

”Kollektiivinen suru on hyvä asia. Se antaa mahdollisuuden etäisyyden turvin käsitellä myös omaa kuolevaisuutta ja käydä läpi omia murheita”, Pulkkinen sanoo.