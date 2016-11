Pue lapsi näin, kun ilma kylmenee – ja itsesi myös

Mitä pukea lapsen päälle, kun kylmä ja talvi saapuvat?

Kysyimme pukeutumisneuvoja päiväkoti Kanavasta Helsingin Vuosaaresta. Kanavassa toimii metsäesikoulu sekä 3–5-vuotiaiden metsäpäiväkotiryhmä, jotka viettävät suurimman osan päivästä ulkona, kesät talvet, säällä kuin säällä.

Kanavan lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ovat siis todellisia lasten ulkopukeutumisen käytännön asiantuntijoita suoraan elämän kurakentiltä. Heillä on loistava vinkki myös värjötteleville aikuisille.

Lähdetään perusasiasta. Syksyn ensimmäiset oikeasti kylmät kelit saapuivat, kannattaako lapselle pukea heti paksut talvivaatteet, lastentarhanopettaja Juulia Jantunen?

”Minusta on ok, että syksyllä aika nopeasti tykitetään lämmintä vaatetta päälle, koska keho ei ole vielä tottunut kylmään”, Jantunen vastaa.

”Ei tarvitse ajatella, että en voi vielä pukea lapselle toppakamoja, koska sitten hän ei talvella enää selviä samoilla vaatteilla. Kyllä selviää, sillä keho tottuu siihen kylmyyteen. Samat neljä vaatekerrosta toimivat nyt ja talvella, koska elimistö tottuu”, Jantunen kertoo.

”Ennemmin syksyllä kietoutuu siihen lämpöön ensimmäisinä kylminä päivinä. Toppavaatetus tuntuu ihanalta, vaikka keväällä vastaava lämpö tuntuu sortsikeliltä. Kun nämä samat kelit tulevat keväällä vastaan, tuntuu melkein jo kesältä ja mennään ulkona takki auki, sillä on totuttu kylmään ilmaan.”

On parempi, että lapsella on vähän kuuma kuin kylmä.

”Useimmilla lapsilla kylmä on pahin lamauttaja, he eivät liiku mihinkään, kun tulee se kylmänkankeus. Sitten me aikuiset sanomme, että juokse vähän lenkkiä, mutta se on myöhäistä, kun lapsi on jo kylmästä perusjähmeä.”

Jussi Nukari / Lehtikuva

Pukeutumisen kannalta lumeton talvi on selkeästi vaikein vuodenaika päiväkodissa.

”Pitää suojautua märältä ja kylmältä, pitää lapsi kuivana ja lämpimänä.”

Kerrospukeutuminen on paras tapa kohdata kylmyys ja kosteus, sillä silloin voi vähentää tai lisätä vaatemäärää tarpeen mukaan.

Päiväkotien lasten kohdalla paras uloin vaatekerros on monesti vanhat kunnon kurahousut.

”En vastusta kuoripukuja, ne ovat tosi käteviä, mutta lapsilla kurahousut ovat parhaat. Ne toimivat, koska lapset eivät vain marssi sateessa pystypäin, vaan leikkivät maassa, kurassa. Kurahousut suojaavat parhaiten kuralta”, Jantunen kertoo.

Kurahousut on helpompi putsata kurasta kuin kuoripuvut.

”Vaikka valmistajat sanovat, että kuoripuvun voi pyyhkiä kostealla, päiväkodissa se pyyhkiminen on käytännössä hankalaa. Eikä kuoripukuja saisi kuivata korkeassa lämpötilassa, joten aamupäivällä kastuneet puvut eivät ehdi kuivua iltapäiväksi, kun mennään uudestaan ulos. Se vanha kurahousu on armollisempi ja toimivampi lapsilla.”

Valitettavasti lapset ovat eri mieltä kuin asiantuntijat. Moni ihminen käy syvällisesti läpi elämäänsä ja valintojaan, kun pukee aamulla lapselle kiireessä kuravaatteita.

Kurahousujen ja -asujen suuri miinus on, että lapset hylkivät niitä.

