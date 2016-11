Suomen ainoa security escort on naistähtien seura- ja turvamies – ballerinat piti kantaa baarista hotelliin olkapäillä

Kuka? Jean Feller Personal trainer ja ammattivalmentaja. Syntynyt 30.5. 1965 Brysselissä. Muutti perheen mukana Lohjan maalaiskuntaan muutaman vuoden ikäisenä. Koulutukset: autonasentaja, merkonomi, ammattivalmentaja (VEAT) ja personal trainer. Seurustelee, aikuisen pojan isä. Kansainvälisesti arvostettu taekwondon ITF-liiton opettaja ja mestari. 7. danin musta vyö eli Suomen korkein vyöarvo. Valmentanut useita arvokisamitalisteja. Perusti ITF Taekwon-do Liitto ry:n 2003 ja oli puheenjohtajana 12 vuotta. Graduoinut lähes sata mustaa vyötä.

Muutama vuosi sitten moni hieraisi silmiään Helsingin keskustassa.

Hieman tuskaisen mutta päättäväisen näköinen mies kantoi olkapäillään kahta vastahankaista nuorta naista, joilla oli yllään vain lyhyt bilemekko.

Mies kuljetti kaunottaria kuin hiekkasäkkejä. Mies oli Jean Feller, ja hän teki vain työtään. Hänen työnsä oli olla niiden kahden naisen security escort.

Feller kutsuu tapahtumaa ”balettivahingoksi”.

Jean Feller lienee Suomen ainoa security escort.

Feller ei valmistunut security escortiksi ammattikorkeakoulusta, vaan titteli tuli lyhyen työharjoittelun kautta eli juuri tuon balettivahingon ansiosta.

Jean Feller on harrastanut kamppailulajeja tai kamppaillut lähes koko elämänsä. Hänellä on ITF-liiton taekwondossa Suomen korkein vyöarvo, 7. danin musta vyö.

Yli 30 vuotta taekwondoa harrastanut Feller on kiertänyt paljon maailmaa lajin ansiosta ja tutustunut moniin ihmisiin.

Eräänä päivänä taekwondon parista tuttu venäläinen soitti ja pyysi Felleriltä palvelusta.

Kahdelle Helsingissä esiintyvälle venäläiselle balettitanssijalle pitäisi olla oppaana, seurana ja hieman turvanakin. Feller ei ollut koskaan tehnyt minkäänlaisia turvamiehen töitä.

”Ajattelin, että mikä ettei, olin sinkku, eikä ollut muutakaan tekemistä. Mutta se ilta muodostui painajaiseksi!”

Oli sovittu, että Feller vie naiset syömään ja sen jälkeen pienelle kävelylle. Hän odotti ballerinoja keskustahotellin aulassa, mutta turhaan. Vastaanottovirkailija kertoi, että naiset olivat lähteneet hotellista jo tunti sitten. Naisilla ei ollut kännyköitä – eikä todellakaan lupaa juhlia.

Feller hätääntyi. Ensimmäinen keikka turvamiehenä ei ehtinyt kunnolla edes alkaa, kun asiakkaat olivat jo kadonneet. Feller kiersi hetken kaupungin katuja, kunnes taksikuski neuvoi kohdistamaan etsinnät Iso Roobertinkadulle.

Feller löysi vihdoin etsimänsä baarista, mutta ballerinat olivat jo tukevasti humalassa.

Feller kantoi naiset ravintolasta. Hän ei voinut ottaa taksia, sillä toinen ballerinoista huusi koko ajan oksentavansa, ja niin hän tekikin aina välillä.

Oli lämmin kesäyö. Feller kantoi naisia olkapäillään ja reppuselässä. Ohi ajaneiden autojen torvet tööttäsivät, kun hän ylitti Bulevardin.

Feller valui hikeä. Kahden pienenkin ihmisen kantaminen oli raskasta. Hän pysähtyi välillä lepäämään ja vaihtamaan asentoa. Silloin ballerinat karkailivat kuin koiranpennut.

Tauko Ruttopuiston penkillä. Kauniit ballerinat vetivät nuoria miehiä heti puoleensa. Feller kirosi poikia siirtymään kauemmas, vaikka naiset huusivat pitävänsä heistä. Toisella kädellään Feller hätisteli poikia, toisella kädellä hän yritti napata tyttöjä takaisin penkille.

Lopulta väsynyt Feller sai humalaiset ballerinat hotellihuoneeseen.

Feller toivotti kohteliaasti hyvää yötä ja lähti kotiin.

Aamulla ballerinat olivat noloina. He saivat esimieheltään ankarat haukut.

Feller taas ajatteli, että ei ikinä enää tätä. Kunnes hän sai palkkionsa pankkitilille. Ehkä sittenkin vielä tätä.

Ilmeisesti Fellerin hillitty käytös ja työmoraali olivat tehneet vaikutuksen, sillä hän sai lisää keikkoja.

Muutaman kuukauden päästä hän sai ammattinimikkeen, kun Maria -niminen laulaja-pianisti tivasi manageriltaan Skype-puhelun aikana, että miksi hän tarvitsee herra Fellerin avukseen Helsingissä?

