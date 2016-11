Uusperheen hajoaminen voi olla lapselle suurempi kriisi kuin biologisten vanhempien ero – Näin Anna ja Mika järjestivät lasten tapaamisen eron jälkeen

Niinä iltoina, kun kaikki perheenjäsenet olivat kotona, Annan ja Mikan ruokapöydän ympärille kokoontui todellinen suurperhe, seitsemän henkeä.

Annan ja Mikan lisäksi perheeseen kuului parin yhteinen lapsi sekä kaksi lasta kummankin aiemmasta suhteesta. Annalla on alakoulu- ja päiväkoti-ikäiset lapset, Mikalla alakoulu- ja yläkouluikäiset.

Puolisen vuotta sitten Anna ja Mika erosivat, ja Anna muutti pois omien lastensa ja parin yhteisen lapsen kanssa.

Sen pituinen se?

Ei. Nykyään Mika tapaa säännöllisesti parin yhteistä lasta – ja myös Annan lapsia. Annakin tapaa Mikan lapsia. Välillä Anna jopa koordinoi omat tapaamisensa lasten äidin, siis Mikan ensimmäisen ex-puolison, kanssa.

”Jos Mika on kiireinen, saatan sopia lasten äidin kanssa, että hän tulee lapsineen kylään minun luokseni tai että minä menen omien lasteni kanssa heille. Minulla on aina ollut läheiset välit erityisesti nuoremman kanssa, ja minun lapseni ovat leikkineet paljon yhdessä hänen kanssaan. En halua, että tapaamisvälit venyvät liian pitkiksi”, Anna sanoo.

On selvää, että Anna ja Mikan lasten äiti ovat keskenään hyvissä väleissä.

Myös Annalla ja Mikalla on lämpimät välit. Kun erosta päätettiin, sovittiin samalla siitä, ettei lasten tarvitse eron takia luopua suhteestaan uusperheen toiseen aikuiseen. Eikä suhteistaan perheen muihin lapsiin.

”Vaikka uusperheemme olikin kasassa melko lyhyen aikaa, suhteet ehtivät muodostua tärkeiksi. Siksi sovimme, että tapaamisia järjestetään puolin ja toisin”, Anna kertoo.

Joskus lapsen suhde entiseen äiti- tai isäpuoleen katkeaa kokonaan, jos uusperhe hajoaa.

Kun biologiset vanhemmat eroavat, lapsella on lain mukaan edelleen oikeus tavata kumpaakin vanhempaansa.

Sen sijaan lakiin ei ole kirjattu mitään lapsen oikeudesta tavata uusperhe-eron jälkeen entistä bonusvanhempaansa. Vaikka lapsi olisi elänyt koko elämänsä uusperheen toisen aikuisen kanssa, tapaamisten järjestäminen on eron jälkeen täysin aikuisten tahdon ja järjestelykyvyn varassa. Lapsen tarve olla yhteydessä tuttuun aikuiseen ei kuitenkaan automaattisesti katkea eroon, sanoo Uusperheiden liiton toiminnanjohtaja, psykoterapeutti Kirsi Heikinheimo.

”Jos uusperheeseen on kuulunut bonussisaruksia, lapsi jää monesti suremaan myös heidän katoamistaan arjestaan.”

Uusperheen ero voi olla lapselle jopa vaikeampi kokemus kuin biologisten vanhempien ero. Näin ajattelee perheneuvonnan koordinaattori Minna Oulasmaa Väestöliitosta.

”Jos lapsen kiintymyssuhde tärkeään ihmiseen katkeaa äkkiä kokonaan, lapsi voi tulkita olleensa jotenkin ilkeä, hankala tai rasitteeksi aikuisille ja siten osasyyllinen eroon. Erityisesti niin voi käydä silloin, jos aikuiset eivät juttele lapselle avoimesti asioista eron aikana ja sen jälkeen”, Oulasmaa sanoo.

Aikuinen saattaa – toki huomaamattaan ja tahattomasti – vähätellä lapsen tilannetta ajattelemalla, että eihän toinen aikuinen ollut lapsen vanhempi, vaikka uusperhe olisi asunut pitkään yhdessä.

”Ainakin on mahdollista, että aikuinen ajattelee virheellisesti lapsen selviävän uusperheen erosta automaattisesti kevyemmin kuin biologisten vanhempiensa erosta. Erokriisinsä keskellä vanhemmalla ei välttämättä ole voimia huomioida lapsen surua perheen toisen aikuisen menettämisestä”, Oulasmaa sanoo.