”Lapsethan järjestään jostain syystä vastustavat lähes kaikkea kuravaatteisiin viittaavaakaan. Tänäkin aamuna olen kuullut lapsilta, että en olisi halunnut tulla tänne, koska piti pukea kuravaatteet.”

Miksi lapset vihaavat kura-asuja?

”En tajua! Kuoripuvut eivät ole ongelmaa, ne lapset pukevat ilman ongelmia. En ole koskaan kuullut, että lapsi sanoisi kuoripuvusta: en pue! Ne puetaan mukisematta päälle”, Jantunen kertoo.

Vaatevalmistajat yrittävät harhauttaa lapsia tekemällä sadeasuja, jotka on verhoiltu kuoripuvun näköiseksi.

”Mutta lapset jotenkin haistavat, että tuossa on kuitenkin sellainen kumiasu, ei ei. Eikä auta, että kuravaatteessa on joku hieno kuvio, ei se auton kuva pidemmän päälle pelasta mitään”, Jantunen sanoo.

”Olisiko niissä kuravaatteissa se, että kun kiireisenä aamuna puetaan yksi kerros lisää, niin lapset vaistoavat, että siihen liittyy paljon säätöä? Ovatko ne pukemistilanteet, jotka aiheuttavat sitä kuravaatevastaisuutta? Yksi lisästressitekijä, ärsyttävä asia aikuisille, ja lapset vaistoavat sen.”

Mutta kun kurakamat on saatu puettua, niiden aiheuttama harmi haihtuu nopeasti, sillä kuravaatteet antavat lapsille vapauden sekoilla yllin kyllin.

”Ei näitäkään lapsia näytä enää häiritsevän, että heillä on kuravaatteet, vaikka aamulla ehkä vielä häiritsikin”, Jantunen sanoo ja osoittaa pihassa juoksevia lapsia.

”Kuravaatteissa lapset voivat tehdä, mitä haluavat. Lapset keksivät nopeasti, että kurahousuthan liukuvat hyvin märällä laudalla tai vastaavaa.”

Jantunen ehdottaa, että kuravaatteita pukiessa lasta voi muistuttaa tulevista mahdollisuuksista ja palkinnoista.

”Mitä kaikkea kohta onkaan luvassa. Lapset elävät niin tässä hetkessä, pukeminen ahdistaa, mutta seuraavassa hetkessä he jo nauttivat. Aikuiset taas voivat itselleen hokea, että tästä kun selvitään, niin…”

Suurin ahtaan eteisen lähitaistelu käydään yleensä kurahanskoista, vaikka ne vasta kelpo keksintö ovatkin.

”Kurahanskat ovat se kaikista hirvein asia lapsille. Ne kurahanskat ovat kuitenkin kovimmalla käytöllä, kun märässä leikitään. Jos ei ole kurahanskoja, sormet kastuvat ja jäätyvät.”

Janatuisen mukaan kuorihanskat ovat hyvät, mutta niitä pitää olla kahdet, että saa vaihtaa kuivat kastuneiden tilalle.

”Ei tarvitse olla kaupan kalleimmat, vaan sellaiset huokeammat, kustannustehokkaat kuorihanskat.”

Halpa ja tavallinen kurahanska on kuitenkin paras ratkaisu märällä kelillä.

”Kurahanskassa ei tarvitse olla vuorta. Vuoreton kurahanska kuivuu nopeammin. Alle tavalliset hanskat ja päälle kuminen kurahanska, se on toimiva yhdistelmä. Siinä voi säästää rahaa, ei tarvita kalliimpia vuorellisia eikä kuorellisia hanskoja. Sen tavallisen kurahanskan alle voi säädellä kelin mukaan, onko alla puuvillasormikas, villalapanen tai talvirukkanen.”

Jantunen muistuttaa vielä perinteisten ja yksinkertaisen kura-asujen taloudellisuudesta. Käytännössä kurahanskakin hajoaa jossain vaiheessa, sauma pettää. Mutta jos kahdenkympin kuorellinen hanska hajoaa, niin se harmittaa enemmän kuin kolmen euron kurahanskan hajoaminen.

”Täällä on käytännössä huomannut, että ne ihan kalleimmat merkkikurahousut ja -hanskat hajoavat siinä, missä ne halvemmatkin”, Jantunen kertoo.