”En tarvitse mitään henkivartijaa, mikä on hänen työnsä?”

Manageri vastasi: ”He is your security escort.”

Fellerin asiakkaat olivat malleja, tanssijoita, laulajia. Hän oppi kauneuden voiman.

”Vakiokahvilani mieskassa ei edes tervehtinyt minua, vaikka olin ollut vuosia asiakkaana. Sitten kun olin yhden puolalaisen mallin autokuskina ja menin hänen kanssaan sinne kahvilaan, tämä sama kassatyöntekijä suurin piirtein harjasi hammasharjalla lattiaan reitin pöytäämme.”

Feller, 51, ei todellakaan rehentele erikoisilla kokemuksillaan tai taidoillaan. Hän kertoo tarinoitaan hiljaa ja vähän itsekin ihmetellen. Feller on herrasmies, jonka suurin ongelma on aina ollut liika kiltteys.

Lähes koko aikuiselämänsä Feller on opiskellut, levittänyt ja opettanut taekwondoa, joka on hänen elämänsä rakkaus. Fellerin aika ja rahat ovat kuluneet lajiin. Hän on ajanut pahimmillaan lähes 100 000 kilometriä vuodessa vanhalla mersullaan kiertäessään salilta toiselle.

Hän oli aina valmis tekemään palveluksia.

Feller tunnustaa ja katuu, että hän on viettänyt enemmän aikaa opettamalla muiden lapsille taekwondoa kuin oman poikansa kanssa.

Hän on itkenyt, kun on tajunnut menettäneensä kaiken, perheen, rahat ja aivan pieneksi hetkeksi toivonkin.

Aina taskun pohjalta ei ole löytynyt rahaa eikä asunnon avaimia. Antautuminen taekwondolle vei paljon mutta myös antoi paljon.

Milloinkaan hän ei hakenut ratkaisua alkoholista. ”Kun pääsin pahimman pettymyksen yli, lähdin taekwondo-salille treenaamaan, en koskaan baariin. Se on pelastanut minut.”

Taekwondo on erittäin hierarkkinen laji, ja ITF-liiton Suomen ykkösmiehenä Feller on isännöinyt monia korealaisia suurmestareita.

Jos suurmestari haluaa jotain kaupasta tai ravintolasta, on isännän se maksettava mukisematta.

Valitettavasti esimerkiksi suurmestari Rhee Ki Ha on kalliin ruuan ja juoman ystävä. Toisaalta hän on myös karismaattinen ja legendaarinen voimamurskaaja ja Muhammad Alin vanha kaveri, jolla on joulukinkun kokoiset nyrkit ja mahtavia tarinoita.

Feller on vasta pikku hiljaa tajunnut, että hän ei voi enää maksaa muiden laskuja ja tehdä pelkästään talkootöitä muiden kunnon eteen.

”Moni osaa pirun hyvin ottaa kaiken irti niistä kilteistä, jotka sanovat, että ok, minä teen. Nyt kun olen 51-vuotias, olen oppinut sanomaan oman mielipiteeni ja ei. Sitä ennen olen purrut hammasta ja tehnyt, mitä on pyydetty.”

Tilanne tiivistyi muutama vuosi sitten, kun Feller oli puolalaisen mallin kanssa Stockmannilla. Malli oli juuri eronnut poikaystävästään, joka oli Puolan rikkaimpia miehiä. Malli keräsi viisi merkkilaukkua ja meni kassalle. Laukut maksoivat tuhansia euroja.

Kassalla malli tökkäsi security escortiaan kyynärpäällä kylkeen.

”Mister Feller, you pay.”

Nainen oli tottunut, että miesseuralainen maksaa hänen ostoksensa.

Feller oli tottunut maksamaan vanhojen korealaisten suurmestarien laskut, tuliaiset ja mieliteot, mutta tällä kertaa puolalaisen kaunottaren lohtulaukut olivat liikaa.

”Mister Feller don’t pay.”

Nainen suuttui. Tulisesti. Hän uhkasi Felleriä potkuilla ja ikuisella boikotilla, mutta mies piti päänsä, ja lopulta heistä tuli ystäviä.

Feller on ominaisuuksiltaan lähes täydellinen security escort.

Ankarasta katolisesta kasvatuksesta juontuva hyvä ja pidättyväinen käytös, jota taekwondo on vain jalostanut. Hän katsoo silmiin, kiittää ja teitittelee.

Vaatimattoman ja leppoisan kuoren alla on kuitenkin timanttinen fyysinen suorituskyky.

Hän on harjoitellut yli 30 vuotta saadakseen nopeutta, voimaa ja notkeutta. Hän on nostanut kipukynnystään tasolle, jolla vain harva on käynyt. Kymmenien vuosien kurinalaisuus ja armottomuus ovat jättäneet jälkensä.

Feller hajottaa muutaman sentin käden liikkeellä esineitä, joita keskivertoihminen ei saa rikki edes vasaralla hakkaamalla. Siitä seuraa, että jos Feller suuttuu ja lyö nyrkin pöytään, pöytä saattaa hajota. Niinkin on käynyt.

Security escortina Feller käytti käsiään arkisemmin.

