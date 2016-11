Erakkomiehen arki muuttui, kun hän sai pitää toista ihmistä kädestä – Mikko Haapalainen ystävystyi yli 80-vuotiaan muistisairaan kanssa

Mikko Haapalainen Kuka? Mikko Haapalainen, 41, on kotoisin Joensuusta ja asuu Helsingissä. Valmistunut av-mediatuottajaksi. 5- ja 7-vuotiaiden poikien isä. Mistä tunnetaan? Järjestää diskoja vanhuksille. Oli ehdolla Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi yksinäisen vanhuksen auttamiseksi tekemästään työstä. Mistä ei tunneta? Omistaa laajan VHS-kasettikokoelman karate- ja kung fu -elokuvia.

Tämä yleisö ansaitsee parasta.

DJ Mikko Haapalainen antaa levysoittimen neulan laskeutua.

Hetken kuluttua kaiuttimista soi Mona Caritan kappale Soita mulle.

”Soita mulle. Milloin tahdot, olkoon vaikka yö.

Melkein aina yksin oon, soita tähän numeroon.

Uuuuuuu soita mulle juuri nyt.”

Lankapuhelimella!

”Tanssilattia ei ole aikoihin ollut niin täynnä”, Haapalainen muistelee taannoista DJ-keikkaansa.

DJ Haapalainen käy soittamassa levyjä Helsingin Koskelassa sijaitsevassa palvelukeskuksessa, jossa juhlakansan keski-ikä on noin 80 vuotta.

”Ei nyt ihan tanssittu pöydillä. Osa oli pyörätuolissa ja vähän heilui, vapaalla tyylillä nauttivat. Oli mukavaa, kun ei tarvinnut ottaa vastaan kännisten biisiehdotuksia.”

Haapalainen, 41, opiskelee Metropolia-ammattikorkeakoulussa geronomiksi eli vanhustyöhön erikoistuneeksi sosiaaliohjaajaksi. Hän sai idean diskoillasta työharjoittelussa.

”Pääsen yhdistämään työn ja harrastuksen. Olen kerännyt vinyylilevyjä, joita olen nyt mummoille soittanut. 70-luvun ja 80-luvun Suomi-käännösiskelmää. Ikivihreitä.”

Haapalainen tuo palvelukeskukseen levyt, levysoittimet ja mikserin.

”Yleisössä on sen ikäluokan ihmisiä, että diskoformaatti on heille tuttu ja tuo muistoja. Muistelun kautta he pääsevät fiilistelemään. Musiikilla on tutkitusti vaikusta aivojen terveyteen, sen takia yritän viedä musiikkia heille.”

Mona Caritan lisäksi Haapalaisen soittolistalla on muun muassa Frederikin Olen Dracula ja Kolmekymppinen, Avaruuslinnun Ei itketä ei ja Seitojen Sumu.

”Että ei olisi pelkkää Rautavaaraa, sillä siellä käännösiskelmien puolella on niin mahtava tavaraa.”

Haapalainen oli ehdolla vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi tänä syksynä.

Ehdokkuus ei tullut pelkästään Frederikin ja Mona Caritan kappaleiden soittamisesta vaan eräästä erikoisesta ihmissuhteesta.

Koulutuksen alussa oli kummivanhuskurssi, jossa opiskelijat vierailivat yksinäisen vanhuksen luona kerran viikossa muutaman kuukauden ajan.

Helsingin Diakonissalaitoksen Seniori-Vamos-projekti etsii yksinäisiä vanhuksia ja yrittää järjestää heille seuraa. Seniori-Vamos oli löytänyt Helsingin Kalliosta yli 80-vuotiaan miehen, jota he ehdottivat Haapalaisen kummivanhukseksi.

Ensimmäinen tapaaminen muistisairaan miehen kanssa jännitti Haapalaista.

