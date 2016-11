Miksi meitä kiinnostaa, mitä suomalaisista puhutaan? Asiantuntija vastaa

Miksi meitä kiinnostaa, mitä suomalaisista puhutaan? Politiikantutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta vastaa:

”Suomi on pieni kansakunta, ja siksi oman erityisyyden korostaminen on ollut suomalaisille perinteisesti tärkeää. Kun Suomesta puhutaan ulkomailla, se on eräänlainen osoitus siitä, että Suomen olemassaolo kansakuntana tunnustetaan.

Suomalainen kulttuurieliitti matkusti 1800-luvulla Euroopan suuriin kaupunkeihin määrittelemään suomalaisuuttaan. Suomi-kuvaa rakennettiin vuorovaikutuksessa ulkomaiden kanssa jo varhain. Mediassa uutisoidaan nykyään ahkerasti siitä, mitä ulkomaalaiset Suomesta ajattelevat. Se vahvistaa lukijoiden käsitystä itsestään suomalaisina sen sijaan, että mieltäisimme itsemme vaikkapa pohjoismaalaisiksi, eurooppalaisiksi tai savolaisiksi.

Suomalaiset voivat samastua ulkomailla luotuun Suomi-kuvaan tai kiistää sen. Emme esimerkiksi välttämättä sulata Berlusconin väitteitä, jotka koskevat suomalaista ruokaa.

Riippumatta siitä, ovatko ulkomaalaisten Suomea koskevat käsitykset myönteisiä vai kielteisiä, ne joka tapauksessa haastavat ihmisiä keskustelemaan suomalaisuudesta ja määrittelemään sitä uudelleen.”