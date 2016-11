Kun Helena sai lapsen, ystävät kaikkosivat –”Lapsettomat ja äideiksi tulleet naiset puhuvat keskenään aivan eri kieltä”

Täällä voit tavata muita lapsiperheitä Helsinkiläisiä lapsiperheitä voit tavata leikkipuistoissa, kerhoissa ja perhetaloissa: http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/ HelsinkiMissio järjestää yhteistä toimintaa lapsiperheille ja ikäihmisille Albertin olohuoneessa Kampissa: www.helsinkimissio.fi/senioreille/albertin-olohuone Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestää perhekahviloita Uudenmaan alueen leikkipuistoissa: http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/perhekahvilat/ Perhepalveluita tarjoavat myös seurakunnat: http://www.helsinginseurakunnat.fi/lapsetjaperheet.html

Aamuisin Tiina herää kevein mielin, mutta iltapäivään mennessä ajatukset ovat alkaneet harhailla. Periaatteessa kaikki on hyvin: kotityöt on tehty, ja vuoden ikäinen poika leikkii rauhallisena lattialla. Tiina viihtyy lapsensa kanssa, mutta toisinaan aika käy toivottoman pitkäksi – ja yksinäiseksi.

Kun Tiinan mies viiden maissa palaa töistä, takana on monta pitkää tuntia ilman juttuseuraa.

”Ruokakaupassa käynti saattaa olla päivän sosiaalisin tapahtuma. Jos kadulla joku ohikulkija pysähtyy juttelemaan, se tuntuu ihmeellisen ihanalta – niin kipeästi kaipaan ihmisten seuraa.”

Tiina, 30, on ollut äitiyslomalla kesästä 2015 alkaen. Sinä aikana hän on tuntenut yksinäisyyttä, joka on yllättänyt voimallisuudellaan.

Ennen lapsen syntymää Tiina tapasi ystäviään monta kertaa viikossa: kalenteri oli täynnä illallisia, kahvilatreffejä ja elokuvailtoja. Töissä päivän paras hetki oli lounastauko yhdessä työkavereiden kanssa.

Kun hän sitten tuli raskaaksi, asiat alkoivat muuttua. Kaikille vauvauutista ei ollutkaan mukava paljastaa: ystäväpiiriin kuului lasta jo kauan toivonut pariskunta, jonka kohtaamista Tiina jännitti pitkään.

”Raskaudesta kertominen pelotti jo etukäteen. Kun asia sitten tuli ilmi erään illanvieton alussa, vastaanotto oli melko jäätävä. Heillä tuntui olevan pala kurkussa koko illan.”

Turhaa murhetta välttääkseen Tiina vähensi tapaamisia ystävänsä kanssa ja varoi puhumasta raskaudestaan tämän kuullen. Tilanne harmitti hetken, mutta pian Tiina sai muuta, kipeämpää ajateltavaa: hänen esikoisensa syntyi keskosena kolme kuukautta ennen laskettua aikaa.

Vauva joutui jäämään sairaalaan moneksi kuukaudeksi. Tiina nukkui yönsä kotona, mutta päivät hän vietti lapsen luona. Kun joka sekunti kului pojan puolesta murehtimiseen, energiaa ei riittänyt ystävien tapaamiseen tai heidän kuulumistensa kyselemiseen.

”Yhden ystävän kanssa riitaannuimme, ja välit katkesivat kokonaan. Se alkoi väärinkäsityksestä, jota en pystynyt kunnolla käsittelemään, koska ajatukset pyörivät vain oman tilanteen ympärillä.”

Vielä sairaalajakson jälkeenkin Tiina joutui jäämään vauvansa kanssa kotiin, sillä kaupungilla liikkuminen olisi aiheuttanut lapselle infektiovaaran. Se eristi hänet ystävistään entisestään.

Tilanne on tietenkin haastava myös ystäville, mutta heidän on syytä suhtautua siihen ymmärtäväisesti, sanoo psykologian professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta.

”Todelliset ystävät eivät hylkää vaan tukevat vaikeiden siirtymien yli. Ystävän täytyy ymmärtää, ettei toisella välttämättä ole resursseja samanlaisiin tapaamisiin kuin ennen. Ystävä voi auttaa myös arjesta selviytymisessä vaikka ruokaa laittamalla.”

Aina uuteen tilanteeseen sopeutuminen ei kuitenkaan onnistu. Tutkimusten mukaan ystävyyssuhteilla on tapana muuttua juuri elämän taitekohdissa. Niistä lasten saanti on kaikkein merkittävin.

Tilastot kertovat, että tulevien äitien arvot ja tavoitteet menevät yleensä raskauden myötä uusiksi: perhe ja koti nousevat elämän keskiöön, ystävyys ja ura siirtyvät taka-alalle. Vanhoihin ystävyyssuhteisiin se voi aiheuttaa kupruja, elleivät kaverukset ole siirtymässä uuteen elämänvaiheeseen suurin piirtein samaan aikaan.

”Kaveripiireissä hakeudutaan usein samanmielisten joukkoon. Jos saa lapsen paljon aiemmin tai myöhemmin kuin muut, tilanne voi tuntua haasteelliselta. Silloin kaveripiiri voi muuttua paljonkin.”