”En tainnut puhua mitään. Onhan se melkoista, kun mennään ventovieraan kotiin, eikä siinä oikein tiennyt, mitä pitäisi tehdä. Mutta hän oli tyytyväinen, kun joku vain tuli juttelemaan”, Haapalainen kertoo.

”Hän oli menettänyt isän ja äidin aika nuorena ja oli nyt taantunut kuin pikkupojaksi. Sellainen tosi hellyttävä mies. Hänestä paistoi, että hän kaipaa seuraa.”

Kurssin alussa Haapalainen suunnitteli, että he viettäisivät paljon aikaa kahviloissa. Sitten selvisi, että mies ei ollut poistunut vuosiin asunnostaan, ja kynnys lähteä ulos oli liian korkea.

Myös Haapalaisella oli vaikeuksia poistua miehen asunnosta. Kun Haapalainen oli lähdössä, muistisairas ja yksinäinen vanhus aneli lähes itkien, ettei hän jättäisi tätä yksin.

Lähdön hetket olivat niin raskaita, että ne alkoivat pelottaa Haapalaista etukäteen.

”Sitten istuimme kerran kahvipöydässä. Hän kysyi, että kukahan pitäisi häntä kädestä. Jos kelpaa, niin minä voin, vastasin. Hän piti kädestä ja silitti.”

Sen jälkeen Haapalainen pääsi helposti lähtemään, eikä lähteminen ole tuottanut ongelmia myöhemminkään.

”Hän jopa muisti pari kertaa nimeni sen jälkeen. Siinä jotenkin syntyi luottamus. Hän huomasi, että palaan kyllä. Kotihoidonkin mukaan hänen luonaan on helpompaa käydä, kun hän ei pelkää yksin jäämistä.”

Seniori-Vamos-projekti löytää Kallion alueelta noin sata yksinäistä senioria vuodessa. Se ei ole ihme: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan juuri yli 70-vuotiaat kärsivät yksinäisyydestä muita ikäryhmiä useammin. Kallion alueella 72 vapaaehtoista käy yksinäisten vanhusten luona seurustelemassa.

Kun koulun kummivanhuskurssi päättyi, Haapalainen mietti, lopettaako käynnit, mutta päätti jatkaa.

”Ei se minulta paljoa vaadi, että välillä pistäydyn ohi kulkiessani hänen luonaan. Asun aika lähellä, joten sinne on helppo piipahtaa. Totta kai se on kivaa, ja siitä saa tosi paljon. Se on pieni teko, mutta tuo hyvän mielen toiselle.”

Miehellä on sukulaisia, jotka lähettävät syntymäpäivä- ja joulukortit, mutta eivät ilmeisesti juuri käy kylässä. Kotihoidon ihmiset käyvät hänen luonaan kaksi kertaa päivässä ja naapuri kerran viikossa.

Haapalainen pyrkii käymään kerran viikossa, työtilanteen mukaan.

”Asun niin lähellä, että voin vain piipahtaa tai olla vähän pidempään.”

Mies asuu hissittömässä kerrostalossa. Tullessaan Haapalainen soittaa miehen lankapuhelimeen, ja mies heittää hänelle avaimen ikkunasta.

Haapalaisen vierailut alkavat isännälle tutulla ja turvallisella puuroseremonialla.

”Alussa on aina samat rutiinit, se on kuin rituaali.”

Ensin tervehditään.

Mies pyytää Haapalaista keittämään kahvit.

Koska Haapalainen käy monesti aamuisin, hän houkuttelee miestä mukaan tekemään aamupalaa, ja tämä vastaa aina: ”Kiitos kaunis, danke schön.”

Sitten Haapalainen kysyy: Oletko kipeänä vai maistuuko puuro? Iso voisilmä?

Kyllä, laita vielä vähän isompi.

Aamupalan jälkeen yleensä jutellaan.

