Lapsena hyväksikäytetty Inkeri Tiitinen voitti traumansa liikunnan avulla – Tiitinen HSTV:n Arka paikka-ohjelman vieraana kello 11

Inkeri Tiitinen Kuka? Joensuussa asuva personal trainer. Mistä tunnetaan? Vetää perheille liikunta- ja ravitsemusvalmennusta. Aiemmin työskenteli lastenteatterin parissa. Mistä ei tunneta? Tanssii, ilveilee ja laulaa ollessaan yksin. Kun toimiston oveen koputetaan, pelleily loppuu kuin seinään.

Lenkillä se tapahtui ensimmäisen kerran. Polvijärveläistä maalaistietä ympäröivät pellot, ja edessä avautui idyllinen järvinäköala, mutta Inkeri Tiitistä alkoi itkettää.

Yhtäkkiä mennyt elämä tuntui virtaavan hänen mielessään eri tavalla kuin ennen. Vanhan mummolansa maisemissa Tiitisen ajatukset palasivat lapsuuteen rauhallisesti, ilman muistelemiseen yleensä liittynyttä tuskaa. Kyyneleet valuivat poskille. Sitä seurasi euforinen olo.

”Se oli raskasta, mutta todella ihanaa.”

Tiitinen oli vasta aloittanut juoksuharrastuksen, mutta vain pysyäkseen hyvässä kunnossa. Kävi kuitenkin niin, että juostessa menneisyyden solmut alkoivat aueta.

Tänä syksynä Tiitinen perusti valmennusyrityksen havaintonsa ympärille. Yrityksen motto tulee suoraan lenkkipolun kokemuksista: ”Liike on lääke”.

Tiitinen on personal trainer, joka toivoo, että mahdollisimman moni löytäisi liikkumisen riemun. Hän ei kuitenkaan patista asiakkaitaan suoraan lenkille, vaan yrittää ensin selvittää, miksi perheessä ei liikuta. Kun syy löytyy, liikkumisesta on helpompi tehdä tapa.

Liikunta auttaa moneen vaivaan, ja se voi tehdä ihmeitä myös mielelle. Tiitinen, jos joku, tietää sen.

Vuonna 2011 Inkeri Tiitinen sairastui masennukseen. Hänelle puhkesi myös dissosiaatiohäiriö. Dissosiaatiohäiriön oireita voivat olla esimerkiksi muistinmenetys, ajan ja paikan tajun katoaminen tai itsestään tai ympäristöstään vierautuminen. Tiitisen häiriö ilmeni pelkotiloina ja neurooseina, ja pahimmista kohtauksista hän ei muista mitään.

Ne olivat pelottavia hetkiä, joissa ei tiedä mikä on totta ja mikä ei. Läheisten kertomusten mukaan Tiitinen on esimerkiksi mennyt paniikin vallassa autoon, koska hän on ollut varma, että kotiin on tunkeutunut joku.

”Ensimmäinen kohtaus oli todella rankka, koska ajattelin, että nyt tulin hulluksi.”

Kohtausten jälkeen elämä jatkui hetken normaalina, mutta uusia tuli ripotellen. Pelkotilat olivat jatkuvampia. Esimerkiksi maantien reunaa kävellessään Tiitinen oli varma, että auto ajaa hänen päälleen. Joka kerta, kun joku ajoi ohi, hän tunsi aitoa helpotusta siitä, ettei kuolema koittanutkaan. Bussista hän joutui joskus jäämään väärällä pysäkillä, kun näki epäilyttävän oloisen kanssamatkustajan ja alkoi pelätä.

Pelot olivat irrationaalisia, mutta niille oli syynsä.

Outokummussa, lapsuudenkotinsa läheisessä metsikössä, 9-vuotias Tiitinen leikki ystävänsä kanssa. He rakensivat lupiineista sänkyä. Kun ystävä oli käymässä naapuritalossa, vieras mies tuli juttelemaan.

”Hän sanoi, että nyt leikitään leikkiä, josta ei saa ikinä kertoa kellekään.”

