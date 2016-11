Vuosia sitten havahduin siihen, että olin tottunut puhumaan ikävään sävyyn keski-ikäisistä, valkoisista heteromiehistä. Nuorelle naiselle he olivat luonteva kiukun kohde: sedät kähmivät, sedät tytöttelivät, sedät syrjivät rekrytoinnissa. Sedillä oli valtaa, jota nuorilla naisilla ei ollut.

Kähminnästä kuuluikin olla kiukkuinen, mutta taisin unohtaa, että keski-ikäiset miehetkin ovat yksilöitä. Ryhmän leimaaminen muuttui hankalaksi, kun oma ja miehen keski-ikä alkoi lähestyä. Yllättäen mies oli keski-ikäisenä yhtä fiksu, empaattinen ja tasa-arvoa puolustava kuin ennenkin.

Kun feminismi muuttui, aloin aavistaa, miltä keski-ikäisistä miehistä saattaa tuntua. Nyt puhutaan intersektionaalisesta feminismistä. Ajattelusta, jossa puolustetaan kaikkien tasa-arvoa. Siis naisten lisäksi vaikka romanien, muslimien ja muunsukupuolisten.

Hyvä, ajattelin. Kaikkien tasa-arvoa on helppo kannattaa, ainakin periaatteessa. Ei se silti kovin kivalta tuntunut, kun nuoret feministit ärähtivät somekeskusteluissa, että turpa kiinni, tädit. Te ette tiedä, miten meitä syrjitään!

Oho. Ai minunko pitäisi pitää suuni kiinni? Eivätkö ne tajua, että en minä heitä syrji?

Jotain tämänkaltaista olen kuullut monen keski-ikäisen miehen pohtivan. Taasko minua syytetään jostain? Minunko vikani se muka on, että naisia ei palkata johtajiksi?

Rakas keski-ikäinen mies, ei, se ei ole sinun vikasi. Jos et kuulu kähmijöihin tai johtajiin, jotka syrjivät naisia, sinun on turha syyllistyä tasa-arvovaatimuksista. Kyse on rakenteiden ja kulttuurin muuttamisesta, ei siitä, kenen syytä epätasa-arvo on. Sitä paitsi tasa-arvo on sinunkin etusi.

Jos tasa-arvo etenisi, teillä miehillä olisi yhtäläiset velvollisuudet ja oikeudet vanhempina, asevelvollisuus ei olisi enää vain miesten juttu ja pikkupoika saisi vapaasti olla myös ujo, jos on ujoksi syntynyt.