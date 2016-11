Testaa, onko kotonasi yhtä siistiä kuin muilla – asiantuntijan vinkeillä pääset eroon sotkusta, jos oikeasti haluat

Siinä ne lojuvat: eilisen tiskit pöydällä, toissapäiväiset farkut sohvalla ja leivänmurut lattialla. Olisihan siisti koti kiva, mutta kun siivoaminen ei houkuttele.

Ihmisen on kuitenkin mahdollista oppia siistiksi, ammattijärjestäjä ja kulttuurihistorian tutkija Ilana Aalto lupaa.

”Kyllä siistiksi voi oppia, ihan taatusti. Vanhakin koira oppii uusia temppuja, kun keksii oikeat narut, joista vetää.”

Kertarysäyksellä se ei onnistu, vaan siistiksi kannattaa opetella pikku hiljaa. Kokeile vaikka näitä Ilana Aallon vinkkejä:

1. Mieti, miksi haluat siisteyttä

Siistimmäksi kannattaa opetella vain, jos epäjärjestys oikeasti vaivaa ja harmittaa. Ei kannata stressata siksi, että kotona ”kuuluu olla siistiä.”

”Onko se anoppi, naapuri tai aikuiset lapset, jotka vaativat siisteyttä? Vai häiritseekö epäjärjestys oikeasti itseä? Jos epäjärjestys ei haittaa ihmistä, silloin siitä ei ole haittaa. Järjestyksen pito ei ole kunnollisuuskilpailu”, Aalto sanoo.

2. Pohdi, mitä hyödyt sotkuisuudesta

Huonotkin tavat yleensä antavat jotain ihmisille. Kun jättää keittiön siivoamatta, pääsee nopeammin sohvalle rentoutumaan. Kannattaa siis pohtia, miten pystyisi saamaan molemmat: sekä rentoutumaan että siivoamaan keittiön. Voisiko pikku lepohetken pitää jo ennen koko ruuanlaittoon ryhtymistä? Vai voisiko itsensä palkita niin, että jälkiruuan saa vasta kun keittiö on siivottu?

3. Lisää uusi nakki rutiiniisi

Mieti, mitä teet jo nyt hyvin. Liitä vanhaan rutiiniisi uusi temppu. Jos vaikka muistat aina viedä lautasen tiskikoneeseen syömisen jälkeen, lisää rutiiniiksesi napata samalla tiskirätti ja pyyhkiä tiskipöytä. Tai jos jo imuroit säännöllisesti, ota rätti mukaasi ja pyyhi samalla kaikki näkyvät tahrat.

4. Tee aikataulu tai vie mennessäsi

Tämä jakaa ihmiset: osalle toimivat aikataulut, toisille jatkuva puuhastelu. Valitse tästä:

Aikataulut: Tee kahden viikon siivouskalenteri. Merkitse jokaiselle arkipäivälle noin 15 minuuttia kestävä siivouspuuha, ei pitempää. Näin asuntosi pysyy siistinä liki huomaamatta. Palkinnoksi saat vielä siivousvapaan viikonlopun.

Jatkuva puuhastelu: Opettele vanha viisaus: vie mennessäs, tuo tullessas, tee ollessas. Kun menet huoneesta toiseen, nappaa samalla ajelehtiva tavara mukaasi. Nosta silitystä odottavat vaatteet television viereen odottamaan, ja silitä samalla kun katsot suosikkisarjaasi. Pyyhi lavuaarin reunus vessassa käydessäsi. Myös tällä tavalla saat asuntosi pysymään siistinä liki huomaamatta.

5. Tee siivomisesta miellyttävämpää

Keksi pieniä tapoja, joilla voit tehdä siivoamisesta mukavampaa. Kuuntele samalla vaikka musiikkia. Tavaroiden karsiminen saattaa tehdä siivoamisestakin helpompaa, kun kamaa ei tarvitse siirrellä imuroinnin tieltä. Pidä huolta siitä, että imurin saa esille ilman, että sen tieltä tarvitsee nostella muita esineitä.

6. Tsekkaa, oletko omakuvasi vanki

Siivoamiseen liitetään paljon myös moraalisia kysymyksiä. Yhtäältä siisteyttä ja säntillisyyttä arvostetaan, mutta toimii se arvottaminen toisinkin päin. ”Siisti koti on merkki hukkaan heitetystä elämästä”, vitsailee moni epäjärjestykseen taipuvainen ja ajattelee olevansa rento tyyppi, joka ei käytä aikaa turhaan puunaamiseen vaan keskittyy elämään ja harrastuksiinsa. Siivoaminenkin on priorisointikysymys: haluatko käyttää siihen aikaasi vai et.

7. Hyväksy se, että siivoaminen on ikuista

Lika on ikuista. Vaikka raivaisit asunnostasi kuinka minimalistisen hyvänsä, siivoamisesta et pääse kokonaan eroon. Pölyä ja tahroja tulee, ulkoa kantautuu kuraa ja astiat likaantuvat. Lianpoistamisen työ on loppumatonta. Omat siisteysstandardit ratkaisevat, riittääkö imurointi kerran kuussa vai päivässä.

