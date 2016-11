Miksi Tinder ahdistaa? Lukijat kertovat, miten deittiuupumuksesta pääsee eroon

Ihmissuhdepelit tuntuvat pahalta, ihmiset eivät käyttäydy reilusti ja oma seula vääristyy. Näin kuvailee Maria Kallio, 41, omia kokemuksiaan seuranhakusovellus Tinderistä.

”Yllätyin huomattuani, miten raskasta pelaaminen on. Ihmiset eivät kerro suoraan, mitä hakevat, ja harva on valmis näkemään vaivaa tutustuakseen oikeasti toiseen ihmiseen. Pettyminen väsyttää.”

HS kysyi maanantaina lukijoiden kokemuksia deittiuupumuksesta, ja sai yli 180 tarinaa, jotka kertovat eriasteisesta turhautumisesta moderniin seuranhakukulttuuriin. Suurimmassa osassa kertomuksista oli samat ainekset: pinnallisuus ärsyttää, itsetunto laskee ja toisaalta deittisovellusten näpräilyyn jää koukkuun.

”Tulee lohduton olo, kun kohtaa jatkuvasti vääränlaisia ihmisiä. Se tuntuu siltä, että olen itse vääränlainen ja kykenemätön tunteisiin.” Nainen, 29

”Entistä aktiivisemman deittailun myötä on tullut myös enemmän suoria torjuntoja tai vaivihkaisia feidauksia. Joka kerta ne harmittavat ja satuttavat ihan yhtä paljon.” Nainen, 27

”Viestejä saa laittaa kymmeniä, ja hyvin harvoin niihin silti saa ainuttakaan vastausta. Jatkuva torjutuksi tuleminen aiheuttaa itsessään uupumusta, masennusta ja kyynistymistä. Valtavasti menee aikaa ja rahaa yksinäisellä ihmisellä. Se on kaiketi nykyaikaa.” Mies, 30

Miksi deittailu oikein uuvuttaa?

Väestöliiton psykologi Anna Salmi on nähnyt samanlaisia tarinoita vuosi sitten toteutetun sinkkukyselyn vastauksissa. Hän vertaa deittiuupumusta työuupumukseen, koska molemmat aiheuttavat alakuloa, ärtyneisyyttä ja motivaation katoamista. Myös syissä on yhteneväisyyksiä: kun tavoite on saavuttamattomissa, sen eteen ei jaksa loputtomiin pinnistellä.

”Deittailu ei tunnu mukavalta, jos sillä ei ikinä pääse toivottuihin lopputuloksiin”, Salmi sanoo.

Helsinkiläinen Harri Hätinen, 27, huomasi, että Tinder ruokki yksinäisyyden kierrettä. Jatkuva seuranhakusovellusten käyttö suuntasi keskittymisen omaan yksinäisyyteen. Silloin sinkkuudesta kasvaa suhteettoman suuri ongelma.

”Ratkaisuksi tarjotaan parisuhdetta, jota kohti pitää sitten pakkomielteisesti juosta”, hän miettii.

Psykologi Anna Salmen mielestä uupumuksesta ei voi syyttää pelkästään sovelluksia, mutta ne mahdollistavat seuranhaussa ennen näkemättömän tahdin. Silloin myös pettymyksiä tulee kovalla tahdilla. Jatkuvat pettymykset eivät tee hyvää kenellekään.

Maria Kallio pettyy eniten ihmisten toimintatapoihin.

”Ihmiset eivät rehellisesti sano, etteivät halua nähdä. Se on yllättävää. Deittimaailmasta puuttuu reiluus”, Kallio kertoo.

Reiluuden puuttuminen voi aiheutua valinnanvaran illuusiosta. Uusi kuva ilmestyy ruudulle heti kun edellisen on hylännyt.

