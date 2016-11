”Sut haetaan kävelylle lähiaikoina Trumpin kunniaksi. Olet rasite yhteiskunnalle. Sun kulut, mitä vuodessa laskettiin, on todella paljon veronmaksajille sun kaltaisista.”

Tällaisen yöllisen uhkausviestin sai hiljattain eräs vammainen, kertoo taiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen. Hän jakaa viestiä sen saajan puolesta Facebookissa ja sanoo, että hänen tuttavapiirissään vammaisiin kohdistuva viha on kasvussa. Tuntemattomat räyhäävät vaikka apuvälineiden kalleudesta tai toivottavat nopeaa kuolemaa.

Tämän voisi vielä kuitata somehuhuna, mutta tämän lajin vihasta on myös tutkimustietoa. Jokainen voi päätellä, miten väkivallan riskiin vaikuttaa se, että uhri on mahdollisimman puolustuskyvytön.

Kyllä, juuri niin päin se menee. Vammaisen lapsen todennäköisyys joutua esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn uhriksi on 2–4-kertainen muihin lapsiin verrattuna. Aikuisella vammaisella kerroin on vielä hurjempi, kertoo THL. Suora väkivalta on kuitenkin vain pisara, jos sitä vertaa koko syrjinnän ja epäoikeudenmukaisuuden mereen.

Onko tällaista pakko sietää? Minä en ainakaan enää jaksa, yhtään.

Tällaisiahan me olemme. Kaikilta on muka lupa kysyä, millainen on sinun hintasi. Oikeus elää pitää ansaita. Tupakoitsijaa saa vaatia maksamaan syöpähoitonsa itse – tai ehkä varmuuden vuoksi kaikkia syöpää sairastavia. Vialliset yksilöt sopii karsia jo ennen syntymää, ja uljain vanhus vaeltaa yksin tundralle kuolemaan tehtävänsä täytettyään.

Vähän aikaa sitten tämä oli fasismia, nyt ihan tavallinen tapa puhua.

Minun moraalini mukaan jokaisen ihmisen pitää pyrkiä olemaan hyödyksi. Siis antaa takaisin toisille ihmisille ja yhteiskunnalle jotain, kykyjensä mukaan. Hyötyä ei kuitenkaan mitata euroilla melkein koskaan. Ihmisarvoa ei ylipäätään mitata.

Vammaisten uhkailu on tulosta siitä, että tätä yksinkertaista ajatusta koko ajan kyseenalaistetaan.