Pikkujoulujen törttöilijät ovat legenda, sanoo tutkija – testaa, miten selviät arjesta pikkujoulujen jälkeen

Pikkujoulukausi on juuri nyt kuumimmillaan, sanoo suomalaista biletyskulttuuria tutkinut valtiotieteen tohtori Antti Maunu. Ja silloin juhlitaan usein railakkaasti.

Maunun mukaan pikkujouluissa on kyse karnevaalista, jossa ylitetään arjen rajat. Jos arjen velvoitteet kykenee hoitamaan kunnolla, välillä pieni juhliminenkin on paikallaan.

”Juhliminen on hyvä asia, kunhan se ei vaikuta kielteisesti arkeen.”

Maunun mielestä pikkujouluja voi siis viettää hyvällä omallatunnolla, kunhan juhlien jälkeen pystyy kohtaamaan työkaverit ilman häpeää, eikä juhliminen vaaranna perhe-elämää tai muita läheisiä ihmissuhteita.

Nykyään entistä useammat firman pikkujoulut juhlitaan arki-iltaisin. Se tarkoittaa monen osalta sitä, että työt kutsuvat seuraavana päivänä.

”Silloin juhlien laatu pysyy lähempänä arkea, mikä on omiaan vähentämään juhlimisesta koituvia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja”, Maunu sanoo.

Arki-iltojen suosiminen pikkujouluissa voi Maunun mukaan johtua esimerkiksi siitä, että arjen vaatimukset ovat kasvaneet. Viikonloppujuhliminen voi olla liikaa vaadittu sekä työntekijöiltä että työnantajalta.

”Suomalainen työelämä on muutenkin kuivunut viime vuosikymmenillä. Esimerkiksi pitkät, kosteat lounaat ja perjantaipullot eivät kuulu enää monellekaan työpaikalle.”

Suomalaiseen pikkujouluperinteeseen kuuluu klassinen tarina siitä eräästä kollegasta, joka innostuu irrottelemaan tasan kerran vuodessa pikkujoulujen aikaan – yleensä kehnoin seurauksin.

Maunu suhtautuu legendaan pikkujoulutörttöilijästä epäillen.

”Se on kuin joulupukki, vahva hahmo, josta puhutaan usein. Tällaisen ihmisryhmän olemassaolosta ei kuitenkaan ole näyttöä.”

Maunu muistuttaa, ettei ole olemassa huonompia ja parempia bilettäjiä. Omaa alkoholinkäyttöä on kuitenkin helppo peilata verrokkiryhmään, joka käyttää alkoholia eri tavoin kuin itse.

”Myös kokeneet juhlijat voivat töpätä.”

Mikä sitten neuvoksi, jos pikkujoulutunnelma on parhaimmillaan, ja kirjanpito-osaston Pertsa on kiivennyt pöydälle tanssimaan sekä alkanut riisua juhlahumun vauhdittamana paitaansa? Miten työkaverille voisi kohteliaasti kertoa, että seuraavaksi olisi vesilasin tai jopa kotiin lähtemisen paikka?

Tilanne on Maunun mukaan haastava, sillä suomalaisessa kulttuurissa on vaikea puuttua ohjailevasti toisen toimintaan, etenkin jos kyse on alkoholinkäytöstä.

”Jos kyseenalaistetaan ihmisen kyky käyttää alkoholia, siinä kyseenalaistetaan samalla nippu muitakin asioita, kuten elämänhallintataitoja.”

Maunun mukaan olennaista olisi ymmärtää tilanteen kokonaisuus: kyse ei ole vain juhlimisesta vaan myös töppäilevän juhlijan kasvojen säilyttämisestä. Siksi tehokkainta olisikin ottaa liiallisuuksiin mennyt juhlafiilis puheeksi asiallisesti ja suhteellisen huomaamattomasti.

”Itse varmaan istuisin tämän ihmisen seuraan juttelemaan ja yrittäisin ohjata juhlijan toimintaa varovasti oikeaan suuntaan. Mahdollisesti voisin ottaa mukaan myös pari liittolaista.”

Maunu kuitenkin muistuttaa, että myös paimentajan rooli voi käydä raskaaksi, ja jos ottaa kontolleen töpeksivät juhlijat, voi menettää myös mahdollisuuden juhlia itse.

