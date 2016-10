Kun puoliso tympii tai perhe-elämä on pelkkiä riitoja – tunnista parisuhteen yleiset vaaran merkit

Kyllästyttääkö parisuhteesi? Älä tee hätäisiä johtopäätöksiä. Parisuhteen kriisit ovat osa suhteen kehitystä, ja kyllästyminen kertoo kriisistä. ”Se voi saada aikaan haastetta, kasvua ja säpinää parisuhteessa”, sanoo Väestöliiton Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen.

Kansainväliset tutkimukset vahvistavat, että parisuhteen kriisit seuraavat toisiaan entistä tiiviimmässä tahdissa. Romanttisena hehkuva rakkaus voi vaihtua turhautumiseen tai riitoihin hämmästyttävän nopeasti.

Esimerkiksi bloggaava lemmenpari Anna ja Sebastian järkytti äskettäin laajaa lukijakuntaansa ilmoittaessaan erostaan. He olivat olleet yhdessä noin viisi vuotta.

”Yksittäiseen pariin en voi ottaa kantaa”, Vaaranen sanoo.

”Kun aiemmin puhuttiin seitsemän vuoden kutinasta, nykyisin parisuhteen ensimmäinen iso kriisi kohdataan jo viiden vuoden päästä”, hän jatkaa.

Samaan aikaan pitkien liittojen arvostus on korkealla. ”Kestävän, romanttisen liiton ihanne on tosi vahva. Nuoret odottavat kärsimättömänä, että voi kun olisimme jo vanha pariskunta, joka kävelee käsi kädessä toistensa lauseita täydentäen”, Vaaranen kuvaa.

Hän muistuttaa, että tämän kaltainen suhde on valtavan jouston, yhteisen parisuhdetyön ja monien yhteisten kokemusten tulos. Pitkän suhteen aikana tulee väistämättä myös kausia, jolloin toinen kyllästyttää.

”Harmonia syntyy siitä, että on yhdessä käyty läpi elämän karikoita. Jos nuori pari haluaa päästä samaan, heillä on paljon työtä edessään”, Vaaranen sanoo.

Parisuhdetyöhön on tarjolla paljon työkaluja ja ihmiset ovat myös oppineet käyttämään niitä. Esimerkiksi Väestöliiton Parisuhdesivustolta löytyy maksuttomia psykologin ja pariterapeutin palveluja. Parisuhdekeskus on myös työstänyt oppaan Sata kysymystä parisuhteesta, joka ilmestyi vastikään Duodecimin julkaisuna. Oppaassa keskuksen asiantuntijatiimi vastaa terapiassa esiin nousseisiin kysymyksiin.

Parisuhteen vaaran merkit on Vaarasen mukaan hyvä tunnistaa, sillä lähes aina niihin voi myös löytää ratkaisun. Huonoon suhteeseen ei hänen mielestään pidä tyytyä.

”Mikään ei ole ihmiselle niin suuri kärsimyksen aiheuttaja kuin parisuhdekonfliktit. Mikään ei tule niin iholle, kuin se, että kaikkein lähin ihminen katsoo sinua kylmästi tai arvostellen.”

Vaaranen nimeää vain yhden asian, jolloin ero on nopeasti suhteen työstämistä parempi ratkaisu: väkivalta parisuhteessa.

”Oma ja lasten turvallisuus on aina ensisijainen asia. Väkivallan ulottuvilta pitää lähteä pois.”

Mistä sitten tiedät, onko kumppanisi kyllästynyt suhteeseenne ja mitä voit tehdä? Nämä seitsemän kriisin merkkiä on poimittu Väestöliiton oppaasta. Kirjassa kysymyksiin vastaa perusteellisesti kymmenen asiantuntijan tiimi, mutta tähän juttuun erilliset, lyhyet vastaukset ovat laatineet Heli Vaaranen ja psykologi Anna Salmi.

1. Kihlattuni jatkaa seuranhakua netissä.

Olen seurustellut netissä tapaamani miehen kanssa seitsemän kuukautta. Menimme hyvin pian seurustelun alettua kihloihin. Elämme edelleen etäsuhteessa ja asumme eri paikkakunnilla. Sain vastikään selville, että hän on jatkanut seuranhakua saman palvelun kautta, jossa tapasimme. Hän ei halua puhua tapahtuneesta. Mies haluaa kaikesta huolimatta jatkaa suhdettamme.

”Jos kumppani jää koukkuun netin deittipalstoille, se voi kertoa puutteista parisuhteessa. Jos on vailla lämpöä, jakamista ja keskustelua, netti on monelle oljenkorsi, johon tarttua. Epäselvät säännöt sitoutumisesta tulee myös keskustella auki. Tämä asia ei ratkea odottamalla. Jokaisella on oikeus valita kumppaniinsa, mutta myös tarkastella valintaansa kriittisesti ja tulla toisiin ajatuksiin.”

2. Puoliso haluaisi lapsen, itse epäröin.

Meillä on vaimoni kanssa viiden kuukauden ikäinen poikalapsi. Nyt vaimoni haluaisi toisen lapsen ja olen itse epäröivällä kannalla. Tämä aiheuttaa jännitteitä välillemme ja haittaa muun muassa seksuaalisuhdettamme.

”Lapsen, varsinkin ensimmäisen lapsen hankkiminen on tänä päivänä monille niin kipeä ongelma, että siitä ei edes pystytä puhumaan. Hankitaanko vauva yhdessä ja milloin? Keskustelua siirretään ja siirretään, kun toinen pelkää kuulla, että kumppani ei halua vauvaa. Asian sanominen suoraan on kuitenkin lahja: kumppani saa tiedon, jonka pohjalta hän voi tehdä omat johtopäätöksensä. Molemmilla on oikeus omaan mielipiteeseen ja oikeus pitää kantansa. Tarvitaan kuuntelua, ei väittelyä. Kompromissi voi löytyä uuden suhtautumistavan kautta.”

