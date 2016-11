Tutkija: Armeijan miesvaltaisuus on vanhanaikaista

Miksi sotilaat ovat pääasiassa miehiä? Historiantutkija Anders Ahlbäck Åbo Akademista vastaa:

”On biologinen fakta, että miehet ovat keskimäärin naisia voimakkaampia. Aiemmin ihmiskunnan historiassa fyysisellä voimalla on ollut taistelussa suuri merkitys. Vanhoissa heimoyhteiskunnissa on myös ollut naissotureita, mutta harvoin.

Tämän biologisen tosiasian ympärille on vähitellen kehitetty ideologisia rakennelmia siitä, millaisia miehet ja naiset ovat ja millaisia heidän pitäisi olla. Sukupuolikäsitykset ovat ajautuneet kauas faktoista. Kaikki miehet eivät ole vahvempia kuin kaikki naiset – eivätkä parempia sotureita.

Miehiä pidetään usein luonteeltaan sotaisampina kuin naisia. Käsitystä on kautta historian pidetty yllä monimutkaisilla koneistoilla, joiden avulla miehet on pakotettu sotaan. Miehiä painostetaan esimerkiksi puhumalla siitä, millainen on oikea mies tai korostamalla sotaan liittyviä kunnian ja häpeän tunteita.

Muutokset sukupuolirooleissa tapahtuvat usein hitaasti ja vastahakoisesti. Lisäksi Suomi on konservatiivinen maa. Tasa-arvokeskustelu on meillä laimeampaa kuin muissa Pohjoismaissa. Yritykset muuttaa vanhaa mallia leimataan vaaralliseksi veneen keikuttamiseksi.

Nykyään ei ole mitään hyvää syytä sille, miksi armeijan pitäisi koostua pääasiassa miehistä, ja syyt huononevat koko ajan, kun sotateknologia kehittyy. Suomessa asevelvollisuus on miltei ainoa lakisääteinen sukupuolta syrjivä rakennelma, ja nyt olisi korkea aika purkaa se. Vaihtoehtoja vallitsevalle mallille on monia.”