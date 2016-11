Maailmalta on kiirinyt parin vuoden ajan tutkimusuutisia, joiden mukaan niin kutsutut milleniaalit eivät sekstaile samassa määrin kuin edelliset sukupolvet.

Olisi sinänsä outoa, että ihmisten seksielämä pysyisi muuttumattomana, kun kaikki muut elämän osa-alueet ovat murroksessa. Kuitenkin määrällinen tieto tarjoaa ilmiöstä tarkasteltavaksi vain jäävuoren huipun.

Seksin haluaminen tai harrastaminen eivät ole kansalaisvelvollisuuksia, vaikka siltä julkiseen seksikeskusteluun kypsyneistä tuntuukin. Yleistä hyvinvointia edistävää nautintoa ja mielihyvää voi kokea lukuisilla muilla tavoin, ja lapsikin on mahdollista saattaa alulle muilla tavoin kuin olemalla tiuhaan yhdynnässä.

Niin kauan kun ihminen tai pari on itse tyytyväinen tilanteeseensa ja voi hyvin, ei minulla seksologian ammattilaisena ole mitään mutkuttamista.

Toki moni haluaa seksiä, ja usein. Uusimman Finsex-tutkimuksen mukaan seksuaalista halua on tuntenut ainakin muutaman kerran viikossa 77 prosenttia miehistä ja 46 prosenttia naisista.

Seksuaalisen halun puutteesta – sekä pariskuntien seksuaalisten halujen eriparisuudesta että siitä, mitä tehdä, kun haluaisi haluta, muttei halua – puhutaan ihan syystä paljon.

Seksuaalisen halun monisyisiin ongelmiin erityisen kiinnostavan näkökulman tarjoavat ne suhteet, joiden osapuolet itsetyydyttävät tahoillaan, mutta toivoisivat enemmän kumppanin kanssa harrastettua seksiä. Itsetyydytystä kun voi yleisellä tasolla pitää jonkinlaisena merkkinä siitä, että seksuaalista halua on, ja toteutumattomat seksitoiveet taas puhuvat sen puolesta, etteivät osapuolet syystä tai toisesta löydä toistensa luo.

”Kaikilla on niin kiire” -mantra tarjoaa osittaisen selityksen. Krooninen ajanpuute ja pitkittynyt stressi eivät takuulla edesauta intohimon vaalimista. Kaikkia osapuolia tyydyttävä seksi vaatii myös vaivannäköä ja paneutumista: kumppanin keholla itsensä tyydyttäminen on yksi rumimmista asioista, joita voi suhteessa tehdä.

Periaatteessa voi järkeillä, että kun seksi on riittävän hyvää, sille alkaa löytyä myös aikaa. Oma juttunsa taas on, miten parantaa seksiä. Pornosta on huono ottaa opikseen, koska se on tarkoitettu aikuisviihteeksi, ei opetusmateriaaliksi. Luontokaan ei aja kaikkia tikanpoikia puuhun. Tilannetta monimutkaistaa myös se, että monesti erilaisilla ihmissuhdeongelmilla on vaikutuksensa parien seksiin.

Suhde- ja seksitaitoihin pätee kuitenkin sama kuin mihin tahansa uuteen tai haastavaan toimintaan: niitä ei saa ilman, että tutkii ja harjoittelee.

Kirjoittaja on toimittaja, seksuaalineuvoja ja logoterapeutti.