Juuri niin kävi 41-vuotiaalle Helenalle. Hänellä on 6- ja 7-vuotiaat lapset, puoliso ja kaksi läheistä ystävää. Muut kaverit ovat kaikonneet ympäriltä – jopa sellaiset, joiden kanssa Helena piti yhtä usean vuosikymmenen ajan.

Esikoisen syntyessä Helena oli 34-vuotias. Moni hänen lapsuudenaikaisista ystävistään oli tullut äidiksi jo siinä vaiheessa, kun Helena vielä vietti vauhdikasta opiskelijaelämää. Vuosikymmeniä kestäneet ystävyyssuhteet laimenivat vähitellen.

”Riitoja ei ole ollut, vaan pikkuhiljaa on ajauduttu eri aaltopituudelle. On hirveän surullista, kun peruskoulusta saakka jatkuneille ystävyyssuhteille käy niin. Huomaan kuitenkin saman ilmiön työpaikallani: lapsettomat ja äideiksi tulleet naiset puhuvat keskenään aivan eri kieltä”, Helena pohtii.

Joihinkin ystäviin välit ovat viilenneet silkan ajanpuutteen vuoksi. Sekä perhe-elämää viettävien että uraansa keskittyvien nelikymppisten elämä on niin kiireistä, ettei yhteisiä hetkiä tahdo löytyä.

”Silloin harvoin, kun olisi aikaa irtautua, lapsi sairastuu tai miehellä onkin työmatka. Ystävyyssuhteet laimenevat, kun tapaamisten välille tulee pitkiä taukoja. Kaikille sattuu ja tapahtuu koko ajan, ja lopulta tuntuu, ettei enää tunne kavereitaan kunnolla.”

Jos vanhat ystävät ovat etääntyneet omasta arjesta liiaksi, välien lämmittely voi tuntua mahdottomalta ajatukselta. Silloin Katariina Salmela-Aro kehottaa muistelemaan, mitä ystävän kanssa oli tapana touhuta ennen välien viilenemistä.

”Ystävälle voi ehdottaa samankaltaista tekemistä kuin ennenkin, vaikka elämäntilanne olisi muuttunut. Voi olla, että ystävät eivät uskalla ottaa tuoreisiin vanhempiin yhteyttä, koska pelätään, ettei heillä ole aikaa. Siksi tuoreen vanhemman kannattaa yrittää olla itse aktiivinen.”

Elämäntilanteen muuttumiseen voi varautua myös etukäteen. Hyvän ystävän kanssa kannattaa puhua avoimesti siitä, millainen muutos edessä on ja mitä se tietää ystävyyssuhteen kannalta.

Sekin kannattaa tiedostaa, että pettymyksiä tulee eteen lähes väistämättä. Aina ne eivät kuitenkaan ole vaaraksi.

”Vaikka ystävyys jäisi hetkellisesti taka-alalle, se ei välttämättä ole lopullista. Tutkimusten mukaan ystävyyssuhteiden merkitys alkaa palautua entiselle tasolleen noin vuoden kuluttua lapsen syntymästä.”

Ystävyyden suhteen kannattaa olla sinnikäs, sillä jo yksi ystävä lisää onnellisuutta merkittävästi, Salmela-Aro muistuttaa. Ystävyyden vaaliminen vähentää masennusta ja tekee itsetunnolle hyvää.

Viime vuosina Helena on törmännyt uudenlaiseen ongelmaan: jos ystävät katoavat, heitä ei noin vain korvatakaan uusilla. Vaikka leikkipuistoissa ja lasten harrastuksissa tapaa jatkuvasti mukavia ihmisiä, suhde heihin jää usein pinnalliseksi.

”Lasten kautta on periaatteessa helppo rakentaa aasinsiltoja, mutta ilmassa on usein jonkinlaista torjuntaa. Töissä olen kuullut useammankin ihmisen sanovan jyrkästi, etteivät he lähde puistoon tutustumaan muihin. Se kuulostaa kauhean raadolliselta.”

Myös Tiina tunnistaa ilmiön. Siinä vaiheessa, kun hän viimein pääsi lapsensa kanssa ulkoilemaan, asuinalueen muut äidit tuntuivat jo muodostaneen omat kaveriporukkansa. Moni heistä oli tutustunut toisiinsa jo perhevalmennuksessa, ja ystäväporukoihin oli vaikeaa luovia mukaan.

Siksi Tiina on päättänyt keskittyä vanhojen ystävyyssuhteidensa elvyttämiseen: vaikka tapaamismahdollisuuksia on harvoin, viestit sentään kulkevat. Välit lapsettomuudesta kärsineeseen ystäväpariskuntaan ovat palautuneet ennalleen, ja perheet ovat tukeneet toisiaan puolin ja toisin. Myös keväällä koittavaa töihin paluuta hän odottaa innolla.

Myöskään Helena ei ole luopunut toivosta. Hän uskoo löytävänsä vielä ystävän, jonka kanssa käydä illallisella, elokuvissa tai ulkoilemassa.

”En ole ahdistuneen yksinäinen vaan luotan siihen, että kun itselle tulee enemmän aikaa, myös ystäviä alkaa löytyä. Mutta tietenkin 30 vuotta kestäneiden ystävyyksien menettäminen harmittaa. Yhtä pitkiä kaveruuksia tuskin ehtii enää kehittää.”

Tiinan ja Helenan nimet on muutettu.