Tapahtuma jäi painamaan mieltä epämääräisenä möykkynä. Pieni tyttö tunsi vahvasti tehneensä jotain todella pahaa, mutta tapahtuneelle ei ollut käsitteitä.

”Vitosluokalla sain sille sanan. En muista, mistä olin sen kuullut, mutta yhtäkkiä tajusin, että minut on raiskattu. Sillä sekunnilla maailma muuttui pahaksi.”

Tiitinen ei kuitenkaan kertonut kellekään. Hän kirjoitti tapahtuman lapulle ja taitteli paperin huoneensa oven avaimenreikään. Sieltä hänen äitinsä löysi paperin ja järkyttyi. Hän tuli juttelemaan asiasta.

”Äiti säikähti tosi pahasti ja kysyi, olenko varma, etten kuvitellut kaikkea. Tiedän, ettei hän sanonut sitä pahalla, mutta se sai minut vaikenemaan vuosikausiksi.”

Riittämättömyyden tunne ja valtava salaisuus painoivat mieltä. Tiitinen harrasti intohimoisesti teatteria, järjesti tapahtumia ja otti vastuutehtäviä. Ahdistavien asioiden työntäminen syrjään tuli tavaksi. Sitten Tiitinen rakastui ja alkoi seurustella. Elämä näytti menevän kohti parempaa.

Trauma kuitenkin toistui. Vaihto-oppilaana Portugalissa vuonna 2003 Tiitinen oli odottamassa bussia ystävänsä kanssa myöhään illalla. Ystävän bussi tuli ensin, ja hän kysyi, voiko jättää Tiitistä yksin pysäkille. Tiitinen vakuutti pärjäävänsä, sillä bussin piti tulla pian.

Tiitinen kertoo, että hänen kimppuunsa kävi tuntematon kaksikko, josta toinen raiskasi hänet. Tiitinen teki rikosilmoituksen, mutta ei koskaan saanut tietää, saatiinko tekijät kiinni. Hän palasi Suomeen.

”Ennen Portugalin tapausta ajattelin, että olin jo käsitellyt lapsuuteni trauman ja antanut anteeksi. Se oli ihan paskapuhetta.”

Elämä sai uutta sisältöä, kun Tiitinen alkoi miehensä kanssa odottaa lasta. Hän yritti käsitellä mennyttä terapiassa, mutta mieli suojeli itseään ikäviltä muistoilta. Itsesuojeluvaisto toimi liiankin hyvin.

”En oirehtinut lainkaan edes silloin, kun lapset olivat pieniä. He pitivät minut niin vahvasti nykyisyydessä, että ei ollut mitään hätää.”

Arki pysyi kiireisenä kuusi vuotta. Sitten tuli masennus ja dissosiaatiohäiriö, joita hoitaakseen hän aloitti uudelleen terapian. Terapeutti huomasi Tiitisen traumojen olevan niin koteloituneita, ettei niihin saanut puheen kautta yhteyttä.

”Tuntui, että puhuin jostain ulkopuolisesta, kun puhuin omista kokemuksistani.”

Mielen lukot alkoivat aueta vasta, kun Tiitinen alkoi liikkua. Myös hahmoterapia auttoi Tiitistä kaivamaan vaikeat asiat käsiteltäviksi. Siitä alkoi paranemisprosessi, joka tuntui juoksulenkeillä ja liikkuessa valtavan helpotuksen hetkinä. Liikkumisesta tuli Tiitisen intohimo, ja hän teki siitä ammatin.

Inkeri Tiitinen nauraa paljon, ja hänen tukkansa loistaa neonväreissä. Ulkopuolinen ei voi arvata, että juuri tämä ihminen on kokenut kovia. Tiitisen mukaan liikunta pelasti hänet.

”Nyt kun tiedän, että kehoa liikuttamalla jotain pulpahtelee esiin, osaan käyttää sitä hyödyksi.”

Tänä syksynä Tiitinen kirjoitti traumoistaan blogitekstin. Syynä oli turhautuminen kiiltokuvaelämään. Aikuisena Tiitinen ei varsinaisesti ole salannut kokemuksiaan, mutta silti hän on tuntenut niistä häpeää. Keskustelu aviomiehen kanssa kannusti julkiseen avautumiseen.