3. Meistä on tullut taistelupari.

Kun lapsemme syntyi, kaikki mieheni ja minun välillä muuttui. Meistä tuli taistelupari. Meillä on ainainen taistelu siitä, kuka hoitaa lasta ja lapsen asioita. Miehestäni tulivat esille hänen itsekkäät piirteensä. Nyt en tunne enää kuin ärtymystä häntä kohtaan.

”Lasten syntyminen on parisuhteelle kriittinen vaihe. Naisen itsemääräämisoikeus muuttuu ratkaisevasti, mutta niin muuttuu myös isän. Hän on aina väärässä paikassa, töissä silloin, kun pitäisi olla kotona ja kotona silloin, kun pitäisi olla tienaamassa rahaa. Yhtälö on vaikea ja vaatii täydellistä pysähtymistä sen äärelle, mikä elämässä on arvokasta. Pitää myös ymmärtää, että pitkään jatkunut riitaisuus voi uuvuttaa parin eikä kukaan ole parhaimmillaan väsyneenä. Jos pari päättää pysyä yhdessä, molempien pitää korjata käyttäytymistään. Se ei vaadi sen ihmeellisempää kuin muistaa kysyä, mitä sinulle kuuluu ja miten jaksat. Pitää myös muistaa kiittää siitä, että toinen jaksaa hoitaa lasta tai tehdä työtä.”

4. Olen puolisolleni pelkkä kämppäkaveri.

Mitä tehdä, kun rakastaa, muttei tiedä, onko rakastunut? Olemme seurustelleet yli viisi vuotta ja olleet kihloissa kolme vuotta. Nyt mieheni kuitenkin ilmoitti, että hän rakastaa minua, muttei tiedä, onko rakastunut minuun. Hän kokee minut enemmän kämppäkaverina kuin puolisona.

”Tässä tilanteessa tuoreen parin rakastumisvaihe on takana, mutta kiintymyksen tunnetta ei ole osattu herätellä. Vanhemmilla pariskunnilla tunteen puute paljastuu usein silloin, kun lapset lähtevät kotoa. Joskus puolisot saattavat elää rakastumisen eri vaiheita. Toinen voi olla jo pitkällä eropohdinnoissaan. ”Tietämättömyys” omista tunteista voi johtua myös oman elämän henkilökohtaisesta kriisistä. Tässä tilanteessa kannattaa havahtua miettimään, mikä parin pitääkään yhdessä.”

5. Haukumme toisiamme päivittäin.

Olemme olleet avioliitossa kahdeksan vuotta ja saaneet kolme lasta. Sataprosenttisesti uskon, että olemme olleet uskollisia puolin ja toisin. Tällä hetkellä kuitenkin kaikki läheisyys on poissa. Riitelemme ja haukumme toisiamme lähes päivittäin.

”Kummankin tulisi välittömästi ottaa vastuu siitä, miten kohtelee puolisoaan. Kummankin tulisi kuunnella, mikä kaipuu puolison moitteiden takaa kuultaa. Tavallisimpia toiveita ovat ’viettää enemmän aikaa kahden’ (mies) ja ’viettää enemmän aikaa yhdessä perheenä’ (nainen). Nyt on aika antaa kummallekin sitä, mitä tämä tarvitsee.”

6. Halua olisi haluta, vaan kun ei, niin ei.

Onko naisille tarkoitettuja lääkevalmisteita, joilla saataisiin kiihottumista aikaan? Haluaisin saada haluttomuuteeni jonkinmoista helpotusta. - - Iäkkäiden naisten seksuaalisuuteen ja yhdyntäaktiivisuuteen liittyy muutakin kuin kuivien limakalvojen tuottama harmi. Halua olisi haluta, vaan kun ei, niin ei.

”Yksi ensimmäisistä huonon suhteen oireista on se, että seksuaalinen halu häviää. Naisen haluttomuus voi viitata parisuhteen ongelmiin, mutta taustalla voi olla myös terveysongelma, mikä on syytä sulkea pois. Maailman ykkösväärinkäsitys on se, että kun parisuhde on kerran solmittu, se on siinä. Jos suhdetta ei vaalita ja hoideta, se kuihtuu, mikä näkyy myös seksin hiipumisena. Tässä tapauksessa tarvitaan gynekologin lisäksi terapeutin sohvaa.”

7. Puolisoni on kyllästynyt perhe-elämään.

Vaimoni oli työpaikan juhlissa eksynyt väärään seuraan, mutta mitään peruuttamatonta ei ollut tapahtunut. Kuitenkin tämän jälkeen minulle paljastui, että he olivat pitäneet edelleen yhteyttä minun selkäni takana ja istuneet iltaa. Vaimoni on myös puhunut minulle, ettei tiedä, mitä elämältään haluaa. Hän on kuulemma kyllästynyt perhe-elämään.

”Se, että joku on kyllästynyt perhe-elämään, kuulostaa todella kovalta. Kun ihminen tottuu hyvään elämään, hän alkaa kaivata parisuhteeltaan haastetta ja kasvua. Omasta väsymyksestä puhuminen kertoo usein yksinäisyydestä, jota ihminen kokee parisuhteessaan. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan ulkopuolista apua. Muutos voi lähteä liikkeelle, jos pariskunta oppii osoittamaan toisilleen lämpöä, arvostusta, kannustusta ja kiitosta.”