”Se työ on kassien kantamista, autolla ajamista, mukavien puhumista ja sen varmistamista, että asiakas on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.”

Tosin kerran Pariisissa kamppailutaidoille oli käyttöä.

Feller vei asiakkaansa pariisilaisen yökerhon takaoven kautta esiintymistiloihin. Takaovella ovimiehet kysyivät Fellerin asiakkaalta, että kukas tämä miekkonen on? “He is my security escort”, nainen vastasi.

Isot ovimiehet katsoivat toisiaan ja tarkastivat Fellerin metallinpaljastimella, joka ei piipannut.

”Sinulla ei ole mitään asetta?”

”Ei.”

”Mutta olet turvamies?”

”Tavallaan.”

”Eikä ole mitään?”

Sitten ovimies painoi pistoolinsa piipun Felleriä otsaan ja kysyi jatkokysymyksen. ”Mitä voit tehdä, jos haluan ampua sinut?”

Ovimies katsoi hetkeksi sivulle, ja samalla Feller nappasi pistoolin ranneotteella itselleen. Oli Fellerin vuoro kysyä.

”Tämä taitaa olla sinun, haluat sen varmaan takaisin?” Feller sanoi ja ojensi aseen takaisin ovimiehelle.

Fellerin elämässä security escort -seikkailut ovat olleet vain värikäs sivujuonne. Hänen varsinaiset ammattinsa ovat personal trainer ja valmentaja. On melkein ihme, että hänellä on niin fyysinen työ.

Fellerin suomalainen äiti ja belgialainen isä tapasivat Brysselissä, jossa Jean syntyi 1965. Pari vuotta myöhemmin perhe muutti Länsi-Uudellemaalle.

Nelivuotiaana Jean juoksi naapurin tontilla, kun hänen päälleen kaatui hevoskärry, jonka päällä oli iso valurautapata täynnä multaa.

Hän muistaa, kuinka isä nosti hänet auton takapenkille ja ajoi sairaalaan.

Jalka murtui, mutta Jean toipui yhdessä kesässä.

Hän rakasti urheilua ja liikuntaa. Kaikki vapaa-ajat vietettiin jääkiekko- ja urheilukentillä.

Erikoinen nimi pienellä paikkakunnalla aiheutti sen, että hänen piti harrastaa myös liikuntaa, josta ei vanhemmille kerrottu.

”Jouduin ala- ja yläasteikäisenä tappelemaan noin 150 kertaa. Olen ujo ja arka. Pitää olla aika kova ärsyke, että itse menisin tilanteeseen. En muista sellaista, että olisin ala- tai yläasteella itse tietoisesti halunnut riitaa tai ärsyttänyt.”

Murtunut jalka alkoi vaivata teini-ikäisenä. Kivut olivat älyttömiä. Jalka ei enää kestänyt rasitusta, ja Jeanin oli pakko katsoa sivusta, kun muut urheilivat, vaikka mieli teki mukaan.

”Kun sääriluusta otettiin armeijassa röntgenkuva, siinä näkyi sentin välein sellainen tumma viiva eli rasitusmurtuma.”

18-vuotiaana Jean oli aloittanut jujutsun, josta vaihtoi karateen ja lopulta taekwondoon. Kun jalka alkoi kestää, hänellä riitti patoutunutta intoa ja energiaa urheilla.

”Ensimmäisen kerran elämässä huomasin, että tämä on minun juttuni. Taustalla oli se loukkaantuminen ja liikuntatauko. Yhtäkkiä huomasin, että osaan tämän. Tuli onnistumisen tunteita varsinkin, kun pärjäsi kilpailuissa.”

Vuosituhannen vaihteessa urheilu muuttui pikku hiljaa kokopäiväiseksi työksi. Hän teki murskausnäytöksiä, kilpaili, valmensi ja johti ITF-liittoa.

Feller hankki kansainvälisen valmentajan erityisammattitutkinnon, ja kuusi viime vuotta hän on ollut päätoiminen valmentaja ja personal trainer. Hän työskentelee lähinnä Uudellamaalla, Helsingissä ja Tallinnassa, jonne hän muutti pari vuotta sitten.

Kokenut kamppailu-urheilija tietää, miten keskivartalo viritetään ja näkee nopeasti, jos takareidessä on kireyttä. Feller yhdistää harjoitteissaan muun muassa kamppailu-urheilua ja toiminnallista harjoittelua.

Personal trainerina hän on keskittynyt erityisesti istumatyön aiheuttaman huonon ryhdin korjaamiseen.

Feller ei ole vähään aikaan tehnyt security escortin töitä. Hän keskittyy opettamaan taekwondoa ja valmentamaan sitä maajoukkuetasolla. Lisäksi itsepuolustuskurssien vetäminen ja personal trainerin työt pitävät kiireisenä.

Oletko jo eläkkeellä security escortin töistä?

”En välttämättä. Jos joku pyytää minua kasseja kantamaan korvausta vastaa, niin kyllä lähden. En ole koskaan mainostanut tai tyrkyttänyt itseäni niihin hommiin. Se vain alkoi siitä balettivahingosta.”