”Mieheni myönsi, että häntäkin jostain syystä hävettää minun traumani. Hän ei osannut selittää sitä, ja hän häpesi myös häpeämistään. Silloin päätin, että tämä saa riittää. Haluan häpeästä pois.”

Tiitinen ymmärsi, ettei trauma vie hänen ammattitaitoaan eikä edes ole mikään sairaus.

”Toivon myös, että joku muu voi päästä helpommalla, kun tajuaa, että näistä asioista voi puhua.”

Traumaattiset kokemukset vaikuttavat Tiitisen persoonaan. Hän tuntee monesti äärimmäisiä tunteita, mutta osaa myös arvostaa arkea. Vaikka aamulla tulisi tulipalokiire, lapset huutaisivat ja kaikki myöhästyisivät koulusta, Tiitinen saattaa herkistyä koulun pihalla siitä, miten hienoa elämä juuri nyt on.

”Jos tunnen surua, tunnen todella syvästi. Toisaalta en ärsyynny juuri mistään, ja koen negatiivisia tunteita vain isoista asioita, kuten rasismista.”

Kun Tiitinen puhuu liikunnasta, hän ei tarkoita vain juoksua tai jumppatunteja. Saman asian voi ajaa haravointi, sienestäminen tai mikä tahansa liike. Tiitinen on opiskellut liikuntaa, filosofiaa ja ravitsemustieteitä, ja hän erikoistuu naisten ja perheiden valmentamiseen.

”Olen ikuinen lapsi, ja siksi lasten kanssa työskentely tuntuu helpolta.”

Inkeri Tiitinen perusti Joensuuhun lasten crossfit-ryhmän

Kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa Tiitiselle sitä, että esimerkiksi ruokavaliota ei kannata ryhtyä muuttamaan, ellei ensin selvitä, miksi elämäntavat ovat sellaiset kuin ovat. Muuten uusi elämäntapa häiriintyy heti, kun tulee pienikin poikkeustilanne.

”Elämä on yhtä poikkeustilannetta koko ajan, joten yksittäinen muutos ei toimi.”

Liikunnasta saatu henkinen hoiva auttaa Tiitistä edelleen, sillä liike pitää nykyhetkessä väkisin. Jos Tiitinen ei liiku säännöllisesti, mieli alkaa muuttua sumuisemmaksi.

”Kun mies huomaa, että vajoan apeaan tilaan, hän ehdottaa minulle liikuntaa. Ja se auttaa.”

Dissosiaatiokohtauksia tulee äärimmäisen harvoin. Ne eivät ole enää pelottava pudotus toiseen maailmaan, vaan Tiitinen pääsee tilasta pois omin voimin.

Jos asiakas kertoo vaikeista asioista, Tiitinen nauttii keskustelusta. Kipeitä kokemuksia ei voi verrata, mutta niiden käsittely on helpompaa, kun saa peiliksi keskustelukumppanin.

Synkästä teinistä tuli räiskyvä aikuinen nainen. Tulevaisuuttaan Tiitinen kuvailee tyhjäksi kankaaksi, jolle voi maalata mitä haluaa.

”Aina voi tapahtua mitä vain, joten miksi kannattaisi pelätä mitään?”

Näistä en luovu

Jarkko Martikaisen lyriikat

”Olen saanut niistä valtavasti voimavaroja. Lähdin jopa opiskelemaan filosofiaa yhden YUP:n levyn perusteella. Nykyisin minua jännittää, mitä hän julkaisee, koska sillä on niin suuri vaikutus elämääni.”

Ravitseva arkiruoka

”En tingi lautasmallista oman tai muun perheen lautasella edes synkimpänä marraskuun iltana. Raastan ne porkkanat vaikka viimeisillä voimillani!”

Liikunta

”Juoksen, joogaan tai nostan painoja siksi, että liikkuminen pelastaa ja rakentaa minut siksi ihmiseksi, joka todella olen.”