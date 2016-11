Olen eittämättä tehnyt vääriä arvioita sen suhteen, mikä on lapselle sopivaa taidetta ja mikä ei. Haittaako se? Epävarmuus ja epäonnistumiset ovat elimellinen osa taiderientoja: kun uteliain ja avoimin mielin tutustuu kaikenlaiseen, väistämättä tulee vastaan paskaa, timanttia ja kaikkea siltä väliltä.

Miksi lapsille ja nuorille suunnatun taiteen tarvitsisi aina olla heille mieleen?

Taide saa olla vaikeaa. On ihan hyvä törmätä tauluun tai runoon, jota ei voi selittää, sillä taide voi käsitellä selittämätöntä.

Myös arvostelukyky kehittyy, kun joutuu erittelemään, miksi ei pitänyt jostain. Olen ehkä kieroutunut, mutta minua ainakin nauratti, kun lapseni tuohtui punakaksi erään taidenäyttelyn huonoudesta ja julisti, että se ei ollut taidetta, eikä näyttely, saati taidenäyttely.

Ymmärrän kyllä, että on ansiokasta tehdä erikseen lapsille ja nuorille suunnattua taidetta. Itse olen kuitenkin lukenut sujuvasti yhdeksänvuotiaasta lähtien aikuisten romaaneja ja vielä pienemmästä käynyt katsomassa aikuisten teatteria ja kuvataidetta.

Kun lapsi lukee, teos mukautuu lapsen ymmärrykseen. Se mikä menee yli hilseen, saakin mennä. Tämä on hyvä oppi aikuisellekin taiteen ystävälle: ei haittaa vaikka ei kaikkea tajua. Sitä ottaa taulusta irti sen minkä saa. Nykysirkusesitystä ei välttämättä kuulukaan ymmärtää, vaan ainoastaan kokea.

Tylsyys ei tapa ja huonosta esityksestä saa lähteä kesken pois. Oma taidekasvatukseni on tuottanut välillä onnistumisia, välillä epäonnistumisia. Lapseni katsoi Taikahuilun alusta loppuun kolmevuotiaana pihaustakaan päästämättä, mutta vanhempana kärsi Pähkinänsärkijästä niin, että oli pakko livahtaa kesken pois ja lahjoa häntä monin tavoin, jotta sain hänet vielä uudelleen suostuteltua baletin pariin.

Useimpiin taidelajeihin on totuteltava useamman elämyksen voimalla. Eihän kukaan kerro nähneensä kerran teininä yhden huonon elokuvan, jonka perusteella on päätellyt, ettei pidä elokuvista taiteenlajina. Teatteria, tanssia, taidemusiikkia ja sirkusta on katsottava paljon, jotta oppii löytämään oman makunsa ja kyseisen taidemuodon oman erityisyyden.

Parasta olisi tietysti, jos aloittaa kaikkiin haastaviinkin taidemuotoihin tutustumisen jo lapsena. Se kehittää ajattelukykyä, empatiaa ja tunne-erittelyä.

Muuten voi käydä niin kuin eräälle entiselle miehelleni, joka meni ensimmäistä kertaa aikuisena katsomaan nykytanssiesitystä, jonka edessä tunsi huonommuutta siitä, ettei ymmärtänyt esitystä. Minun mielestäni se oli yksinkertaisesti kehnosti toteutettu ja pinnallinen.