”Valinnanvaraa alkaa olla enemmän kuin tarpeeksi, mikä on johtanut siihen, ettei yhteen treffikumppaniin jaksa keskittyä/tutustua sen syvällisemmin. Samalla kuitenkin haluaisi pysyvämmän parisuhteen. Mieli on ristiriitainen ja samalla apea, koska suhteet pysyvät hyvin pinnallisina.” Mies, 27

”Deittisovellukset luovat illuusion siitä, että valinnanvaraa on paljon, ja siitä tulee deittiähky. Paha ja sekava olo. Jos kaupungilla kulkiessaan aloittaisi keskustelun jokaisen silmää miellyttävän ihmisen kanssa deittailutarkoituksissa, niin menisihän siinä ihan sekaisin.” Nainen, 40

Psykologi Anna Salmi kertoo, että monella tutkimusasetelmalla on havaittu ihmisen olevan kykenemätön päätöksentekoon, jos valinnanvaraa on liikaa. Sama tulee ilmi joissakin vastauksissa:

”Huikeasti irtoseksiä ja ihan kivoja tyyppejä, mutta koko ajan tuntuu, että vähän kivempi on nurkan takana.” Mies, 32

Toisille ongelma on käänteinen. Eräs lukija kuvaa, että suurissa kaupungeissa paikkatietoihin perustuvat sovellukset toimivat, mutta pienemmissä kaupungeissa niillä ei saa edes matcheja eli pareja, joita voisi pyytää treffeille.

”Miehillä tämä tarkoittaa lähes aina deittipuutetta. Yksinkertaisesti mikään ei toimi, ei tule yhteydenottoja naisilta, eivätkä omat viestit herätä vastakaikua.” Mies, 41

Mikä Tinderissä ahdistaa?

Kun seuranhaku muuttuu suorituskeskeiseksi, se voi herättää äärimmäisiä tunteita. Jotkut purkavat pettymystään mahdollisiin treffikumppaneihin, mikä aiheuttaa lisää pahaa mieltä.

”Olen jo tottunut siihen, että osa deiteistä suuttuu minulle jostain ja laittaa vihaviestejä, kun en ollutkaan tarpeeksi kiinnostunut. Jotain idioottimaista: ”Voit jäädä yksin elämässä, kun olet noin nirso, kun ei kunnollinen kiltti hyvä mies kelpaa.” Se tuntuu epäreilulta.” Nainen, 31

”Pitäisi pystyä ylisuorittamaan koko ajan ja antamaan itsestään jatkuvasti täydet 100%, jotta olisi mitään mahdollisuuksia. Minua on usealla eri tavalla loukannut naisten törkeä asenne ja huono käytös netissä. Pahinta on ehkä se, kun jotkut naiset pitkään roikuttavat sellaisessa löyhässä hirressä, eli eivät suoraan joko kerro tai osaa päättää ovatko kiinnostuneita vai eivät. Usein myös vastaavat päiväkausien viiveellä.” Mies, 27

Harri Hätinen kävi vuoden ajan pari kertaa kuussa treffeillä, mutta ihmisiin tutustuminen tuntui vaivalloiselta. Oli mukavampi keskittyä huomion saamiseen itse applikaatiossa.

”Sovellukset tuovat esiin ihmisten huonot puolet. Lukuisat ohareiden tekemiset ja yleisten käytöstapojen puute kertovat tästä. Heräsin asiaan, kun huomasin itsekin käyttäytyväni muita kohtaan huonosti.”

Maria Kallio on tavannut kasvotusten tähän mennessä seitsemän sovelluksessa kohtaamaansa ihmistä. Hän on huomannut, että harva kertoo rehellisesti mitä hakee.

”On ihan ok etsiä pelkästään seksiä, mutta se pitäisi tuoda esille jo profiilissa. Vaihdoin äskettäin ensimmäisen Tinder-kuvani urpoksi, jotta vonkaaminen vähenisi ja minua kohdeltaisiin persoonana eikä pelkkänä kuvana”, Kallio sanoo. Moni muukin kertoo saaneensa pyytämättä härskejä kuvia ja ehdotuksia.

