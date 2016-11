Riikka menetti isänsä tapaturmaisesti kesken lapsuutensa. Perheellä on ollut tapana käydä haudalla pyhäin- ja isänpäivänä. Tänä vuonna marraskuisia käyntejä on kolmaskin: itsemurhan tehneiden muistopäivä 20.11.

Vuosi sitten käyntejä oli vain kaksi. Viimekesäisellä mökin terassilla, pikkukaljoissa selvisi kuitenkin vuosikymmenet sisaruksien välejä hiertänyt salaisuus. Isän tapaturma oli itse ja tarkoituksella aiheutettu. Kirjeenkin hän oli jättänyt. Vanhin lapsi tiesi kaiken alusta asti, keskimmäisetkin täysi-ikäisinä, mutta iltatähtenä syntynyttä Riikkaa oli suojeltu tiedolta.

On helppo ymmärtää äkisti, epäreilusti, järkyttävästi leskeksi jääneen vanhemman tarvetta suojella lasta salaisuudella. Läheisen kuollessa surijat kulkevat joka tapauksessa kaipuun, syyllisyyden, vihankin polkuja. Itsemurhaa surraan usein eri tavalla kuin niin sanottua luonnollista kuolemaa. Syyllisyys on syvempää, viha tummempaa. Olisiko pitänyt sittenkin huomata…? Miksen soittanut? Ei kai se sen riidan takia? Kuinka se kehtasi! Kun ei ole sairautta syyttää, jää vihattavaksi köysi, pyssy, pilleri tai niiden käyttäjä.

Siihen päälle vielä naapuruston hämmennys, juorut ja tutkivat silmäykset. Ne jotka tietävät, eivät tiedä miten olla. Ne jotka eivät tiedä, aavistelevat ja arvailevat. Osanoton sijaan lamaannus ja utelu täyttävät suhteet. Vaikka haluaisikin kertoa, ei itsemurhan monimutkaisuus taivu kauppajonovastaukseksi. Sitä paitsi kenelle se kuuluu?

Ainakin lapsille, kuitenkin. Kuoleman kokoista salaisuutta on vaikea hämätä pois. Lapset kuulevat lauseen puolikkaat, lukevat alas painetut katseet ja tekevät omat päätelmänsä. Usein väärät. Salaisuus jähmettää sisarusten keskinäisen suhteen. Kun toinen tietää ja toinen ei, ei kuollutta voi surra yhdessä vilpittömin mielin. Riikkakin huomasi, miten muut vaikenivat, aina kun nimenomaan isän kuolema tuli puheeksi. Tapaturman yksityiskohtia ei sopinut kysyä. Riikka ei vain tiennyt miksi.

Joka tapauksessa lapset käsittävät itsemurhan eri tavoin kuin aikuiset. Itsesyytökset voivat vaivata lastakin, mutta he myös näkevät aikuiset oman elämänsä päätösvaltaisina sankareina.

”Aikuinen voi vain väsyä niin paljon. Ei se ole muille ilkeää”, totesi muuan kymmenvuotias.

”Siinä oli sellainen väärinkäsitys. Isosisko luuli, ettei sitä rakasta kukaan, vaikka kyllä me rakastettiin”, pohti viisivuotias menetettyään teini-ikäisen sisaruksen.

Toinen sisarus komppasi: ”Joskus ihmiset päättää vähän tyhmästi, kun ne ei ensin pysähdy ja ajattele.”

Marraskuun 20. päivä vietetään myös Lapsen oikeuksien päivää. Lapsella on oikeus totuudelliseen elämään, vaikka salaisuuksien paljastaminen tuntuu aikuisesta musertavalta. Vanhempien pelkäämää lapsen romahdusta näkee harvoin. Kun tietää totuuden, on paremmin suojassa. Voi valmistautua tungetteleviin kysymyksiin, opetella ennakkoon sopivat vastaukset välituntiuteluihin. Luulkoot muut mitä luulevat, me tiedämme miten asia oikeasti ovat.

Pahinta on kuulla totuus ensi kertaa kassajonokommenteissa tai luokkakavereiden kuiskailuissa. Siksi Riikka kulkee kynttilöin valaistulla hautausmaalla, kertoen omille lapsilleen isoisästä, joka oli kerran ja sitten päätti, ettei ole enää.

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.