Lapsen tuntoja pitäisi Oulasmaan mukaan kysellä, vaikka tämä näyttäisikin päällisin puolin selvinneen erosta. Kun uusperheen aikuiset eroavat, lapsi saattaa suojella vanhempaansa omilta tunnekuohuiltaan ajatellen, kuinka surullista on, että äiti tai isä joutui taas kokemaan eron.

”Lapselle pitäisi aina sanoa selkeästi se, että erosta saa aina puhua ja kysyä, ja että aikuinen lupaa vastata.”

Älä puhu lapsen kuullen pahaa perheen toisesta aikuisesta. Kysy lapselta, mitä toiveita tällä on tapaamisten suhteen, mutta vältä vastuun vierittämistä lapsen harteille.

Keinot, joilla lapsen oloa voi helpottaa uusperhe-erossa, ovat pitkälti samoja, joilla lasta voi auttaa selviämään biologisten vanhempien erosta.

Erojakin tilanteissa on: Kun biologiset vanhemmat muuttavat tahoilleen, monelle on itsestään selvää, että lapsi tapaa edelleen heistä kumpaakin. Uusperheen erotessa bonusvanhemman ja lapsen yhteydenpito ei ole samanlainen selviö.

Kirsi Heikinheimon mukaan päiväkodin tai koulun henkilökuntaa kannattaa tiedottaa mahdollisimman tarkasti siitä, millaiset pelisäännöt uusperheen aikuiset ovat eron hetkellä sopineet. Avoin tilannekatsaus voi vähentää opettajien tai hoitajien ihmetystä silloin, jos lapset muistelevat viikonlopun huvipuistokäyntiä entisen bonusvanhemman kanssa tai haluavat askarrella tällekin joulukortin.

”Jos tapaamisia on tarkoitus järjestää, erityisen tärkeää on kertoa päätöksestä lapsen toiselle biologiselle vanhemmalle, jotta lapsi ei joudu salaisuuksien kantajaksi”, Minna Oulasmaa sanoo.

Päätös lapsen ja bonusvanhemman välisistä tapaamisista on kuitenkin entisen uusperheen asia. Lähtökohta on se, että lapsi saa tavata ketä itse haluaa. Uusperheen ulkopuolinen vanhempi ei voi estää lasta tapaamasta bonusvanhempaa eron jälkeen – paitsi jos on syytä epäillä, ettei tämä ole lapselle turvallinen aikuinen.

Tapoja, joilla lasten ja entisten bonusaikuisten tapaamiset käytännössä järjestyvät, on yhtä monta kuin perheitäkin.

Väestöliiton Oulasmaan mukaan teini-ikäiset voivat sopia tapaamisista itsenäisesti aikuisen kanssa, kun omaa vanhempaa ei enää tarvita viemään eikä hakemaan. Pienen lapsen ja aikuisen tapaamiset voivat kiertyä konkreettisen tekemisen, vaikka koiran ulkoiluttamisen, ympärille.

Annan entinen puoliso Mika tapaa Annan lapsia useimmiten silloin, kun hän tulee Annan luo viettääkseen illan parin yhteisen lapsen kanssa. Tapaamisia on muutaman viikon välein.

Anna puolestaan tapaa Mikan lapsia parin kuukauden välein. Vanhemman lapsen kanssa hän pitää joskus yhteyttä muutenkin: Hiljattain Anna löysi lehdestä lasta kiinnostavan artikkelin, ja lähetti sen tälle Mikan mukana. Toisinaan viestitellään.

Anna uskoo, että tapaisi edelleen Mikan lapsia ja Mika hänen, vaikka parilla ei olisikaan yhteistä lasta. Tapaamisia olisi ehkä harvemmin kuin nykyään, mutta välit tuskin olisivat katkenneet kokonaan.

”Elimme kuitenkin yhdessä pari vuotta.”

Annan mukaan tapaamisten järjestämisessä ei ole ollut ongelmia. Kuvion toimivuuteen vaikuttaa aikuisten hyvien välien lisäksi se, että kaikki ovat joustavia tapaamisaikojen ja -paikkojen suhteen.

”Myös minun ensimmäinen ex-mieheni eli kahden lapseni isä viettää silloin tällöin aikaa minun ja Mikan yhteisen lapsen kanssa. Jos olen pitkään töissä, hän hakee yhteiset lapsemme kotiin. On pelkästään luontevaa, että hän hakee samalla minun ja Mikan lapsen ja viettää aikaa kaikkien kanssa. Lapset ovat niin selkeästi sisaruksia keskenään.”

