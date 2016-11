Nettideittisivusto Okcupid antoi pari vuotta sitten käyttäjille uusia vaihtoehtoja määritellä oma seksuaalisuutensa. Enää ei tarvinnut olla vain hetero, homo tai bi. Sivustoilla saattoi kertoa olevansa myös esimerkiksi aseksuaali, panseksuaali ja sapioseksuaali.

Sapioseksuaalisuus tarkoittaa kiihottumista älykkyydestä. Monet Okcupidin käyttäjät ovatkin ilmoittautuneet sivustolla sapioseksuaaleiksi.

Termi ei ole tieteellinen, mutta tietysti on olemassa ihmisiä, joita älykkyys kiinnostaa seksuaalisesti. Tosin arvelen, että sapioseksuaaliksi julistaudutaan herkemmin kuin vaikka ihmiseksi, joka kiihottuu paksuista reisistä. Älystä kiinnostuminen vaikuttaa hienostuneemmalta.

Vaikka sapioseksuaalisuus leviäisi laajalle, ei itseään älykkäänä pitävien ihmisten kannata innostua liikaa.

Sapioseksuaalihan viehtyy nimenomaan siitä, mitä hän itse pitää älykkäänä. Ihmisillä on eri näkemyksiä siitä, kuka on älykäs. Joidenkin mielestä Tuomas Enbuske on älykäs, toisten mukaan Ulla Appelsin, kolmansien Paleface.

Älykkyyden voi tuoda myös esiin eri tavoilla: esitelmöimällä, kertomalla tarinoita, pienillä huomioilla ihmisistä, väittelemällä politiikasta, nopealla oivalluskyvyllä ja niin edespäin. Luulisin, että sapioseksuaalien maut vaihtelevat runsaasti.

Toinen juttu on, miten älykkäät ihmiset ja sapioseksuaalit löytävät toisensa. Jos kirjoittaa deitti-ilmoitukseensa ”olen hyvin älykäs”, niin lukijat eivät välttämättä tee sitä johtopäätöstä, että tämä ihminen on varmaankin hyvin älykäs.

Vielä vaikeampaa on Tinderissä, jossa pääpaino on kuvilla. Baarissakin pitäisi viestiä älykkyyttä, jos toivoo sapioseksuaalin tulevan juttusille. Toisaalta onhan joillain ihmisillä älykäs katse. Voisikohan sitä harjoitella peilin edessä?

Oman älyn osoittaminen muille on herkkää hommaa, ja siinä alkaa helposti vaikuttaa idiootilta. Itse aion luottaa vastakin sivistyssanoihin ja isoihin silmälaseihin.