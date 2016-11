KonMari-järjestämisoppaan jatko-osa on entistä perusteellisempi – uusi kirja neuvoo tekemään kotiin ”ilotarkistuksen”

Fakta Näin pääset jyvälle siivoushitistä – KonMarin tärkeimmät opit Järjestä tavarat lajin eikä sijainnin mukaan. Kun aloitat komeroiden järjestelyn, kokoa tavarat, esimerkiksi vaatteet, ensin samaan paikkaan. Karsi ensin joukosta tavarat jotka eivät tuota sinulle iloa. Mieti vasta sitten säilytettäville tavaroille uudet säilytyspaikat. Muista säilytyksen neljä pääperiaatetta: taittele, aseta pystyyn, sijoita yhteen paikkaan ja jaa säilytystila nelikulmaisiin osiin. Huolehdi siitä, että kaapeissa olevat tavarat näkyvät, muuten ne jäävät käyttämättä. Säilytä pystyasennossa. Silloin näet ensi vilkaisulla mitä kaapeissa ja laatikoissa on. Voit ottaa vaikka pyyhkeen esiin sotkematta muita. Pinossa alimmat tavarat myös litistyvät kärsivän näköisiksi. Poista ilonpilaajat, eli minimoi kotisi ylimääräinen sanallinen informaatio joka tuottaa kotiisi tarpeetonta ”semanttista kohinaa”. Irrota siis esimerkiksi pesuainepullojen etiketit. Heitä pois lähes kaikki paperit, vanhat takuulaput, ohjekirjat ja luentomonisteet. Et tarvitse niitä. Luo laatikko ajankohtaisille papereille.

Kodin järjestely ja siivoaminen ei ole koskaan ollut näin trendikästä. Japanilaisen Marie Kondon kehittämä konmari-järjestelymetodi on saanut ihmiset ympäri maailmaa katsomaan komeroitaan uusin silmin, puhumaan tavaroilleen ja kysymään itseltään, tuottavatko ne iloa.

Ensimmäinen opas, viime vuonna myös suomeksi ilmestynyt KonMari. Siivouksen elämänmullistava taika on julkaistu yli 35 maassa. Suomeksi sitä on myyty lähes 60 000 kappaletta. Marituksen jatkokurssi, KonMari. Iloa säkenöivä järjestys (Bazar Kustannus) kattaa lähes 300 sivua ja vie järjestelyä vieläkin kovemmille ilokertoimille.

Ensimmäisen KonMarin lukeneille uusi kirja tarjoaa vanhan kertausta ja syventämistä. Kuvitettu järjestelyopas tekee tuoreesta kirjasta marittamisen lähdekirjan. Se tarjoaa tarkat järjestämisohjeet jopa siivoustarvikkeille, sekalaisesta sälästä, eli komonosta puhumattakaan.

Ohjelmallinen järjestelmällisyys on konmarin kivijalka. Kondo itse kirjoittaa esipuheessa, ettei uusi kirja sovi uskossaan epäileville vaan niille, jotka ovat jo päättäneet aloittaa ”järjestämisfestarit” ja pistää kotinsa – ja siten koko elämänsä – uuteen ja pysyvään järjestykseen.

Ensimmäisessä kirjassa Kondo perusteli juurta jaksain, miksi siisteys vie onneen, ja miksi järjestystä tulisi luoda juuri hänen luomallaan systemaattisella menetelmällä. Uusi kirja kertaa Kondon ajattelua ja neuvoo kuvien avulla kädestä pitäen, miten koti maritetaan. Vaikka Kondo ja puritaanit muuta väittävät, saa jutun juonesta kiinni myös kakkososasta aloittamalla.

Periaatteessa konmarin voi kiteyttää näin: Jokaisen kodin esineen tulee tuottaa omistajalleen iloa. Jos näin ei ole, pitää sitä kiittää palveluksesta ja hankkiutua siitä eroon.

Menetelmä on äärimmäisen työläs, koska kaikki tavarat pitäisi ensin koota yhteen ja käydä sitten yksitellen hypistellen läpi niiden kanssa ”äänettömästi kommunikoiden”. Mutta Marie Kondo lupaa, etteivät tavarat sen jälkeen enää koskaan ole hukassa ja koti pulppuaa pelkkää iloa.