”Ongelmana on liikatarjonnan lisäksi se, että ihmiset liikkuvat kyseisissä palveluissa hyvin eri motivaatioilla. Jotkut kertovat suoraan etsivänsä vakavaa parisuhdetta, toiset pelkkää seksiä ja loppujen osalta asiaa täytyy pohtia loputtomiin viestittelyn lomassa.” Nainen, 28

”Naiset on kranttuja. Seksiä ei heru.” Mies, 31

Ongelmaksi muodostuu myös se, jos kumpikin tykkää toisensa kuvista mutta ei silti uskalla aloittaa keskustelua.

”Tinderissä ihmisiä vaan selataan ja selataan. Pareja voi tulla paljonkin, mutta usein kumpikaan ei tee aloitetta keskustelun aloittamiseksi. Turhauttaa laittaa viestiä johon ei ehkä edes vastata, tai jos vastataan, keskustelu saattaa tyssätä heti alkuunsa.” Nainen, 22

Moni lukija havahtui deittiuupumukseensa, kun huomasi kohtelevansa muita tylysti. Jotkut jättävät vastaamatta viesteihin ja hylkäävät kumppaniehdokkaita naurettavista syistä, vaikka tietävät toimivansa typerästi. Maria Kalliokin uskoo, että antaisi mahdollisuuden tosielämässä monelle sellaiselle, jonka on deittisovelluksessa kuvien perusteella hylännyt.

Mikä auttaisi deittiuupumukseen?

Suurimman osan lukijoista mielestä tauko deittisovelluksista auttaa toipumaan niiden aiheuttamasta uupumuksesta. Muutaman viikon tai kuukauden jälkeen jaksaa taas suhtautua uusiin ihmisiin innokkaasti.

Anna Salmi kehottaa kumppanin etsimiseen kyllästyneitä keskittymään välillä pelkästään niihin asioihin, jotka tuovat elämään iloa.

”Ihminen tarvitsee tilaa, jotta uteliaisuus ja toivo heräävät uudelleen”, Salmi sanoo.

”Kaikki tapaamani miehet ovat olleet fiksuja, mutta suurimman osan kanssa ei vaan tunnu olevan sitä kuuluisaa kemiaa. Joka kerta kun menen treffeille, jännitän todella paljon ja olen toiveikas, että ehkä juuri tämä on nyt se. Kyllä sitä ilmeisesti kuitenkin on jatkuvista pettymyksistä huolimatta toiveikas.” Mies, 35

Jos ei koe tarvetta tauolle, sovellusten käyttöä voi ainakin rauhoittaa. Eräs lukija neuvoo keskustelemaan vain yhden ihmisen kanssa kerrallaan, kirjoittamaan mahdollisimman hyvän esittelytekstin ja lukemaan huolella muidenkin tekstit. Moni kyselyyn vastannut korostaa rehellisyyden tärkeyttä: kerro, mitä haet, niin et aiheuta turhia pettymyksiä itsellesi etkä muille.

Moni kertoo turhautumisen jälkeen siirtyneensä sovelluksista takaisin tosielämän flirttailuun ja seuranhakuun. Niin teki myös Harri Hätinen.

”Suorituskeskeinen parinhaku ei palvellut tarkoitustaan ja teki lopulta onnettomaksi. Etsin nykyään aitoja ihmiskontakteja. Harjoitan omaa empatiantuntoa ja rohkeutta olla ihmisiin aidosti yhteydessä. Tuntuu kuin olisin ottanut jonkinlaiset sosiaaliset silmälaput päästäni”, Hätinen kertoo.

Intensiivisen ruudun tuijottelun ja swaippailun jälkeen kasvotusten tapahtuva flirttailu voi tuntua entistä kiehtovammalta.

”Katsekontakti ja merkityksellinen hymy aamuratikassa pesevät Tinderissä saadun Superliken ihan mennen tullen!” Nainen, 37