”Hän kertoo tarinoita. Ne vähän luuppaavat samaa asiaa, mutta jatkokysymyksillä pääsee eteenpäin, että miten se Pena ja niin edelleen. Monesti hän kertoo lapsuutensa pihan lapsista, että ketkä olivat parhaita kavereita.”

Miehen elämä avautuu tarinoissa. Hän oli pitkään työelämässä, mutta ei hän juuri töitään muistele, vaan lapsuuttaan.

”Hän aina sanoo olevansa sunnuntailapsi, että ei ole koskaan ollut mitään hätää, eikä hän ole koskaan tehnyt mitään pahaa. Kumminkin sieltä paljastuu sellainen pikku keppostelija: ’koulussa joku pölli leivoskärryn, en tiedä kuka, mutta saatoin se minä olla, hehe hehe’”, Haapalainen kuvailee.

Mies on asunut koko elämänsä Kalliossa ja kulkenut siellä jalan. Hän katselee ikkunasta sisäpihalle ja kertoo, miltä kaupunginosassa ennen näytti.

Niistä jutuista myös Haapalaisen 5- ja 7-vuotiaat lapset ovat kiinnostuneita.

”He aina kyselevät, että mitä se kertoili. Joskus kerron niitä tarinoita pojille”, Haapalainen sanoo.

”Mies voi vaikka muistella, kuinka he lapsena makoilivat Paavalin kirkon nyppylällä ja katselivat pommituksia. Lotat huusivat kirkontornista heitä juoksemaan suojaan, mutta pojat vain naureskelivat. Tai kuinka lentokone putosi, ja pojat menivät katsomaan ja löysivät kiehtovia esineitä. Ovathan ne nykyajajan junnuillekin mielenkiintoisia tarinoita.”

Haapalainen valmistunee geronomiksi eli vanhustyön asiantuntijaksi vuoden päästä jouluna. Tulevaisuudessa hän miettii työkseen, mitä palveluita, tietoa ja apuvälineitä ikääntynyt ihminen tarvitsee ja mistä hän niitä saa.

”Yritetään mennä vähän syvemmälle kuin siihen kipeän polven parantamiseen.”

Miehellä, jota Haapalainen käy tapaamassa, on rollaattori. Se lähinnä seisoo käyttämättömänä. Liikkuminen on vaivalloista, sänkykin on keittiössä.

Kotihoito tuo ruuan, ja naapuri pudottaa postiluukusta eilisen Hesarin, jonka lukeminen kannesta kanteen vie koko päivän. Haapalainen on ehdottanut musiikin kuuntelua, mutta miehelle riittää puhuminen.

Haapalainen aikoo vierailla miehen luona niin kauan kuin avaimet lentävät ikkunasta. Hän on kuullut juttuja, joissa vapaaehtoistyöntekijä on käynyt säännöllisesti vanhuksen luona, ja sitten vanhus onkin yhtäkkiä kadonnut.

”Tieto vanhuksen kohtalosta ei välttämättä koskaan tule vapaaehtoiselle asti.”

Toistaiseksi mies on vastannut puhelimeen yleensä kolmannella soitolla. Kerran tosin kävi niin, että Haapalainen ei saanut häneen yhteyttä.

”Kyllähän silloin sydän nousi kurkkuun.”

Haapalainen soitti uudestaan ja uudestaan sekä otti yhteyttä kotihoitoon.

”Yhtäkkiä hän vastasikin. Ei kuulemma ollut mitään ongelmia”, Haapalainen kertoo.

”Jollain tavalla olen kiintynyt häneen.”

Näistä en luovu

Omat pojat.

”He ovat tärkeimmät.”

Levykokoelma.

”Yksi kokoelmani helmistä on Spermula-elokuvan soundtrack. Keräämiseen käytetty paljon vaivaa ja 20 vuotta.”

Karjalanpiirakat.

”Ne ovat pohjoiskarjalaista kulttuuriperinnettä ja kuuluvat arkeen ja juhlaan.”