Juttu jatkuu piirroksen jälkeen.

Hyvin organisoitu koti tuottaa hyvää myös muille elämänalueille, Kondo lupaa uudessa kirjassa. Itsetunto ja usko tulevaisuuteen vahvistuvat, tapaat uudenlaisia ihmisiä, tapahtuu yllättäviä asioita ja alat todella nauttia elämästä.

”Elämä alkaa oikeasti vasta kun olet saanut kotisi järjestykseen”, Kondo kirjoittaa.

Se on melko paljon sanottu. Loppujen lopuksi tässä on kyse uskosta, aivan kuten missä tahansa elämänlaadun parantamiseen tähtäävissä toimissa, joiden tehoa ei voi tutkimuksissa todentaa.

Facebookin Konmari Suomi -ryhmässä lähes 29 000 ihmistä jakaa toisilleen kuvia marituksen edistymisestä. Ryhmässä näkyy kuvia vaatekasojen valtaamista eteisistä ja lopulta harmonian saavuttaneista komeroista. Näiden marittajien on oltava vakaumuksessaan vahvoja.

Villityksessä on samaan aikaan jotakin oireellista ja kiehtovaa. Missä vaiheessa me ihmiset hukutimme itsemme tarpeettomaan tavaraan niin, että se alkoi hallita meitä? Onko esineillä meihin tosiaan näin suuri vaikutus? Voiko komerosta löytää onnen?

Konmari olisi helppo kuitata ohimenevänä hömpötyksenä. Mutta paljon mielenkiintoisempaa on pohtia, mistä sen käsittämätön suosio ja seuraajien ehdottomuus johtuu.

Kondon luoma ilmiö vastaa ensimmäisen maailman ongelmaan, siihen, että ihmisillä on varaa ostaa paljon enemmän tavaroita kuin mitä heidän koteihinsa mahtuu tai mitä he koskaan tarvitsevat. Onni ei kuitenkaan tule vain vähentämällä, vaan se syntyy iloa tuottavista esineistä, Kondo vakuuttaa. Tarpeettomistakaan tavaroista ei tarvitse luopua, kunhan ne vain tuottavat iloa.

Kondo ei tuomitse uuden ostamista. Hän suorastaan kehottaa vaihtamaan tavaroita mieluisampiin ja iloa tuottaviin esimerkiksi keittiössä.

Sekasotku on silti ihmisen oma vika, hän sanoo. ”Esineet eivät lisäänny itsestään vaan ainoastaan ostamalla tai vastaanottamalla”. Siksi järjestämisessä on kyse enemmästä kuin vain siivoamisesta, Kondo väittää. Se on itsen ja omien elämäntapojen kohtaamista. Sehän voi olla hyvinkin terveellistä.

Onkin harmillista, että Kondo uhraa niin vähän rivejä sen pohtimiseen, mihin tavarat lopulta päätyvät. On selvää, että maritus on ennen kaikkea individualistinen hyvinvointiprojekti eikä ympäristöteko, ellei se johda pysyvään käytöksen muuttumiseen ja shoppailun vähentämiseen.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Kondon usko esineiden kykyihin on vankka. Ne eivät ole vain esineitä. Niillä on kyky tehdä meidät onnelliseksi tai onnettomaksi.

Ajatusmaailmassa heijastuu japanilaisten perinteinen uskomus esineiden luontoon. Kaikessa asuu henki – valmistusmateriaalin, esineen valmistajan ja käyttäjän henki. Esineillä on aura, kuki-kan. Käyttäjän suhde tavaroihin määrittelee niiden arvon.

Bazar Kustannus

Iloa säkenöivä järjestys myös huvittaa. Kondo neuvoo rullailemaan sukista ja sukkahousuista kuin sushirullia, solmioista kääretorttuja, alusvaatteista kevätkääryleitä. Väärin säilytettyinä muovipussit putoilevat lattialle kuin perhostoukat!

Onneksi kirjassa on kuvitus, sillä muuten seikkaperäisiä taitteluohjeita olisi vaikea ymmärtää. Järjestämisfestarit alkakoot!