”Ajatellaan, että kuoripuvut ovat kestävämpiä, mutta niissä on se sama ongelma kuin kuravaatteissa, jossain vaiheessa nekin falskaavat vettä saumasta tai reiästä. Pinnoitteet eivät ole ikuisia, muutama pesukerta pesukoneessa, ja pinnoite kuluu.”

Kannattaa miettiä, millaisia rahoja käyttää lasten suoja-asuihin, sillä ne jäävät nopeasti pieneksi ja kuluvat.

”Ajatellaan, että puvut voi myydä kirppiksellä tai että pienemmät sisarukset voivat käyttää niitä, mutta ei kukaan osta rikkinäisiä sadevaatteita, eivätkä sisarukset hyödy valmiiksi risoista vaatteista.”

Myös kenkien kanssa kannattaa muista kerrospukeutuminen.

”Kumisaappaan kanssa lämpö on tärkeä. Ei auta, jos jalat pysyvät kuivina, jos muuten on kylmä. Jos varpaat palelevat, niin jää ikuinen muisto. Kumisaappaiden kanssa villasukat ovat tosi tärkeät, tai sitten vuorellinen kumisaapas”, Jantunen sanoo

”Täällä metsäryhmässä liikumme ja kävelemme paljon, joten kuorikengät ovat hyvät, jos ei sada. Niillä on mukavampi liikkua kuin kumisaappailla, jotka tosin antavat varren verran armoa lätäköissä.”

Parhaimmillaan lapsilla on mukana neljä vaatekerrosta: aluskerrasto, fleece- tai villa-asu, ulkovaatteet ja kuravaatteet. Näitä säätelemällä löytyy sopiva asukokonaisuus muuttuvaan säähän ja toimintaympäristöön.

”Päiväkodissa pitää olla varaa vähentää ja lisätä vaatteita, ei saa olla niin, että tänään kaikilla lapsilla on päällä neljä vaatekerrosta. Lapsissa on yksilöllisiä eroja.”

Jantunen suosii villapaitoja, mutta lapset tykkäävät erityisesti fleece-vaatteista. Jantusesta aluskerrasto on käytännöllinen, mukava ja turhaan vähätelty asu, joka toimii sisällä jopa sellaisenaan.

”Lapsien ei tarvitse koreilla vaatteilla. Mielestäni päiväkodissa voi hyvin olla menninkäisenä, vaikka villakerrastoissa tai aluskerrastoissa. Voihan niiden päälle pukea lempicollarit tai jonkun mekon, mutta ei tarvitse kauheasti miettiä mitkä vaatteet ovat päällä, kun ollaan sisällä.”

Tässä jutussa on nostettu esiin kurahousut ja kerrastot, mutta loppujen yksi vaate on kaikkien tärkein, kun ilma viilenee.

Ulkohousut!

”Pelkät ulkohousut lämmittävät jo hyvin lasta. Aikuinen voi olla heti paljon rauhallisempi, kun tietää, että lapsella on ne ulkohousut. Sen tietää itsekin tästä työssä, että pelkät ulkohousut tai toppahousut lämmittävät paljon”, Jantunen kertoo.

”Ulkohousut ovat nerokas keksintö. Miksi aikuiset palelevat? Siksi, koska meillä ei ole alaosassa mitään lämmintä vaatetta. Aikuinen värjöttelee vieressä, mutta lapsella ei välttämättä ole kylmä, koska ne ulkohousut auttavat. Siellä alhaalla on jotain suojaa ja tukea kylmältä.”

Jantunen odottaa, että toppahousut vielä joskus murtautuvat muotilehtien sivuille ja arkipukeutumiseen.

”Jos meillä aikuisilla vain olisi pokkaa pitää niitä ulkohousuja, niin jo se lämmittäisi meitä tosi paljon nykyistä enemmän.”

Lopuksi vielä lastenhoitaja Virpi Saariketun muistutus:

”Tärkeintä on, että niissä vaatteissa lukee lapsen nimi. Että tietää, kenelle ne kuuluvat.”