Hyvistä väleistä huolimatta Anna ei esiinny tässä jutussa nimellään, sillä hän ei halua, että ensimmäisen miehen sukulaiset tunnistavat hänet.

Kaikissa uusperheissä säännöllisten tapaamisten järjestäminen eron jälkeen ei toimi, huomauttaa Väestöliiton Minna Oulasmaa.

Tapaamiset eivät myöskään ole ihanne, johon kaikkien pitäisi automaattisesti pyrkiä.

”Jos uusperheen aikuisilla on eron hetkellä sellaiset välit, että tapaamisista pystytään sopimaan, niiden järjestämistä voi ehdottomasti harkita”, Oulasmaa sanoo.

Mutta: ”Vaatii aikamoista kypsyyttä kaikilta osapuolilta järjestää systeemi, jossa lapset tapaavat säännöllisesti sekä biologista vanhempaansa että entistä bonusvanhempaansa. Kuviossa risteävät niin monen aikuisen tunteet.”

Ydinperheessä elävällä lapsella saattaa olla kahdeksankin isovanhempaa, jos eronneet isovanhemmat ovat solmineet uudet suhteet. Uusperheessä elävällä lapsella isovanhempia voi olla päälle kymmenen.

Uusperheparin erotessa aikuisten on päätettävä, pitääkö lapsi myös eron jälkeen yhteyttä heihin kaikkiin.

Entä pidetäänkö yhteyttä edelleen, vaikka eronnut vanhempi perustaisi uuden uusperheen ja lapsen elämään tulisi uusia bonusisovanhempia?

”Lapsen pitäisi halutessaan saada säilyttää yhteys kaikkiin turvallisiin aikuisiin myös eron jälkeen.

Parhaimmillaan yhteydenpito bonusvanhempaan ja bonusisovanhempiin voi olla lapselle rikastuttava juttu. Voi olla antoisaa huomata, että aikuiset pystyvät toimimaan yhdessä eron jälkeenkin.”

Mutta jos tapaamiset eivät syystä tai toisesta onnistu, lasta voi lohduttaa sanomalla, että kaikista tärkeistä ihmisistä saa edelleen puhua ja heitä voi muistella.

Joskus voi käydä niinkin, että voimia tapaamisten järjestämiseen riittää aluksi, mutta pikkuhiljaa tapaamiset hiipuvat. Sekään ei ole epäonnistuminen, Oulasmaa muistuttaa.

”Ajattelen, että alun tapaamiset entisen bonusvanhemman kanssa ovat lapsen kannalta pehmeä lasku aikuisten eroon. Voi olla, että tapaamisiin ei ole myöhemmin enää aikaa, tai ne eivät ole luontevia. Silti ne ovat voineet tehdä tehtävänsä eron hetkellä.”

Sekä Heikinheimon että Oulasmaan mukaan kynnys erota on uusperheissä usein matalampi kuin niissä perheissä, joissa biologiset vanhemmat ovat yhdessä.

Tarkkojen lukujen selvittäminen on mahdotonta, sillä avoeroja ei tilastoida, eivätkä kaikki parit toki solmi avioliittoa.

”Uusperheiden erojen taustalla on usein kasvatuserimielisyyksiä, vaikeita suhteita entisiin kumppaneihin ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, jotka kuormittavat parisuhdetta”, Minna Oulasmaa sanoo.

Niin lapsi kuin aikuinenkin voi kuitenkin aina selvitä myös useammista erokokemuksista. Jos lapsi on ensimmäisen eron aikoihin saanut keskustella asioista avoimesti molempien vanhempiensa kanssa, hänen on mahdollista keskittyä uuden eron hetkellä suruun huolehtimisen sijasta, Kirsi Heikinheimo sanoo.

”Silloin lapsella on jo kokemusta siitä, että aikuiset kyllä järjestävät asiat.”

Jos ensimmäinen ero on ollut riitaisa ja tunnelma kotona kylmä, uusi ero on mahdollista hoitaa toisella tavalla.

Kun Annan ja Mikan uusperhe vielä asui saman katon alla, kaikkien osapuolten välit toisiinsa ”eivät olleet kauhean hyvät”, Anna muotoilee.

”Siksi tapaamisia lasten ja aikuisten kesken ei järjestetty heti eron jälkeen vaan vasta sitten, kun tilanne oli rauhoittunut. Tuntuu siltä, että Mikan lapsista on nykyään kiva nähdä minua ja minun lapsistani Mikaa.”

Annan ja Mikan nimet on muutettu.