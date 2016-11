Mitä tehdä, kun teini raivoaa tai kieltäytyy keskustelemasta? Testaa, osaatko toimia oikein nuoren kriiseissä

Mitä tapahtui?

Vielä äsken olit lapsesi suurin idoli ja paras ystävä.

Yhtäkkiä hän on alkanut kohdella sinua kuin pahinta vihollistaan.

V*ttu sä oot nolo, se huutaa, ja paiskaa oven kiinni perässään sulkeutuessaan huoneeseensa. Mitä se edes puuhaa koneellaan kaiket yöt? Kenelle se tekstaa puhelimellaan koko ajan? Miksi se ei suostu käyttämään kunnon vaatteita eikä syömään kunnon ruokaa? Ja miksi hemmetissä se riitelee koko ajan?

Lapsesta on tullut teini ja se on vanhemmille rankkaa. Mutta muista: vielä rankempaa se on teinille itselleen.

Ja se on tärkeää ymmärtää, jotta et itse murrosikäisen kanssa riidellessäsi romahda omaan puberteettiisi.

Murrosikäinen käy läpi valtavaa fyysistä ja psyykkistä muutosta, sanoo Väestöliiton asiantuntija Anja Saloheimo.

Murrosiän alkamisen ajankohta vaihtelee yksilöllisesti. Tytöillä se tapahtuu hänen täytettyään kymmenen vuotta, pojilla yleensä pari vuotta myöhemmin. Samassa koululuokassa saattaa olla sekaisin lapsia ja melkein aikuisia, joten ei ihme, että koulunkäynti voi olla teinille ajoittain stressaavaa.

Ja ikään kuin finnit, hikoilu, kuukautiset, rinnat, siemensyöksyt ja muut hormonitoiminnan muutokset eivät aiheuttaisi riittävästi hämminkiä, myös aivot kehittyvät lyhyessä ajassa valtavasti.

Saloheimo viittaa Yhdysvaltalaisen neuropsykiatrin Daniel Siegelin ideaan murrosiästä eräänlaisena aivomyrskynä, joka ilmenee ainakin neljänä erilaisena piirteenä.

1. Teini hakee elämyksiä eikä pelkää riskejä. Murrosiän tehtävä on kasvattaa teini itsenäiseksi ja vanhemmistaan erilliseksi yksilöksi. Siihen kuuluu olennaisesti vanhempien arvomaailman kyseenalaistaminen. Teini on myös impulsiivinen, hän etsii voimakkaita elämyksiä ja ottaa riskejä. Turvallisuus ole ensimmäisenä teinin mielessä.

”Se, että nuori on utelias ja kiinnostunut eri asioista, on valtavan hienoa. Teini ei kuitenkaan aina ymmärrä riskien vakavuutta. Jos hänen fyysinen tai psyykkinen terveytensä on uhattuna, vanhempien pitää ehdottomasti puuttua asiaan”, Saloheimo muistuttaa.

2. Kavereista tulee tärkein viiteryhmä. Kun murrosikäinen ottaa etäisyyttä vanhempiinsa, kavereista tulee hänen tärkein viiteryhmänsä. Tässä elämänvaiheessa on kohtalokasta, jos kavereita ei ole. Vanhemmasta saattaa tuntua, että hänen keinonsa vaikuttaa asiaan ovat vähissä.

Saloheimon mukaan keinoja on. ”Vanhempi voi miettiä teinin kanssa vaikkapa uusia harrastuksia tai muita keinoja, joilla hän saisi kavereita.” Jos teiniä kiusataan koulussa, vanhemman pitää Saloheimon mukaan puuttua ehdottomasti asiaan. Jo se, että vanhempi tietää, ymmärtää ja tukee, auttaa teiniä.

3. Tunteet vaihtelevat äärilaidasta toiseen. Teinin tunteet masennuksesta iloon kiihtyvät vauhdilla nollasta sataan. Tunteiden vaihtelusta suuren osan saavat vanhemmat tuntea niskassaan. ”Se on ihan hyväkin asia”, Saloheimo sanoo.

Tärkeintä on, että vanhempi pysyy tässä tilanteessa aikuisena eikä muutu teiniksi itsekin. Saloheimo suosittelee konstia, jossa vanhempi toistaa rauhallisella äänellä, mitään lisäämättä ja mitenkään tulkitsematta juuri sen, mitä nuori hänelle tunnekuohussaan huutaa. ”Se auttaa teiniä tunnistamaan omia tunteitaan ja kertoo, että häntä kuunnellaan.”

4. Luovuus kukoistaa. Murrosikä on valtavan luova elämänvaihe. Teini voi löytää luovuudelleen monenlaisia kanavia: hän kirjoittaa, musisoi, valokuvaa, piirtää, tekee elokuvia, kehittää tietokoneella juttuja. ”Teinille on hyvin iloinen asia, jos vanhempi arvostaa sitä, mitä hän tekee. Kannattaa siis viestiä nuorelle, että on ylpeä hänestä ja hänen taidoistaan ja saavutuksistaan.”

Näiden neljän ulottuvuuden ymmärtäminen auttaa vanhempaa ottamaan vastaan teinin tunteenpurkauksia. Kiukun takana on usein pettymys siitä, että aikuinen ei ymmärrä. Saloheimon tärkein ohje onkin tämä: ”Älä suostu jättämään nuorta yksin. Älä nalkuta, älä syyttele, äläkä lannistu, vaikka sinut torjuttaisiin kerta toisensa jälkeen. Vaikka nuori juuri sillä hetkellä vetäytyy omiin oloihinsa, hän arvostaa sitä, että välität”, Saloheimo sanoo.

Muista osoittaa, että lapsesi seura on sinulle mieluisaa ja että arvostat hänen ajatuksiaan.

”Etsi sellaisia kiinnostuksen kohteita, jotka yhdistävät teitä. Lähde teinin kanssa kahdestaan konserttiin, näyttelyyn, jääkiekkomatsiin tai vaikka kalaan. Käytä hyväksesi jokainen tilaisuus hyvään keskusteluun”, Saloheimo vinkkaa.

Yksi parhaista juttelupaikoista on Saloheimon mukaan auto: ”Kokemuksesta tiedän, että parhaat spontaanit keskustelut syntyvät usein silloin, kun kyyditsen teinejä kouluun tai harrastuksiin.”

Jos epäilet, että teiniäsi kiusataan tai pelkäät hänen olevan masentunut, käyttävän päihteitä tai kärsivän syömishäiriöistä, hanki asiantuntija-apua. Apua saat esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta tai Väestöliiton Urpot.fi -sivulta.